Tôn Ngộ Không nhún nhường, làm tiểu đệ của loài khỉ nào?

Trong "Tây Du Ký", hành trình đi thỉnh kinh của thầy trò Đường Tăng vô cùng gay cấn, ly kỳ. Là một trong các đồ đệ của Đường Tăng, Tôn Ngộ Không có bản lĩnh cao cường, tinh thông 72 phép biến hóa đã dốc sức bảo vệ sư phụ khi đánh bại và tiêu diệt được vô số yêu quái. Dưới ngòi bút của Ngô Thừa Ân, Mỹ Hầu Vương nằm trong Thất Đại Thánh. Những người còn lại là: Ngưu Ma Vương (Bình Nguyên Đại Thánh), Giao Ma Vương (Phúc Hải Đại Thánh), Bằng Ma Vương (Hỗn Thiên Đại Thánh), Sư Đà Vương (Di Sơn Đại Thánh), Di Hầu Vương (Thông Phong Đại Thánh), Ngu Nhung Vương (Khu Thần Đại Thánh). Dù tinh thông 72 phép biến hóa và sở hữu gậy Như Ý nhưng Tôn Ngộ Không chỉ xếp cuối cùng trong Thất Đại Thánh. Tất cả những người này đều có bản lĩnh cao cường khiến Tôn Ngộ Không kính trọng, nể phục. Thậm chí, Tề Thiên Đại Thánh nguyện ý làm tiểu đệ của họ. Trong số 6 người thuộc Thất Đại Thánh, duy nhất Di hầu Vương là khỉ. Nhiều người tò mò Di hầu Vương có bản lĩnh như thế nào mà khiến Tề Thiên Đại Thánh khâm phục, tôn làm huynh? Theo "Tây Du Ký" của Ngô Thừa Ân, Di Hầu Vương là một con khỉ Macaca. Đây là chi khỉ thuộc họ Khỉ cựu thế giới, hay họ Khỉ đuôi dài (Cercopithecidae). Đứng thứ 5 trong Thất Đại Thánh, Di Hầu Vương sở hữu năng lực đáng nể. Còn được gọi là Thông Phong Đại Thánh, tên gọi này phần nào thể hiện khả năng của Di Hầu Vương. Trong đó, chữ "thông" trong tên gọi Thông Phong Đại Thánh thể hiện sự tinh thông mọi việc. Tiếp đến, chữ "phong" là chỉ hành tung của Di Hầu Vương thoắt ẩn thoắt hiện. Ngoài phép thuật, Di Hầu Vương còn có tài ăn nói khéo léo, khả năng ứng biến linh hoạt. Nhờ có đôi tai thính và đôi mắt tinh tường, Di Hầu Vương có thể biết hết mọi chuyện trong thiên hạ. Do đó, khi chiến đấu với đối thủ, vị thánh này dùng chính sự am hiểu về đối phương để đánh bại họ.

