6 vùng đất ma cà rồng nổi tiếng thế giới, nghe tên đã rợn người

1. Transylvania, Romania: Transylvania là vùng đất nổi tiếng nhất liên quan đến ma cà rồng, chủ yếu nhờ vào tiểu thuyết "Dracula" của Bram Stoker. Vùng đất này là quê hương của Bá tước Dracula, nhân vật dựa trên Vlad III, hay còn gọi là Vlad the Impaler, một vị vua khét tiếng trong lịch sử Romania. (Ảnh: Condé Nast Traveler) Lâu đài Bran, nơi được cho là nhà của Dracula, hiện nay là điểm đến du lịch hấp dẫn, thu hút hàng ngàn du khách muốn khám phá lịch sử và truyền thuyết về ma cà rồng. (Ảnh: Civitatis) 2. Whitby, Anh: Thị trấn Whitby ở Bắc Yorkshire, Anh, cũng có mối liên hệ mạnh mẽ với ma cà rồng, nhờ vào "Dracula" của Bram Stoker. Whitby là nơi mà nhân vật chính của tiểu thuyết, Dracula, lần đầu tiên đặt chân đến Anh. Với cảnh quan đẹp, tu viện Whitby và những câu chuyện ma quái, thị trấn này thu hút những người yêu thích truyện ma và những người muốn tìm hiểu thêm về truyền thuyết ma cà rồng. (Ảnh: Forever Lost In Travel) 3. Poenari, Romania: Lâu đài Poenari, nằm trên đỉnh núi Carpathian, Romania, là một pháo đài thực sự của Vlad the Impaler. Khác với lâu đài Bran, lâu đài Poenari ít được biết đến nhưng lại có mối liên hệ trực tiếp với lịch sử và truyền thuyết về Vlad III. Để đến được lâu đài này, du khách phải leo hơn 1.400 bậc thang, tạo nên một hành trình thú vị và đầy thách thức. (Ảnh: Romania) 4. New Orleans, Mỹ: New Orleans, thành phố nằm ở bang Louisiana, Mỹ, nổi tiếng với lịch sử phong phú về văn hóa và những câu chuyện ma quái, trong đó có truyền thuyết về ma cà rồng. Khu phố Pháp (French Quarter) là nơi có nhiều câu chuyện về những vụ mất tích bí ẩn và các ngôi nhà ma ám. Các tour du lịch ma quái tại đây thường bao gồm các điểm dừng tại những địa điểm được cho là nơi ở của ma cà rồng. (Ảnh: GPSmyCity) 5. Prague, Cộng hòa Séc: Prague, thủ đô của Cộng hòa Séc, cũng có nhiều truyền thuyết về ma cà rồng. Khu phố cổ của Prague với những con hẻm nhỏ, những tòa nhà cổ kính và ánh đèn lờ mờ tạo nên một bầu không khí ma quái, hoàn hảo cho những câu chuyện về ma cà rồng. Câu chuyện về "Prague Vampire" đã truyền cảm hứng cho nhiều nhà văn và nghệ sĩ trong nhiều thế kỷ qua. (Ảnh: Britannica) 6. Forks, Washington, Mỹ: Forks là một thị trấn nhỏ nằm ở bang Washington, Mỹ, nổi tiếng nhờ vào bộ tiểu thuyết "Twilight" của Stephenie Meyer. Bộ tiểu thuyết và loạt phim chuyển thể đã biến Forks thành một điểm đến nổi tiếng cho người hâm mộ câu chuyện tình yêu giữa Bella Swan và ma cà rồng Edward Cullen. (Ảnh: forkswa) Những người hâm mộ thường ghé thăm những địa điểm được mô tả trong sách và phim, tạo nên một chuyến hành trình đầy cảm xúc. (Ảnh: The Sweet Savory Life) Mời quý độc giả xem thêm video: Bi kịch đằng sau bộ xương “ma cà rồng” 500 tuổi ở Ba Lan.

