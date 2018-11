Tiết lộ sốc về người con trai đặc biệt của Nữ hoàng Cleopatra

Nữ hoàng Ai Cập Cleopatra nổi tiếng lịch sử là một mỹ nhân xinh đẹp, quyến rũ và thông minh. Bà hoàng này có mối tình với Julius Caesar - lãnh tụ quân sự và chính trị của La Mã. Cleopatra và Caesar được người dân thời bấy giờ ca ngợi là cặp đôi quyền lực và danh tiếng.Nữ hoàng Cleopatra mơ ước cai trị thế giới với Caesar. Về sau, bà sinh cho Caesar một người con trai có tên Caesarion (tên đầy đủ là Ptolemy XV Philopator Philometor Caesar) vào năm 47 trước Công nguyên. Khi Caesarion chào đời, Caesar đã nói với viện nguyên lão La Mã về con trai của mình do Nữ hoàng Cleopatra sinh ra. Tuy nhiên ước mơ cùng Caesar cai trị thế giới của Cleopatra không trở thành sự thật. Nguyên do là vì vào tháng 3 năm 44 trước Công nguyên, danh tướng xuất chúng này bị ám sát bởi nhiều nguyên lão, những người tự gọi mình là Người giải thoát. Sau khi Caesar bị giết chết, Nữ hoàng Cleopatra tiếp tục nuôi nấng Caesarion - kết tinh tình yêu với danh tướng La Mã và tin rằng cậu bé sẽ trở thành một người tuyệt vời như người cha quá cố. Theo đó, Caesarion được những người thầy tốt nhất ở Ai Cập dạy dỗ để trở thành một nhà lãnh đạo xuất sắc trong tương lai. Caesarion trị vì cùng với mẹ - Nữ hoàng Cleopatra từ ngày 2/9 năm 44 trước Công nguyên. Khi ấy, ông mới 3 tuổi. Caesarion chính thức lên ngôi pharaoh Ai Cập vào ngày 12/8 năm 30 trước Công nguyên sau khi Nữ hoàng Cleopatra qua đời. Tuy nhiên, thời gian trị vì của Caesarion không kéo dài lâu. 11 ngày sau khi nắm quyền lực tuyệt đối trong tay, Caesarion bị Octovian ra lệnh ám sát nhằm loại bỏ đối thủ cạnh tranh ngai vàng ở Rome. Mời độc giả xem video: Bí ẩn rùng rợn nghĩa địa cổ Ai Cập (nguồn: VCT Now)

