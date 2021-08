Tháng cô hồn: 12 điều buộc phải làm để đuổi họa cầu may, rinh tài lộc

Nên mua muối: Trong tháng 7 cô hồn người dân nên mua muối bởi đây được xem là vật có thể trừ được tà, diệt khuẩn. Nhiều người quan niệm chỉ cần bốc một ít muối đem ném qua vai trái thì tự khắc sẽ xua đuổi được tà ma. Nên mua diêm, bật lửa: Diêm hay bật lửa là những đồ có thể tạo ra ánh sáng nên có thể dùng các vật dụng này để làm ấm ngôi nhà và đuổi đi những thứ xấu đeo bám bạn trong tháng cô hồn nhiều xui xẻo. Mua vật phong thủy: Trẻ em thường hay đeo vòng bạc để có giấc ngủ ngon, tránh các bệnh tật. Với đồ phong thủy cũng vậy, cũng có tác dụng giống như chiếc vòng bạc của trẻ em, giúp tránh được những điều không may mắn và mang lại điều tốt đẹp cho người dùng. Ăn chay: Ăn chay để tránh điềm dữ đồng thời là một trong những cách rèn luyện bản thân để hướng đến những giá trị nhân bản của cuộc sống. Bên cạnh đó, nó còn đem lại nhiều lợi ích cho sức khỏe con người. Tụng kinh: Nếu biết tụng kinh thì nên trì tụng (Chú Đại bi, chuẩn đề, vu lan báo hiếu, địa tạng). Đi lễ chùa: Thay vì lo lắng những điều không may trong tháng cô hồn, hãy năng đi chùa để cầu bình an, sức khỏe, hoặc cầu siêu cho người đã khuất. Phóng sinh: Đây là việc hành thiện tích đức, cứu các loài sinh vật khỏi bị giam cầm giết hại, trao cho chúng thêm một cơ hội sống tự do. Nên hạn chế sát sinh: Đây là điều nên làm trong tháng cô hồn. Việc này không chỉ cứu giúp các loài khỏi bị giết hại, đồng thời đây cũng là cách tập cho con người có ý thức về giá trị của sự sống. Làm điều tốt đẹp: Làm phúc, làm việc thiện hay đơn giản chỉ là giúp đỡ nhau trong cuộc sống khiến bạn có luôn vui vẻ, hạnh phúc. Một khi tâm trạng tốt lên sẽ xua tan được ưu phiền, giữ được tâm sáng, mang lại bình an trong tháng 7 đầy âm khí. Ăn nói hòa nhã, vui vẻ: Việc tạo niềm vui hay sự hòa nhã trong những cuộc giao tiếp với người thân, bạn bè, đối tác... sẽ giúp cho cuộc sống trở nên nhẹ nhàng hơn. Điều này rất tốt trong tháng 7 âm lịch. Thăm phần mộ của người thân: Thăm mộ phần của người thân trong gia đình ở ngoài nghĩa trang hay trong trong chùa chiền, nơi lưu giữ các hũ hài cốt là việc nên làm bởi tháng cô hồn còn gọi là Tết của những người Âm. Cân bằng sinh khí cho nhà: Người dân có thể dùng hỗn hợp các loại hương thơm của hồi khô, quế khô, xả, bồ kết, hương nhu... kết hợp rượu ngâm gừng... để thanh tẩy hoàn toàn trong căn nhà của mình. Cách làm này có tác dụng cân bằng sinh khí trong nhà. Mời độc giả xem video: Cách chức 3 trưởng phòng thuộc Công an tỉnh Đồng Nai. Nguồn: THDT.

