Tiết lộ sốc về gốc tích ông nội trùm phát xít Hitler

Tiến sĩ Leonard Sax gây xôn xao dư luận khi đưa ra những bằng chứng hé lộ gốc gác người Do Thái của trùm phát xít Hitler. Cụ thể, tiến sĩ Sax tìm được bằng chứng cho thấy bà nội của nhà độc tài Hitler từ chối tiết lộ danh tính người yêu. Bà nội của Hitler là Maria Anna Schicklgruber mang thai đứa con duy nhất của bà với một người Do Thái sống ở Graz, Áo. Tổ tiên người Do Thái của Hitler lần đầu được đề cập bởi Hans Frank - luật sư riêng của Hitler. Vào năm 1930, Hans Frank phát hiện ra bí mật rằng ông nội của Hitler sống trong gia đình nơi bà nội của nhà độc tài làm việc. Thế nhưng, nhiều người bác bỏ phát hiện của Hans Frank vì cho rằng điều này không đúng. Trong số này có việc tác giả nổi tiếng người Đức Nikolaus von Preradovich tìm thấy bằng chứng cho thấy không có người Do Thái nào sống ở Graz vào năm 1836 - thời điểm bà Schicklgruber mang thai cha của Hitler là Alois Schicklgruber. Tuy nhiên, tiến sĩ Sax tìm được một số tài liệu trong kho lưu trữ của Áo vào những năm 1800 cho thấy có một cộng đồng người Do Thái sống ở Graz từ trước năm 1850. Vào năm 42 tuổi bà Schicklgruber sinh Alois Schicklgruber khi chưa lập gia đình. Không ai biết danh tính cha của Alois Schicklgruber. Về sau, bà Schicklgruber kết hôn với Johann Georg Hiedler. Theo đó, Johann trở thành cha trên giấy tờ của Alois Schicklgruber. Mời quý độc giả xem video: Hitler còn sống sau Thế chiến 2 (nguồn: VTC14)

