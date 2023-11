Top 10 thành phố có biển rộng - núi cao nổi tiếng nhất Việt Nam

1. Hạ Long. Ngoài vịnh Hạ Long danh tiếng toàn cầu, thành phố Hạ Long còn có nhiều bãi tắm đẹp và cảnh quan đồi núi hấp dẫn. Ngọn núi nổi tiếng nhất thành phố này là núi Bài Thơ, nơi còn lưu lại các bài thơ của vua Lê Thánh Tông khắc trên đá năm 1468, và của chúa Trịnh Cương năm 1729. 2. Sầm Sơn. Núi Trường Lệ là thắng cảnh nổi tiếng của Sầm Sơn - thành phố biển nổi tiếng bậc nhất miền Bắc. Trên ngọn núi có phong cảnh ngoạn mục này tọa lạc nhiều ngôi đền cổ nổi tiếng linh thiêng cùng Hòn Trống Mái - một "kỳ quan" thiên nhiên được coi là biểu tượng của Thanh Hóa. 3. Đà Nẵng. Không chỉ có những bãi biển trải dài, Đà Nẵng - nơi được mệnh danh là thành phố "đáng sống nhất Việt Nam" - còn sở hữu nhiều khung cảnh núi non hấp dẫn như bán đảo Sơn Trà, danh thắng Ngũ Hành Sơn, khu du lịch Bà Nà... 4. Quảng Ngãi. Sự hấp dẫn của thành phố Quảng Ngãi có sự góp phần to lớn của bãi tắm Mỹ Khê cùng các thắng cảnh núi non hấp dẫn như núi Thiên Ấn - một biểu tượng của thành phố - và núi Phú Thọ - địa danh gắn liền với di tích Cổ Lũy cô thôn. 5. Quy Nhơn. Soi bóng xuống mặt biển xanh ngắt, núi Xuân Vân là một điểm nhấn sáng giá trong bức tranh toàn cảnh của thành phố Quy Nhơn. Ngọn núi có khung cảnh hoang sơ này là nơi lý tưởng nhất để ngắm nhìn toàn cảnh thành phố biển xứ Bình Định từ trên cao. 6. Tuy Hòa. Núi Chóp Chài và núi Nhạn là hai ngọn núi nổi tiếng của thành phố biển Tuy Hòa. Nếu núi Nhạn được gần xa biết đến nhờ sự hiện diện của tháp Nhạn - một tòa tháp của người Chăm cổ, thì núi Chóp Chài gây ấn tượng nhờ sự kỳ vĩ, được coi là một biểu tượng của đất Phú Yên. 7. Nha Trang. Không chỉ có biển xanh cát trắng, Nha Trang còn có nhiều điểm đến lý thú gắn với đồi núi. Đó là đồi Cù Lao - nơi có tháp Po Nagar của người Chăm, đồi Trại Thủy - với tượng Phật Trắng nổi tiếng trên đỉnh, hay núi Cô Tiên - một địa điểm dã ngoại "hot" ở phía Bắc thành phố. 8. Cam Ranh. Nằm bên bờ vịnh Cam Ranh, thành phố Cam Ranh được bao bọc bởi biển xanh và những dãy núi hùng vĩ. Bốn ngọn núi án ngữ ở bốn phía thành phố mang tên tứ linh: Hòn Lân (hướng Tây), Hòn Rồng (hướng Bắc), Hòn Quy (hướng Nam) và Hòn Phụng (hướng Đông). 9. Vũng Tàu. Giữa lòng thành phố biển Vũng Tàu nổi lên hai khối núi đồ sộ là núi Nhỏ và núi Lớn. Nhiều địa điểm du lịch hút khách của thành phố gắn với hai ngọn núi này như Bạch Dinh, hải đăng Vũng Tàu, tượng Chúa Kitô Vua, khu du lịch Hồ Mây, trận địa pháo cổ... 10. Phú Quốc. Nằm giữa biển khơi bao la, thành phố Phú Quốc sở hữu những dãy núi lớn như dãy Hàm Ninh, dãy Hàm Rồng và dãy Gành Dầu. Leo núi là trải nghiệm đáng giá dành cho những vị khách ưa khám phá ở hòn đảo ngọc phương Nam này. Mời quý độc giả xem video: Có Một Ninh Bình Non Nước Hữu Tình Đến Thế. Nguồn: VTV Review.

