Thót tim cung đường lội suối trèo đèo khám phá tháp cổ Tây Bắc

Chiềng Sơ là một xã vùng sâu vùng xa thuộc huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên. Nơi đây được nhiều người biết đến nhờ sự hiện diện của tháp Chiềng Sơ, tòa tháp cổ hàng trăm năm tuổi của người Lào. Hành trình từ Chiềng Sơ đến Mường Bám (Thuận Châu, Sơn La) - nơi có một tòa tháp Lào khác - dài 27 km theo tỉnh lộ 130. Nhưng dân bản biết một lối đi tắt, giúp đường rút ngắn gần nửa. Đây chính là cung đường "nhớ đời" mà PV Tri thức & Cuộc sống có dịp trải nghiệm. (Lưu ý: Tình trạng đường xá hiện tại có thể đã cải thiện so với thời điểm thực hiện loạt ảnh). Theo chỉ dẫn của cư dân địa phương, chuyến đi bắt đầu với việc... lội trên dòng suối nông. Bờ suối cách tháp Chiềng Sơ khoảng 200 mét. Lội khoảng 100 mét, bên bờ suối hiện ra con đường đất nhỏ. Con đường này dẫn lên một bản nằm bên kia suối. Đi hết bản, con đường dẫn lên một đỉnh đồi. Qua đỉnh đồi này, một bức tranh phong cảnh hấp dẫn hiện ra với ruộng bậc thang và núi non uốn lượn. Đường chỉ đủ rộng cho hai xe máy tránh nhau. Một đoạn đường xuyên qua rừng rậm. Hết rừng lại đến đồi núi. Cây cầu gỗ thô sơ bắc qua một khe suối. Khung cảnh núi non hùng vĩ xuất hiện bên đường. Háng Tấu là một điểm dân cư nằm trên hành trình, khoảng km thứ 7 tính từ tháp Chiềng Sơ, gần ranh giới với xã Mường Bám. Càng đi, đường càng hẹp, và khung cảnh càng ngoạn mục. "Dốc lên khúc khuỷu, dốc thăm thẳm". Không thể không dừng lại để chiêm ngưỡng bức tranh phong cảnh bày ra trước mắt. Cảnh đẹp đến lặng người. Cư dân địa phương (kỹ sư nhà máy thủy điện Nậm Hóa 2) ngạc nhiên khi thấy một vị khách lạ lỉnh kỉnh hành lý lang thang ở vùng đất hoang vu này. Toàn cảnh đoạn đường đẹp nhất trên hành trình Chiềng Sơ - Mường Bám, nằm ở khu vực giáp ranh của hai xã. Tiếp tục hành trình, mặt đường trở nên gồ ghề. Đường càng lúc càng khó đi. Đây chính là đoạn "thót tim" nhất. Mặt đường chỉ rộng chừng 30 cm, gập ghềnh, lởm chởm sỏi đá, một bên là vực sâu, khá nguy hiểm. Vượt qua được thử thách lớn nhất của hành trình, một cảnh tượng tuyệt đẹp hiện ra: Suối Nậm Hua trong lành chảy qua những bản làng mộc mạc, thanh bình. Nhịp sống ở nơi đây diễn ra chậm rãi như dòng chảy của con suối mát lành. Về đến gần trung tâm xã Mường Bám, đường vẫn xấu, nhưng không còn "nguy hiểm đến tính mạng". Suối Nậm Hua ở khu vực trung tâm xã Mường Bám. Tháp cổ Mường Bám, đích đến của hành trình. (Khuyến cáo: Để di chuyển giữa Chiềng Sơ và Mường Bám một cách thuận tiện và an toàn, xin hãy đi theo đường tỉnh 130). Mời quý độc giả xem video: Có Một Ninh Bình Non Nước Hữu Tình Đến Thế. Nguồn: VTV Review.

