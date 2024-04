Thái giám nào “một tay che trời” cả gan dùng gối giết chết vua?

Một hoạn quan khét tiếng, gây ra những "sóng gió" lớn trong triều đình nhà Bắc Ngụy là Tông Ái (401 - 452). Thái giám này có xuất thân thấp kém. Do phạm tội nên bị đưa vào cung, tịnh thân làm hoạn quan. Với gương mặt hiền lành, khiêm tốn, làm việc nhanh nhẹn, cẩn thận, kín đáo nên hoạn quan Tông Ái được các chủ nhân trong cung trọng dụng. Tuy nhiên, không ai biết đằng sau vẻ ngoài lương thiện đó là một kẻ gian ác và tàn độc. Khi phụ trách chăm sóc cho thái tử Thác Bạt Hoảng (428 - 451), Tông Ái đã "đắc tội" với chủ nhân. Theo ghi chép, dù mất khả năng sinh lý nhưng Tông Ái vẫn còn khao khát dục vọng. Vào một hôm, hoạn quan này lén nhìn trộm thái tử "vui vẻ" cùng một cung nữ. Sự việc này bị thái tử Thác Bạt Hoảng phát hiện nên vô cùng tức giận, giáng chức thái giám Tông Ái. Từ đó, Tông Ái ôm hận trong lòng Trong một lần đi săn, Thái Vũ Đế Thác Bạt Đảo - hoàng đế thứ ba của triều đại Bắc Ngụy - thấy Tông Ái là thái giám nhanh nhẹn, làm được việc nên giữ lại bên cạnh. Được nhà vua trọng dụng, Tông Ái có cơ hội thăng tiến, được phong chức Trung thường thị. Nhờ phụ trách sinh hoạt hàng ngày của vua, thái giám Tông Ái từ từ thâu tóm quyền lực, kết bè phái, nhận hối lộ... Khi vua Thái Vũ Đế đang chinh phạt phía nam, Tông Ái tố cáo hai trợ thủ đắc lực của thái tử Thác Bát Hoảng phạm pháp. Vì vậy, nhà vua hạ lệnh xử tử họ. Những người khác đi theo thái tử Thác Bát Hoảng cũng bị liên lụy, bắt giam vào đại lao. Thái tử Thác Bát Hoảng khi ấy sống trong sợ hãi. Vào tháng 6 năm 451, hơn ba tháng sau khi vua Thác Bạt Đảo về kinh, thái tử vì sợ hãi quá độ mà qua đời khi mới 24 tuổi. Sau khi thái tử chết, Thái Vũ Đế hối hận, ngày đêm uống rượu để vơi bớt nỗi buồn. Hoạn quan Tông Ái lo sợ tội ác của mình sẽ bị phát giác nên quyết định giết vua. Vào đầu năm 452, nhân lúc hoàng đế Thác Bạt Đảo đi săn và uống say vào buổi tối, Tông Ái tìm cớ đuổi hết thái giám, cung nữ ra ngoài rồi cùng thân tín lấy gối đè khiến ông hoàng này chết vì ngạt thở. Do có quan hệ tốt với con trai thứ 6 của Thái Vũ Đế là Thác Bạt Dư nên Tông Ái phong tỏa tin tức vua qua đời rồi lặng lẽ triệu vị hoàng tử này vào cung để đưa lên ngôi. Sau đó, thái giám Tông Ái giả truyền khẩu dụ của hoàng hậu để triệu các đại thần vào cung. Bất cứ ai phản đối kế hoạch đưa Thác Bạt Dư lên ngôi đều bị Tông Ái giết chết. Nhờ vậy, Thác Bạt Dư thuận lợi lên ngôi hoàng đế, phong Tông Ái là đại tư mã, đại tướng quân và thái sư. Theo đó, hoạn quan này nắm toàn bộ quyền lực trong triều. Biết là vị vua "bù nhìn" nên Thác Bạt Dư ngày đêm đắm chìm trong tửu sắc, ăn chơi vô độ. Một số đại thần khuyên vua diệt trừ thái giám Tông Ái. Vua bèn lén triệu tập thân cận bàn mưu giết gian thần. Tông Ái phát hiện việc này nên nhân lúc Thác Bạt Dư ra khỏi thành vào ban đêm liền sai người ám sát. Theo đó, Thác Bạt Dư băng hà khi tại vị được hơn 7 tháng. Lần này, Tông Ái tiếp tục phong tỏa tin tức và dự định chọn một người khác để đưa lên làm vua như lần trước. Tuy nhiên, Nam Bộ Thượng thư Lục Li bí mật đón Thác Bạt Tuấn (con trai của thái tử Thác Bát Hoảng) vào cung để tiêu diệt hoạn quan lộng quyền Tông Ái - kẻ phạm tội giết 2 vị vua chỉ trong 1 năm. Sau đó, Thác Bạt Tuấn đăng cơ lên ngôi báu khi 13 tuổi. Ảnh trong bài mang tính minh họa. Mời độc giả xem video: Mối tình kỳ lạ của Hoàng đế Trung Quốc với cung nữ hơn 17 tuổi.

