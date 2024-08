Tội ác rùng rợn của 'hoàng thân ma cà rồng' Vlad III

Hoàng thân Vlad III, còn được biết đến với cái tên Vlad the Impaler (Vlad, kẻ xiên người), là một trong những nhân vật lịch sử nổi tiếng và gây tranh cãi nhất ở Đông Âu. Ông là nguồn cảm hứng cho nhân vật ma cà rồng Dracula của Bram Stoker. (Ảnh: Wikipedia) Vlad III nổi tiếng nhất với việc đóng cọc kẻ thù của mình. Hành động này là nguyên nhân khiến ông được gọi là "Vlad the Impaler". Ông sử dụng hình phạt này đối với hàng ngàn người, từ kẻ thù chiến tranh đến những người bị coi là phản bội hoặc phạm tội. Các nạn nhân bị đóng cọc từ hậu môn lên miệng, và thường bị để lại để chết trong đau đớn kéo dài. (Ảnh: Military) Một trong những sự kiện kinh hoàng nhất dưới triều đại của Vlad III là cuộc thảm sát tại Târgoviște vào năm 1462. Khi quân Ottoman tiến vào Wallachia, họ bị chặn đứng bởi cảnh tượng hàng chục ngàn người bị đóng cọc. Đây được cho là hành động nhằm gây sợ hãi và hoảng loạn cho kẻ thù. (Ảnh: Medium) Vlad III không tin tưởng và căm ghét các quý tộc (boyars) Wallachia, những người mà ông cho rằng đã phản bội cha mình. Vào ngày Lễ Phục sinh năm 1457, ông đã mời hàng trăm boyars và gia đình họ đến một bữa tiệc, sau đó bắt giữ và hành quyết phần lớn trong số họ. Những người sống sót bị buộc phải lao động xây dựng pháo đài Poenari trong điều kiện khắc nghiệt.(Ảnh: alluringcreations) Một câu chuyện nổi tiếng khác về sự tàn bạo của Vlad III là khi hai sứ giả Ottoman đến gặp ông và từ chối bỏ mũ vì lý do tôn giáo. Vlad đã ra lệnh đóng đinh mũ vào đầu họ, tuyên bố rằng nếu họ không muốn cởi mũ, thì họ sẽ không bao giờ phải bỏ mũ ra nữa.(Ảnh: Short History) Ngoài việc đóng cọc, Vlad III còn sử dụng nhiều hình thức tra tấn và hành quyết khác, bao gồm lột da, chặt đầu, nấu sống, và hành hình bằng cách kéo giãn cơ thể. Ông nổi tiếng với sự sáng tạo trong việc hành hình, luôn tìm cách để gây ra nỗi đau và sự sợ hãi tối đa cho nạn nhân.(Ảnh: Flickr) Không chỉ giới hạn ở kẻ thù và quý tộc, Vlad III còn tàn bạo với cả dân thường. Ông áp đặt các hình phạt khắc nghiệt lên những người bị coi là phạm tội, từ kẻ trộm cho đến những người phạm tội nhỏ nhặt. Sự tàn ác của ông không phân biệt đối tượng và lan rộng khắp vương quốc Wallachia.(Ảnh: Ancient Origins) Vlad III là một nhân vật lịch sử phức tạp, được nhớ đến vì sự tàn bạo và khát máu của mình. Dù nhiều tội ác của ông có thể bị phóng đại qua thời gian và truyền thuyết, không thể phủ nhận rằng ông đã gieo rắc nỗi kinh hoàng và gây ra sự đau đớn to lớn cho nhiều người. Tuy nhiên, ông cũng được người dân Wallachia nhớ đến như một nhà lãnh đạo mạnh mẽ, người đã bảo vệ đất nước khỏi sự xâm lược của Ottoman.(Ảnh: Reddit) Mời quý độc giả xem thêm video: “Ma cà rồng nước” khổng lồ bất ngờ lộ diện: Cỗ máy săn thịt đáng sợ.

