Tiết lộ bất ngờ người phụ nữ bí ẩn trên lá bài Q cơ

Hình ảnh xuất hiện trên lá bài Q cơ là hình ảnh của Nữ hoàng Judith - nhân vật truyền thuyết trong kinh thánh Cựu ước. Bà là quả phụ không chỉ có nhan sắc xinh đẹp vô song mà bà còn sở hữu cả trí tuệ siêu phàm. Câu chuyện bắt đầu dưới thời vua Nebuchadnezzar, người trị vì vương quốc Assyria - vùng đất nói tiếng Do Thái, bao gồm miền bắc Iraq, đông bắc Syria, đông nam Thổ Nhĩ Kỳ và các khu vực rìa phía tây bắc Iran ngày nay - từ năm 605 TCN đến năm 562 TCN. Vua Nebuchadnezzar lệnh cho Holofernes - vị tướng giỏi nhất của mình - đi viễn chinh, trừng phạt người Israel (chủ yếu là người Do Thái) vì không chịu tôn thờ ông. Nebuchadnezzar xem đó là hành vi bất kính. Quân đội của tướng Holofernes nhanh chóng bao vây thành phố Bethulia của Israel, nơi góa phụ Judith sinh sống. Người Israel tôn thờ và cầu nguyện để được đấng tối cao cứu thoát khỏi chiến tranh. Nhưng khi nguồn nước và lương thực dần cạn kiệt, họ mất dần niềm tin vào đấng tối cao. Các trưởng lão trong thành tuyên bố chờ thêm 5 ngày để xem có chuyển biến mới hay không. Nếu không, họ sẽ đầu hàng quân đội của tướng Holofernes. Biết được điều này, Judith cầu nguyện đấng tối cao và bắt tay thực hiện một kế hoạch liều lĩnh trong 5 ngày. Bà trang điểm thật lộng lẫy, thu hút ánh nhìn của mọi người và vội vã lên đường tiến đến nơi quân của vua Nebuchadnezzar đóng quân. Khi bị bắt giữ, bà Judith trả lời: "Tôi thuộc tộc người Hebrew nhưng đang bỏ trốn. Tôi đang tới gặp tướng Holofernes - chỉ huy của các người - để báo tin cho ông ấy. Tôi sẽ chỉ cho ông ấy một cách để có thể chiếm cả thành phố mà không mất chút sức lực nào". Nhờ vẻ ngoài xinh đẹp và lời nói có vẻ chân thành, binh lính đã đưa bà đến gặp tướng quân Holofernes. Nghe tin báo, Holofernes bước ra khỏi lều và nhìn kỹ người phụ nữ trước mặt. Vị tướng của người Assyria và các tướng phò tá đều bất ngờ trước nhan sắc của bà Judith. Bà Judith nói với Holofernes: "Vì lương thực và nguồn nước đã cạn kiệt, những người đứng đầu thành phố đã ra lệnh giết gia súc và làm những điều trái với ý của đấng tối cao. Vì không chấp nhận điều đó, tôi đã bỏ trốn. Tôi sẽ dẫn các ngài qua vùng Judea, giúp các ngài dễ dàng tới Jerusalem (Israel). Đấng tối cao gửi tôi tới đây để giúp các ngài". Những lời nói cùng vẻ đẹp lộng lẫy của bà Judith khiến tướng Holofernes và các tướng sĩ phò trợ xiêu lòng. Ngày thứ 4, Holofernes tổ chức một bữa tiệc chỉ dành cho những người thân tín và sai người đến mời Judith. Đến đây, bà Judith biết Holofernes đã mắc bẫy. Tối đó, tướng quân người Assyria đã uống say tới mức không còn nhận thức nổi điều gì diễn ra quanh mình. Khi trời đã khuya, trong lều chỉ còn Judith đầy tỉnh táo và Holofernes say xỉn trên giường. Trước đó, Judith nói với Bagoas rằng tỳ nữ của bà sẽ đợi ở bên ngoài lều để khi "hầu hạ" tướng Holofernes xong, bà sẽ cùng tỳ nữ đi cầu nguyện. Khi chỉ còn một mình với tướng địch trong phòng ngủ, bà Judith quyết định ra tay sát hại Holofernes. Judith sau đó lấy chiếc đầu của tướng địch rồi tuồn ra ngoài cho tỳ nữ để giấu vào túi đựng đồ ăn vẫn mang theo từ khi vào doanh trại. Bà Judith và tỳ nữ đi tới khu cầu nguyện. Lợi dụng đêm tối họ trốn khỏi doanh trại. Người dân ở Bethulia làm theo lời bà Judith, treo đầu Holofernes lên tường thành và chuẩn bị đội quân kéo tới khiêu chiến ngoài doanh trại của quân Assyria. Khi phát hiện tướng quân của mình đã chết, tất cả không ai bảo ai đều tìm cách bỏ trốn. Người dân thành phố Bethulia truy đuổi đám tàn quân cho tới khi bóng dáng kẻ địch không còn trên đất Israel. Mời các bạn xem video: Phát hiện kho báu tiền vàng cổ ở Miền Trung Israel. Nguồn: THĐT

