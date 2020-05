Thăm nơi an nghỉ giản dị của Nam Phương Hoàng hậu

Mộ Nam Phương Hoàng hậu tại nghĩa trang Công giáo ở Chabrignac (Pháp). Bà qua đời chiều ngày 14/9/1963, ở tuổi 49, sau một cơn tai biến. Ảnh: PLO. Thời khắc bà Nam Phương từ giã cõi đời, ngoài hai người giúp việc trong nhà, không có một người ruột thịt nào có mặt bên cạnh bà. Khi đó các con bà đang đi học hoặc làm ở Paris, còn Bảo Đại sống ở miền Nam nước Pháp. Ảnh: Zing. Đám tang của Hoàng hậu Nam phương được cử hành theo nghi thức đạo Công giáo rất đơn giản, chỉ có sự hiện diện của các Hoàng tử, Công chúa và một số bạn bè thân thiết, còn cựu hoàng Bảo Đại thì không tới dự. Ảnh: Trịnh Quốc Huy. Linh cữu của bà Nam Phương được an táng tại nghĩa trang Công giáo ở Chabrignac, nơi bà sống ở Pháp. Trên mộ của bà có tấm bia ghi những dòng chữ Hán "Đại Nam Nam Phương Hoàng Hậu Chi Lăng" (Lăng của Hoàng hậu Nam Phương nước Đại Nam). Ảnh: Trịnh Quốc Huy. Trên mộ còn dựng tấm bảng nhỏ khắc chữ Pháp "Ici Repose L'impératrice Nam Phuong Née Jeanne Mariette Nguyen Huu Hao" (Đây là nơi an nghỉ của Hoàng hậu Nam Phương, nhũ danh Jeanne Mariette Nguyễn Hữu Hào). Ảnh: Trịnh Quốc Huy. Khu mộ hoàng hậu cuối cùng của Việt Nam nhìn từ phía sau. Ảnh: Trịnh Quốc Huy. Theo cuốn sách cuốn sách "Nam Phương – hoàng hậu cuối cùng" của tác giả Lý Nhân Phan Thứ Lang, đã có lần bà Nam Phương ngỏ ý được trở về Việt Nam, để khi qua đời được an táng bên cạnh mộ thân sinh và thân mẫu ở Đà Lạt. Ảnh: Trịnh Quốc Huy. Tuy nhiên, ý nguyện của bà không thành vì cựu hoàng Bảo Đại và các con của bà phản đối không cho bà về. Ảnh: PLO. Những năm cuối đời, bà Nam Phương ít đi ra ngoài và gặp gỡ mọi người. Thời gian này bà bị bệnh tim nặng, thường xuyên bị khó thở. Ảnh: Cuucshuenh.net. Ngày tang lễ, đám tang vỏn vẹn chỉ có các Hoàng tử, Công chúa và một số bạn bè thân thiết của gia đình. Mời quý độc giả xem video: Phục dựng Tử Cấm Thành Huế.

