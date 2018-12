Thần Tài chấm sổ, 3 con giáp đắc tài đắc lộc Tết Kỷ Hợi 2019

Tuổi Ngọ: Người tuổi Ngọ thẳng thắn, dám nghĩ dám làm, không sợ khó, sợ khổ, luôn tìm mọi cách để giải quyết các vấn đề khó khăn, chứ không bao giờ bỏ cuộc. Quan niệm về tiền bạc của con giáp này cũng vô cùng đặc biệt. Người tuổi Ngọ cho rằng tiền là lưu động, tiền lưu động thì mới có thể kinh doanh tốt và kiếm được lợi nhuận lớn, chính vì thế, con giáp này rất giỏi làm ăn, và được nhiều người ngưỡng mộ. Dịp Tết âm lịch 2019 do phong sinh khởi thủy, thần Tài phù hộ và bước vào đại vận hưng phát nên con giáp này được hưởng lộc trời ban, tiền bạc, thu nhập tăng lên gấp ba, gấp bốn. Việc kinh doanh buôn bán cũng trở nên thuận lợi hơn bao giờ hết. Người tuổi Ngọ chắc chắn sẽ có một cái tết Kỷ Hợi sung túc. Tuổi Mùi: Người tuổi Mùi tỉ mỉ, cẩn thận, làm việc gì cũng rất có trách nhiệm, đồng thời con giáp này cũng rất được lòng mọi người do khéo léo trong đối nhân xử thế. Bước vào dịp Tết âm lịch 2019, con giáp này gặp được cục diện “Tam Hợp quý nhân” và cát vận “Tài Tinh lưỡng vượng” nên tài vận hồng phát, phúc vận hanh thông. Con giáp này sẽ được quý nhân dẫn đường chỉ lối nên tài lộ không ngừng được khai thông, việc kiếm tiền cũng trở nên vô cùng dễ dàng, “làm một thu ba thu bốn”, khiến người khác phải ngưỡng mộ. Tuổi Dậu: Dịp Tết âm lịch 2019, do được thần may mắn điểm mặt chỉ tên nên người tuổi Dậu gặp được rất nhiều may mắn, mọi việc trong cuộc sống trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Thời gian này, do vận quý nhân vượng phát nên người tuổi Dậu khi gặp khó khăn đều nhận được sự giúp đỡ và có thể vượt qua mọi trở ngại mà đạt được thành công. Cũng nhờ có quý nhân chống lưng mà sự nghiệp của con giáp này phất lên như diều gặp gió, thu nhập cũng tăng nhanh phi mã. Người tuổi Dậu sẽ đón một cái Tết âm lịch sung túc và viên mãn. (Bài viết chỉ mang tính tham khảo, cung cấp nội dung trắc nghiệm vui cho bạn đọc).

