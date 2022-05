Tiết lộ sốc: "Người ngoài hành tinh từng làm cho chính phủ Mỹ?"

Phil Schneider là một kỹ sư dân sự, người làm việc cho các dự án quân sự bí mật nằm sâu dưới lòng đất ở Dulce, New Mexico trong quá khứ. Một số người gọi ông là một “người cảnh báo” về UFO (UFO whistleblower). Phil Schneider tuyên bố rằng mình từng gặp người ngoài hành tinh có tên là Valiant Thor khi đang làm việc trong các dự án tối mật của chính phủ. Valiant Thor có vẻ ngoài giống bao người khác, nhưng ông ta có một số điểm sinh lý khác thường được cho là vì ông đến từ Sao Kim. Người ta nói rằng ông đã từng làm việc cho chính phủ Mỹ trong một thời gian vào những năm 1950. Có một vài người trong quân đội đã công khai nói về người ngoài hành tinh như Schneider. Schneider được tìm thấy đã chết tại căn hộ của ông vào ngày 17/01/1996, trong một tình huống có nhiều nghi vấn. Rất nhiều người tin rằng ông đã bị giết hại mặc dù kết quả điều tra kết luận đó là một vụ tự tử. Tiến sỹ Frank Stranges đã viết một cuốn sách có tựa đề là “Kẻ Lạ Mặt ở Lầu Năm Góc” trong đó có đề cập đến buổi gặp mặt của ông với Thor.

Schneider đã cho xem bức ảnh của một người đàn ông gọi là Thor trong một buổi thuyết giảng tại Triển Lãm Phòng Bị Quân Sự năm 1995. Bức ảnh được chụp vào năm 1943. Schneider nói rằng Thor đã làm cho quân đội Mỹ từ năm 1937. Thor có sáu ngón trên mỗi bàn tay, một quả tim quá cỡ, một lá phổi khổng lồ. Máu có hàm lượng đồng ô xít giống như bạch tuộc, một chỉ số IQ vượt quá khung đo lường (đại khái ước tính khoảng 1200), và có thể nói 100 ngôn ngữ một cách trôi chảy (bao gồm ngôn ngữ của người ngoài hành tinh). Ông ta cũng nói rằng ông ta có thể thọ đến tận 490 tuổi. Theo tiến sỹ Stranges, Thor cao khoảng 1,8 m, nặng 84 kg với đặc điểm bên ngoài là tóc xoăn nâu và có mắt màu nâu. Vị Tiến sỹ này cũng nói rằng cả hai Tổng Thống Dwight Eisenhower và Richard Nixon đã từng gặp Thor. Phil Schneider cũng từng tiết lộ lực lượng đặc nhiệm Delta của Mỹ từng tham gia một trận chiến lớn với người ngoài hành tinh, trong một căn cứ sâu dưới lòng sa mạc ở New Mexico. Ông Schneider cho biết, có tới 60 binh sĩ và dân thường thiệt mạng trong vụ việc, được gọi là Trận chiến Dulce. Theo đó, người ngoài hành tinh có trang bị súng Plasma rất hiện đại. Ông Schneider cho biết, quân đội Mỹ đã và đang làm việc với một chủng tộc ngoài hành tinh xây dựng căn cứ ngầm. Người ngoài hành tinh màu xám, còn được gọi là Zeta Reticulans/Roswell Grays/Grays Những người ngoài hành tinh này cũng có liên hệ trực tiếp với sự cố ở Roswell. Trong đó một UFO chứa người ngoài hành tinh sống sót được cho là bị quân đội Mỹ bắt giữ tại Roswell, cũng ở New Mexico. Mời các bạn xem video: UFO Bí Ẩn Ghé Thăm Nhật Bản, Cảnh Sát Điều Trực Thăng Theo Dõi. Nguồn: VTV

