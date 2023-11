Top 12 địa điểm phải ghé thăm ở mảnh đất Phú Yên

1. Gành Đá Đĩa. Tọa lạc tại bờ biển xã An Ninh Đông, huyện Tuy An, Gành Đá Đĩa được coi là một kỳ quan địa chất của Việt Nam. Đây là một gành đá được hợp thành từ vô vàn trụ đá hình xếp liền nhau kề với sóng nước. Nhìn từ xa, nơi này trông giống một tổ ong khổng lồ. 2. Đầm Ô Loan. Nằm dưới chân đèo Quán Cau, ven quốc lộ 1A, địa phận huyện Tuy An, đầm Ô Loan được coi là một trong những đầm nước tự nhiên đẹp nhất Việt Nam. Đầm gắn liền với truyền thuyết về nàng tiên tên Loan và chim Ô thước đã được truyền tụng từ đời này sang đời khác. 3. Vịnh Xuân Đài. Là một vịnh nhỏ nằm dưới chân dốc Găng thuộc địa phận Thị xã Sông Cầu, vịnh Xuân Đài là một trong những vịnh được các chuyên gia đánh giá là có tiềm năng du lịch lớn nhất nhì miền Trung với cảnh sắc hữu tình, có nhiều đảo, bãi tắm rất đẹp và hoang sơ. 4. Vịnh Vũng Rô. Vũng Rô là một vịnh nhỏ có phong cảnh hấp dẫn nằm ở huyện Đông Hòa, nằm sát rìa dãy núi Đèo Cả. Thời kháng chiến chống Mỹ, vịnh Vũng Rô là một địa chỉ tiếp nhận vũ khí bí mật từ miền Bắc chuyển vào qua những chuyến tàu không số lịch sử. 5. Đèo Cả. Nằm ở nơi giáp ranh của hai tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa, trong đó phần lớn chiều dài nằm ở huyện Đông Hòa của Phú Yên, đèo Cả là một trong những đèo lớn và hiểm trở, đồng thời có cảnh quan ngoạn mục nhất tại miền Trung. 6. Mũi Đại Lãnh. Là một mũi đất nhô ra biển từ một nhánh của dãy núi Đèo Cả, Mũi Đại Lãnh hay Mũi Điện Đây là một trong những nơi đón bình minh đầu tiên trên đất liền của lãnh thổ Việt Nam. Trên mũi đất có ngọn hải đăng xa nhất về phía Đông trên đất liền của Việt Nam. 7. Chùa Đá Trắng. Nằm ở thôn Cần Lương, xã An Dân, huyện Tuy An, chùa Đá Trắng là ngôi chùa cổ nổi tiếng nhất Phú Yên. Chùa hình thành vào năm 1797, được gần xa biết đến nhờ kiến trúc độc đáo và những cây xoài Đá Trắng cổ thụ đã được công nhận là Cây di sản Việt Nam. 8. Tháp Nhạn. Là một tháp Chăm nằm trên núi Nhạn, Tháp Nhạn là một di tích – thắng cảnh tiêu biểu của thành phố Tuy Hòa và tỉnh Phú Yên. Tháp được người Chăm sinh sống ở lưu vực châu thổ sông Ba xây dựng vào khoảng thế kỉ 12. 9. Nhà thờ Mằng Lăng. Nằm ở huyện Tuy An, nhà thờ Mằng Lăng là nhà thờ cổ có quy mô bề thế bậc nhất khu vực miền Trung. Công trình được xây dựng từ năm 1892-1907 theo phong cách kiến trúc Gothic. Đây là nơi lưu giữ cuốn sách quốc ngữ cổ nhất Việt Nam, được in năm 1651. 10. Gành Yến. Nằm ở vùng ven biển của huyện Tuy An, Gành Yến gồm hai đảo đá hình thù độc đáo nhô lên giữa mặt biển xanh ngắt. Vùng biển ở khu vực này vẫn giữ được sự hoang sơ với nhiều rạn san hô cùng quần thể sinh vật biển phong phú. 11. Gành đá Hòa Thắng. Tọa lạc ở xã Hòa Thắng, huyện Phú Hòa, Gành đá Hòa Thắng đóng góp thêm một cảnh quan độc đáo cho mảnh đất Phú Yên với những khối đá khổng lồ mọc thẳng đứng với hình thù rất đa dạng nổi lên giữa một vùng đồng lúa bằng phẳng, rộng mênh mông. 12. Núi Chóp Chài. Cao 391 mét, Núi Chóp Chài nổi lên giữa đồng bằng Tuy Hòa, thuộc địa phận xã Bình Kiến, ngoại ô thành phố Tuy Hòa. Có hình nón cân đối, ngọn núi này được coi là một trong những hình ảnh mang tính biểu tượng về tỉnh Phú Yên. Mời quý độc giả xem video: Bình Thuận - Điểm Dừng Chân Cho Những Phượt Thủ | VTV Review.

