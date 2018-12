Tiết lộ đáng sợ về cháu nội "hiếu chiến" của Thành Cát Tư Hãn

Húc Liệt Ngột (1217-1265) được người đời nhớ đến là một Hãn vương của Mông Cổ. Ông là em trai Hốt Tất Liệt và là cháu nội Thành Cát Tư Hãn. Húc Liệt Ngột ghi dấu lịch sử với chiến dịch xâm lược và tàn phá đẫm máu Iraq vào năm 1278. Trong thời gian thực hiện tấn công xâm lược Iraq, người cháu nội Thành Cát Tư Hãn gây rúng động dư luận khi cho phá hủy nhà thờ Hồi giáo lớn Samarra. Công trình tôn giáo này được đánh giá là một trong những nhà thờ Hồi giáo lớn nhất thế giới. Nhà thờ Hồi giáo lớn Samarra nằm trên bờ sông Tigris ở Samarra. Công trình này được xây dựng trong thời gian từ năm 848 - 851. Người dân không khỏi choáng ngợp khi đặt chân đến nhà thờ Hồi giáo lớn Samarra có 17 lối đi. Những bức tường của nhà thờ được khảm thủy tinh xanh. Nghệ thuật kiến trúc, chạm khắc hoa văn bên trong nhà thờ Hồi giáo lớn Samarra tượng trưng cho cách trang trí của người Hồi giáo thời Trung cổ. Điểm nổi bật của nhà thờ là tháp Malwiya có hình nón xoắn ốc, cao 52m, bề ngang rộng nhất 33m dùng để cầu nguyện. Do bị quân đội Húc Liệt Ngột phá hủy nên hiện nay nhà thờ này chỉ còn vài bức tường và tháp Malwiya. Tháp Malwiya được coi là linh thiêng và có ý nghĩa quan trọng đối với người Hồi giáo. Do vậy, hình ảnh tòa tháp này được in trên tiền giấy của Iraq. Mời độc giả xem video: Giỗ tổ nghề sân khấu ở nhà thờ 100 tỷ (nguồn: VTC14)

