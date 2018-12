Thần Tài nhập, ba con giáp thăng quan phát tài vèo vèo cuối năm 2018

Tuổi Sửu: Người tuổi Sửu tính cách rất ổn định và trầm tính, đặc biệt rất có chủ kiến trong mọi việc nên vận thế luôn suôn sẻ hơn những con giáp khác. Thời điểm cuối năm 2018, vận thế của con giáp này càng thêm thuận lợi, do có Quan Tinh cao chiếu nên hỷ sự liên tiếp kéo đến. Sự nghiệp hanh thông, công việc phất lên như diều gặp gió, thu nhập đi lên cùng với sự nghiêp, nên các khoản tích lũy của con giáp này về cuối năm tăng lên không ngừng. Tuổi Tỵ: Người tuổi Tỵ khéo léo, rất giỏi trong giao tiếp nên thường nhận được những cơ hội tốt mà không ai có được. Ngoài ra, con giáp này cũng rất nhạy bén trong việc “kiếm tiền”. Thời gian cuối năm, vận may liên tiếp kéo đến, đồng thời con giáp này cũng được cát tinh soi chiếu nên cuộc sống vô cùng thoải mái. Con giáp này không cần bỏ ra quá nhiều công sức mà vẫn gặt hái được nhiều kết quả tốt trong công việc, từ đó nhận được sự trọng dụng của cấp trên. Chính vì thế việc được tăng lương, tăng thưởng, tăng chức là điều sẽ xảy ra vào cuối năm. Tuổi Dần: Người tuổi Dần tự tin, lạc quan, đồng thời cũng rất thông minh, có ý chí. Con giáp này bẩm sinh đã mang khí chất bá vương nên rất kiêu hãnh. Điều này đôi khi lại có ảnh hưởng không tốt đến vận thế của con giáp này. Thời gian cuối năm 2018, do được quý nhân dẫn đường chỉ lối nên người tuổi Dần đã biết mềm mỏng hơn trong mọi tình huống nên các mối quan hệ công việc, tình cảm, xã hội ngày càng trở nên tốt đẹp, do đó, các cơ hội có lợi cho sự nghiệp, thu nhập cũng tới tấp đến với người tuổi Dần. Chỉ cần người tuổi Dần biết tận dụng những cơ hội chắc chắn sẽ “công thành danh toại”, “giàu có, sung túc”, “hôn nhân hạnh phúc viên mãn” vào thời điểm cuối năm 2018. (Bài viết chỉ mang tính tham khảo, cung cấp nội dung trắc nghiệm vui cho bạn đọc). Mời quý độc giả xem video 3 con giáp may mắn, tình tiền đến cùng lúc trong 3 tháng cuối năm.

Tuổi Sửu: Người tuổi Sửu tính cách rất ổn định và trầm tính, đặc biệt rất có chủ kiến trong mọi việc nên vận thế luôn suôn sẻ hơn những con giáp khác. Thời điểm cuối năm 2018, vận thế của con giáp này càng thêm thuận lợi, do có Quan Tinh cao chiếu nên hỷ sự liên tiếp kéo đến. Sự nghiệp hanh thông, công việc phất lên như diều gặp gió, thu nhập đi lên cùng với sự nghiêp, nên các khoản tích lũy của con giáp này về cuối năm tăng lên không ngừng. Tuổi Tỵ: Người tuổi Tỵ khéo léo, rất giỏi trong giao tiếp nên thường nhận được những cơ hội tốt mà không ai có được. Ngoài ra, con giáp này cũng rất nhạy bén trong việc “kiếm tiền”. Thời gian cuối năm, vận may liên tiếp kéo đến, đồng thời con giáp này cũng được cát tinh soi chiếu nên cuộc sống vô cùng thoải mái. Con giáp này không cần bỏ ra quá nhiều công sức mà vẫn gặt hái được nhiều kết quả tốt trong công việc, từ đó nhận được sự trọng dụng của cấp trên. Chính vì thế việc được tăng lương, tăng thưởng, tăng chức là điều sẽ xảy ra vào cuối năm. Tuổi Dần: Người tuổi Dần tự tin, lạc quan, đồng thời cũng rất thông minh, có ý chí. Con giáp này bẩm sinh đã mang khí chất bá vương nên rất kiêu hãnh. Điều này đôi khi lại có ảnh hưởng không tốt đến vận thế của con giáp này. Thời gian cuối năm 2018, do được quý nhân dẫn đường chỉ lối nên người tuổi Dần đã biết mềm mỏng hơn trong mọi tình huống nên các mối quan hệ công việc, tình cảm, xã hội ngày càng trở nên tốt đẹp, do đó, các cơ hội có lợi cho sự nghiệp, thu nhập cũng tới tấp đến với người tuổi Dần. Chỉ cần người tuổi Dần biết tận dụng những cơ hội chắc chắn sẽ “công thành danh toại”, “giàu có, sung túc”, “hôn nhân hạnh phúc viên mãn” vào thời điểm cuối năm 2018. (Bài viết chỉ mang tính tham khảo, cung cấp nội dung trắc nghiệm vui cho bạn đọc). Mời quý độc giả xem video 3 con giáp may mắn, tình tiền đến cùng lúc trong 3 tháng cuối năm.