1. Transylvania, Romania: Transylvania là vùng đất nổi tiếng nhất liên quan đến ma cà rồng , chủ yếu nhờ vào tiểu thuyết "Dracula" của Bram Stoker. Vùng đất này là quê hương của Bá tước Dracula, nhân vật dựa trên Vlad III, hay còn gọi là Vlad the Impaler, một vị vua khét tiếng trong lịch sử Romania. (Ảnh: Condé Nast Traveler) Lâu đài Bran, nơi được cho là nhà của Dracula, hiện nay là điểm đến du lịch hấp dẫn, thu hút hàng ngàn du khách muốn khám phá lịch sử và truyền thuyết về ma cà rồng. (Ảnh: Civitatis) 2. Whitby, Anh: Thị trấn Whitby ở Bắc Yorkshire, Anh, cũng có mối liên hệ mạnh mẽ với ma cà rồng, nhờ vào "Dracula" của Bram Stoker. Whitby là nơi mà nhân vật chính của tiểu thuyết, Dracula, lần đầu tiên đặt chân đến Anh. Với cảnh quan đẹp, tu viện Whitby và những câu chuyện ma quái, thị trấn này thu hút những người yêu thích truyện ma và những người muốn tìm hiểu thêm về truyền thuyết ma cà rồng. (Ảnh: Forever Lost In Travel) 3. Poenari, Romania: Lâu đài Poenari, nằm trên đỉnh núi Carpathian, Romania, là một pháo đài thực sự của Vlad the Impaler. Khác với lâu đài Bran, lâu đài Poenari ít được biết đến nhưng lại có mối liên hệ trực tiếp với lịch sử và truyền thuyết về Vlad III. Để đến được lâu đài này, du khách phải leo hơn 1.400 bậc thang, tạo nên một hành trình thú vị và đầy thách thức. (Ảnh: Romania) 4. New Orleans, Mỹ: New Orleans, thành phố nằm ở bang Louisiana, Mỹ, nổi tiếng với lịch sử phong phú về văn hóa và những câu chuyện ma quái, trong đó có truyền thuyết về ma cà rồng. Khu phố Pháp (French Quarter) là nơi có nhiều câu chuyện về những vụ mất tích bí ẩn và các ngôi nhà ma ám. Các tour du lịch ma quái tại đây thường bao gồm các điểm dừng tại những địa điểm được cho là nơi ở của ma cà rồng. (Ảnh: GPSmyCity) 5. Prague, Cộng hòa Séc: Prague, thủ đô của Cộng hòa Séc, cũng có nhiều truyền thuyết về ma cà rồng. Khu phố cổ của Prague với những con hẻm nhỏ, những tòa nhà cổ kính và ánh đèn lờ mờ tạo nên một bầu không khí ma quái, hoàn hảo cho những câu chuyện về ma cà rồng. Câu chuyện về "Prague Vampire" đã truyền cảm hứng cho nhiều nhà văn và nghệ sĩ trong nhiều thế kỷ qua. (Ảnh: Britannica) 6. Forks, Washington, Mỹ: Forks là một thị trấn nhỏ nằm ở bang Washington, Mỹ, nổi tiếng nhờ vào bộ tiểu thuyết "Twilight" của Stephenie Meyer. Bộ tiểu thuyết và loạt phim chuyển thể đã biến Forks thành một điểm đến nổi tiếng cho người hâm mộ câu chuyện tình yêu giữa Bella Swan và ma cà rồng Edward Cullen. (Ảnh: forkswa) Những người hâm mộ thường ghé thăm những địa điểm được mô tả trong sách và phim, tạo nên một chuyến hành trình đầy cảm xúc. (Ảnh: The Sweet Savory Life) Mời quý độc giả xem thêm video: Bi kịch đằng sau bộ xương “ma cà rồng” 500 tuổi ở Ba Lan.