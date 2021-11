Thót tim hai vụ ám sát hụt Tổng thống Mỹ Ford năm 1975

Vụ mưu sát đầu tiên xảy ra ngày 05/09/1975. Sáng hôm đó, trong chuyến công cán lần đầu tiên của mình trên cương vị Tổng thống Mỹ ở các bang miền Tây, Gerald Ford đến thành phố Sacramento để dự lễ khánh thành Công viên Sacramento 's Capitol. Trong số đông đảo người dân thành phố tập trung ở khu công viên mới để chào mừng vị Tổng thống Mỹ thứ 38, có một phụ nữ mặc áo choàng đỏ, sắc mặt lạnh lùng, tay trái cố đẩy đám người để chen lên phía trước, còn tay phải giấu trong túi áo. Khi Tổng thống Ford đang vẫy tay chào đám đông, người phụ nữ tiếp cận ông bị ngăn lại bởi hàng rào các nhân viên bảo vệ, khi còn cách Tổng thống 12 mét. Người phụ nữ cố lách thêm lên phía trước rồi rút súng nhằm vào Tổng thống. Người phụ nữ mặc áo choàng đỏ bóp cò nhiều lần nhưng súng vẫn không nổ và các nhân viên bảo vệ kịp thời tước khẩu Colt 45 cỡ nòng 12 mm tự động, rồi đè chặt cô ta xuống đất. Cuộc điều tra sau đó cho thấy kẻ mưu sát Tổng thống Mỹ tên là Lynette “Squeaky” Fromme, một phụ nữ điên loạn nghiệm ma túy theo giáo phái Charles Manson. Trong khi dư luận Mỹ còn chưa kịp yên ắng sau vụ mưu sát của Lynette thì vào ngày 22/9/1975, tức 17 ngày sau, vụ mưu sát thứ hai nhằm vào Tổng thống Ford đã xảy ra, do một phụ nữ tên Sara Jane Moore thực hiện. Xế trưa ngày hôm đó, Tổng thống Ford rời khách sạn St. Francis ở thành phố San Francisco để đến làm việc với Hội đồng thành phố, một hoạt động trong chuyến công cán đến các bang miền Tây nước Mỹ. Sara Jane Moore lúc đó đang phục sẵn bên ngoài với một khẩu súng ngắn loại Colt 45 tự động, đã tiến về phía Tổng thống đang chuẩn bị bước lên xe rồi bắn liền nhiều phát đạn. Nhờ phản xạ nhanh chóng nhân viên bảo vệ tên Oliver Sipple, Tổng thống Ford đã thoát chết khi được đẩy ngay vào trong xe nhưng một viên đạn đã làm bị thương nhân viên bảo vệ này. Đám đông bảo vệ và cảnh sát lập tức ào tới tước súng và bắt giữ Sara. Theo các điều tra viên, Sara từng là một kế toán viên của FBI. Người này vốn không ổn định về tinh thần, đã nhắm đến Tổng thống Ford như một biểu tượng cho sự hận thù của mình đối với nền chính trị hiện tại. Lynette và Sara đã phải chịu án phạt trong cùng một nhà tù ở West Virginia. Lynette đã tìm cách trốn thoát khỏi nhà tù vào năm 1979, nhưng đã bị bắt và chuyển đến một nhà tù khác có an ninh cao hơn. Sara thì vượt ngục vào năm 1989, nhưng ra đầu thú chỉ sau hai ngày, và giống như Lynette, đã được chuyển sang một nhà tù an ninh hơn. Hai phụ nữ này vẫn tiếp tục bị giam cho đến ngày hôm nay. Mời quý độc giả xem video: Khám phá công viên trung tâm New York, Mỹ. Nguồn: VTV24.