1. Gành Đá Đĩa. Tọa lạc tại bờ biển xã An Ninh Đông, huyện Tuy An, Gành Đá Đĩa được coi là một kỳ quan địa chất của Việt Nam. Đây là một gành đá được hợp thành từ vô vàn trụ đá hình xếp liền nhau kề với sóng nước. Nhìn từ xa, nơi này trông giống một tổ ong khổng lồ. 2. Đầm Ô Loan. Nằm dưới chân đèo Quán Cau, ven quốc lộ 1A, địa phận huyện Tuy An, đầm Ô Loan được coi là một trong những đầm nước tự nhiên đẹp nhất Việt Nam. Đầm gắn liền với truyền thuyết về nàng tiên tên Loan và chim Ô thước đã được truyền tụng từ đời này sang đời khác. 3. Vịnh Xuân Đài. Là một vịnh nhỏ nằm dưới chân dốc Găng thuộc địa phận Thị xã Sông Cầu, vịnh Xuân Đài là một trong những vịnh được các chuyên gia đánh giá là có tiềm năng du lịch lớn nhất nhì miền Trung với cảnh sắc hữu tình, có nhiều đảo, bãi tắm rất đẹp và hoang sơ. 4. Vịnh Vũng Rô. Vũng Rô là một vịnh nhỏ có phong cảnh hấp dẫn nằm ở huyện Đông Hòa, nằm sát rìa dãy núi Đèo Cả. Thời kháng chiến chống Mỹ, vịnh Vũng Rô là một địa chỉ tiếp nhận vũ khí bí mật từ miền Bắc chuyển vào qua những chuyến tàu không số lịch sử. 5. Đèo Cả. Nằm ở nơi giáp ranh của hai tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa, trong đó phần lớn chiều dài nằm ở huyện Đông Hòa của Phú Yên, đèo Cả là một trong những đèo lớn và hiểm trở, đồng thời có cảnh quan ngoạn mục nhất tại miền Trung. 6. Mũi Đại Lãnh. Là một mũi đất nhô ra biển từ một nhánh của dãy núi Đèo Cả, Mũi Đại Lãnh hay Mũi Điện Đây là một trong những nơi đón bình minh đầu tiên trên đất liền của lãnh thổ Việt Nam. Trên mũi đất có ngọn hải đăng xa nhất về phía Đông trên đất liền của Việt Nam. 7. Chùa Đá Trắng. Nằm ở thôn Cần Lương, xã An Dân, huyện Tuy An, chùa Đá Trắng là ngôi chùa cổ nổi tiếng nhất Phú Yên. Chùa hình thành vào năm 1797, được gần xa biết đến nhờ kiến trúc độc đáo và những cây xoài Đá Trắng cổ thụ đã được công nhận là Cây di sản Việt Nam. 8. Tháp Nhạn. Là một tháp Chăm nằm trên núi Nhạn, Tháp Nhạn là một di tích – thắng cảnh tiêu biểu của thành phố Tuy Hòa và tỉnh Phú Yên. Tháp được người Chăm sinh sống ở lưu vực châu thổ sông Ba xây dựng vào khoảng thế kỉ 12. 9. Nhà thờ Mằng Lăng. Nằm ở huyện Tuy An, nhà thờ Mằng Lăng là nhà thờ cổ có quy mô bề thế bậc nhất khu vực miền Trung. Công trình được xây dựng từ năm 1892-1907 theo phong cách kiến trúc Gothic. Đây là nơi lưu giữ cuốn sách quốc ngữ cổ nhất Việt Nam, được in năm 1651. 10. Gành Yến. Nằm ở vùng ven biển của huyện Tuy An, Gành Yến gồm hai đảo đá hình thù độc đáo nhô lên giữa mặt biển xanh ngắt. Vùng biển ở khu vực này vẫn giữ được sự hoang sơ với nhiều rạn san hô cùng quần thể sinh vật biển phong phú. 11. Gành đá Hòa Thắng. Tọa lạc ở xã Hòa Thắng, huyện Phú Hòa, Gành đá Hòa Thắng đóng góp thêm một cảnh quan độc đáo cho mảnh đất Phú Yên với những khối đá khổng lồ mọc thẳng đứng với hình thù rất đa dạng nổi lên giữa một vùng đồng lúa bằng phẳng, rộng mênh mông. 12. Núi Chóp Chài. Cao 391 mét, Núi Chóp Chài nổi lên giữa đồng bằng Tuy Hòa, thuộc địa phận xã Bình Kiến, ngoại ô thành phố Tuy Hòa. Có hình nón cân đối, ngọn núi này được coi là một trong những hình ảnh mang tính biểu tượng về tỉnh Phú Yên. Mời quý độc giả xem video: Bình Thuận - Điểm Dừng Chân Cho Những Phượt Thủ | VTV Review.