"Thủ phạm" lấy não của nhà bác học thiên tài Einstein là ai?

Sáng 18/4/1955, nhà bác học thiên tài Albert Einstein qua đời tại bệnh viện. Trước khi mất, Einstein bày tỏ nguyện vọng muốn tro cốt của ông được rải đi bí mật. Bất chấp nguyện vọng của nhà khoa học Einstein, bác sĩ Thomas Harvey công tác tại ĐH Princeton (Mỹ) đã lấy não Einstein vài giờ sau khi nhà bác học này qua đời. Theo đó, một phần lớn bộ não của Einstein được bảo quản. Bác sĩ Harvey cũng giữ một vài lát cắt não bộ của nhà khoa học thiên tài này để nghiên cứu. Đến năm 2010, phần còn lại của bộ não Einstein được tặng cho Viện Bảo tàng sức khỏe và y khoa quốc gia Mỹ. Hans Albert - con trai của Einstein vô cùng tức giận khi nhận thấy thi hài của cha không còn nguyên vẹn khi đem đi hỏa táng. Về sau, bác sĩ Harvey thuyết phục Hans Albert cấp phép cho một nghiên cứu với hy vọng làm sáng tỏ bí mật về bộ não của thiên tài. Do vậy, bác sĩ Harvey chia bộ não của Einstein thành 240 khối nhỏ và những lát cắt. Kế đến, chúng được đưa đến những tổ chức nghiên cứu giải phẫu tốt nhất thời bấy giờ để nghiên cứu bộ não của thiên tài khác người thường như thế nào. Vào thời điểm ấy, kết quả các nghiên cứu cho thấy bộ não của Einstein không khác biệt so với não bình thường. Tuy nhiên, đến tháng 10/2013, các nhà nghiên cứu Trung Quốc công bố kết quả nghiên cứu bất ngờ về hình ảnh não của Einstein. Cụ thể, các chuyên gia nhận thấy có sự khác biệt lớn giữa não của nhà vật lý học thiên tài với người thường. Điều này chưa từng được phát hiện. Theo các nhà nghiên cứu Trung Quốc, bán cầu não trái và phải của Albert Einstein có sự kết nối mạnh mẽ và đồng bộ một cách bất thường. Điều này khiến cho hoạt động liên lạc giữa 2 bán cầu của Einstein diễn ra thuận lợi hơn so với người bình thường. Mời độc giả xem video: Nhà bác học thiên tài Einstein được mọi người chào đón (nguồn: Mail Online)

