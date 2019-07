Thất bại quân sự bi thảm nhất lịch sử đế chế La Mã

Diễn ra vào ngày 2/8/216 TCN, trận Cannae là trận đánh một ngày thảm khốc nhất trong lịch sử đế chế La Mã cổ đại. Trong trận đánh này 50.000 quân của thành bang Carthage do nhà cầm quân kiệt xuất Hannibal chỉ huy đã đối mặt với 90.000 quân La Mã do tướng Gaius Terentius Varro thống lính gần làng Cannae ở Đông Nam Italia. Mặc dù đông hơn gần gấp đôi quân xâm lược đến từ bờ bên kia Địa Trung Hải, trong trận đánh này các chiến binh La Mã trang được bị giáp dày đã hoàn toàn lép vế trước sự cơ động của quân Carthage. Trước khi trận đánh diễn ra, đội hình quân Carthage được chuyển về dạng vầng trăng khuyết để đối phó với lực lượng bộ binh mạnh và áp đảo về số lượng của quân La Mã. Trong lúc vừa đánh vừa tiến, người La Mã không ngờ rằng họ đã lọt vào một vòng cung lớn và bị bao vây từ hai cánh bởi đội kỵ binh và bộ binh tinh nhuệ của Carthage. Do lực lượng bộ binh nặng bị dồn ứ tại trung tâm, quân La Mã nhanh chóng bị tấn công và xé nhỏ từ hai bên sườn mà không thể thoát khỏi vòng vây kẻ thù. Trong vòng vài tiếng, lính của Hannibal chém giết tơi tả quân La Mã. Theo ước tính có khoảng hơn 50.000 lính La Mã đã bị tiêu diệt trong cuộc chiến này - tương đương với khoảng 20% dân số nam đủ tuổi phục vụ trong quân đội La Mã. Trận thua này khiến thành Rome đứng trước nguy cơ bị thất thủ. Dân La Mã rơi vào cơn hoảng loạn, thậm chí còn dùng đến việc hiến tế người sống để lấy lòng thần linh. Trước tình thể hiểm nghèo, Viện nguyên lão La Mã vội vã tập hợp một đội quân mới và gửi ra mặt trận để chặn bước tiến của quân thù. Sự kháng cự mạnh mẽ của người La Mã khiến Hannibal nản lòng và đưa quân của mình trở về Bắc Phi. Đến năm 202 TCN, người La Mã đã trả được mối thù thất bại ở Cannae, khi họ tiến quân sang châu Phi và đánh bại Hannibal tại trận Zama. Sau trận này thế lực của Carthage suy yếu, và họ dần dần trở thành một chư hầu của La Mã. Mời quý độc giả xem clip: 10 vũ khí ảnh hưởng nhất Thế chiến II.

Diễn ra vào ngày 2/8/216 TCN, trận Cannae là trận đánh một ngày thảm khốc nhất trong lịch sử đế chế La Mã cổ đại. Trong trận đánh này 50.000 quân của thành bang Carthage do nhà cầm quân kiệt xuất Hannibal chỉ huy đã đối mặt với 90.000 quân La Mã do tướng Gaius Terentius Varro thống lính gần làng Cannae ở Đông Nam Italia. Mặc dù đông hơn gần gấp đôi quân xâm lược đến từ bờ bên kia Địa Trung Hải, trong trận đánh này các chiến binh La Mã trang được bị giáp dày đã hoàn toàn lép vế trước sự cơ động của quân Carthage . Trước khi trận đánh diễn ra, đội hình quân Carthage được chuyển về dạng vầng trăng khuyết để đối phó với lực lượng bộ binh mạnh và áp đảo về số lượng của quân La Mã. Trong lúc vừa đánh vừa tiến, người La Mã không ngờ rằng họ đã lọt vào một vòng cung lớn và bị bao vây từ hai cánh bởi đội kỵ binh và bộ binh tinh nhuệ của Carthage. Do lực lượng bộ binh nặng bị dồn ứ tại trung tâm, quân La Mã nhanh chóng bị tấn công và xé nhỏ từ hai bên sườn mà không thể thoát khỏi vòng vây kẻ thù. Trong vòng vài tiếng, lính của Hannibal chém giết tơi tả quân La Mã. Theo ước tính có khoảng hơn 50.000 lính La Mã đã bị tiêu diệt trong cuộc chiến này - tương đương với khoảng 20% dân số nam đủ tuổi phục vụ trong quân đội La Mã. Trận thua này khiến thành Rome đứng trước nguy cơ bị thất thủ. Dân La Mã rơi vào cơn hoảng loạn, thậm chí còn dùng đến việc hiến tế người sống để lấy lòng thần linh. Trước tình thể hiểm nghèo, Viện nguyên lão La Mã vội vã tập hợp một đội quân mới và gửi ra mặt trận để chặn bước tiến của quân thù. Sự kháng cự mạnh mẽ của người La Mã khiến Hannibal nản lòng và đưa quân của mình trở về Bắc Phi. Đến năm 202 TCN, người La Mã đã trả được mối thù thất bại ở Cannae, khi họ tiến quân sang châu Phi và đánh bại Hannibal tại trận Zama. Sau trận này thế lực của Carthage suy yếu, và họ dần dần trở thành một chư hầu của La Mã.