Hình ảnh xuất hiện trên lá bài Q cơ là hình ảnh của Nữ hoàng Judith - nhân vật truyền thuyết trong kinh thánh Cựu ước. Bà là quả phụ không chỉ có nhan sắc xinh đẹp vô song mà bà còn sở hữu cả trí tuệ siêu phàm. Câu chuyện bắt đầu dưới thời vua Nebuchadnezzar, người trị vì vương quốc Assyria - vùng đất nói tiếng Do Thái, bao gồm miền bắc Iraq, đông bắc Syria, đông nam Thổ Nhĩ Kỳ và các khu vực rìa phía tây bắc Iran ngày nay - từ năm 605 TCN đến năm 562 TCN. Vua Nebuchadnezzar lệnh cho Holofernes - vị tướng giỏi nhất của mình - đi viễn chinh, trừng phạt người Israel (chủ yếu là người Do Thái) vì không chịu tôn thờ ông. Nebuchadnezzar xem đó là hành vi bất kính. Quân đội của tướng Holofernes nhanh chóng bao vây thành phố Bethulia của Israel, nơi góa phụ Judith sinh sống. Người Israel tôn thờ và cầu nguyện để được đấng tối cao cứu thoát khỏi chiến tranh. Nhưng khi nguồn nước và lương thực dần cạn kiệt, họ mất dần niềm tin vào đấng tối cao. Các trưởng lão trong thành tuyên bố chờ thêm 5 ngày để xem có chuyển biến mới hay không. Nếu không, họ sẽ đầu hàng quân đội của tướng Holofernes. Biết được điều này, Judith cầu nguyện đấng tối cao và bắt tay thực hiện một kế hoạch liều lĩnh trong 5 ngày. Bà trang điểm thật lộng lẫy, thu hút ánh nhìn của mọi người và vội vã lên đường tiến đến nơi quân của vua Nebuchadnezzar đóng quân. Khi bị bắt giữ, bà Judith trả lời: "Tôi thuộc tộc người Hebrew nhưng đang bỏ trốn. Tôi đang tới gặp tướng Holofernes - chỉ huy của các người - để báo tin cho ông ấy. Tôi sẽ chỉ cho ông ấy một cách để có thể chiếm cả thành phố mà không mất chút sức lực nào". Nhờ vẻ ngoài xinh đẹp và lời nói có vẻ chân thành, binh lính đã đưa bà đến gặp tướng quân Holofernes. Nghe tin báo, Holofernes bước ra khỏi lều và nhìn kỹ người phụ nữ trước mặt. Vị tướng của người Assyria và các tướng phò tá đều bất ngờ trước nhan sắc của bà Judith . Bà Judith nói với Holofernes: "Vì lương thực và nguồn nước đã cạn kiệt, những người đứng đầu thành phố đã ra lệnh giết gia súc và làm những điều trái với ý của đấng tối cao. Vì không chấp nhận điều đó, tôi đã bỏ trốn. Tôi sẽ dẫn các ngài qua vùng Judea, giúp các ngài dễ dàng tới Jerusalem (Israel). Đấng tối cao gửi tôi tới đây để giúp các ngài". Những lời nói cùng vẻ đẹp lộng lẫy của bà Judith khiến tướng Holofernes và các tướng sĩ phò trợ xiêu lòng. Ngày thứ 4, Holofernes tổ chức một bữa tiệc chỉ dành cho những người thân tín và sai người đến mời Judith. Đến đây, bà Judith biết Holofernes đã mắc bẫy. Tối đó, tướng quân người Assyria đã uống say tới mức không còn nhận thức nổi điều gì diễn ra quanh mình. Khi trời đã khuya, trong lều chỉ còn Judith đầy tỉnh táo và Holofernes say xỉn trên giường. Trước đó, Judith nói với Bagoas rằng tỳ nữ của bà sẽ đợi ở bên ngoài lều để khi "hầu hạ" tướng Holofernes xong, bà sẽ cùng tỳ nữ đi cầu nguyện. Khi chỉ còn một mình với tướng địch trong phòng ngủ, bà Judith quyết định ra tay sát hại Holofernes. Judith sau đó lấy chiếc đầu của tướng địch rồi tuồn ra ngoài cho tỳ nữ để giấu vào túi đựng đồ ăn vẫn mang theo từ khi vào doanh trại. Bà Judith và tỳ nữ đi tới khu cầu nguyện. Lợi dụng đêm tối họ trốn khỏi doanh trại. Người dân ở Bethulia làm theo lời bà Judith, treo đầu Holofernes lên tường thành và chuẩn bị đội quân kéo tới khiêu chiến ngoài doanh trại của quân Assyria. Khi phát hiện tướng quân của mình đã chết, tất cả không ai bảo ai đều tìm cách bỏ trốn. Người dân thành phố Bethulia truy đuổi đám tàn quân cho tới khi bóng dáng kẻ địch không còn trên đất Israel. Mời các bạn xem video: Phát hiện kho báu tiền vàng cổ ở Miền Trung Israel. Nguồn: THĐT