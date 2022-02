Tết Nhâm Dần, 12 con giáp mặc màu gì để hốt lộc trọn năm? (1)

1. Tuổi Tý. Năm 2022 là năm đầu Tam Tai của người tuổi Tý, vì thế họ được dự đoán là có một năm khá khó khăn. Vậy nên việc lựa chọn màu sắc để diện vào dịp đầu năm cũng là một yếu tố quan trọng để con giáp này gia tăng cát khí. Những gam màu vừa hợp mệnh vừa thúc đẩy tài khí rất mạnh cho tuổi Tý gồm các màu như trắng, đỏ, hồng... Màu trắng được xem là rất tốt cho đường tài chính của con giáp tuổi Tý trong năm 2022. 2. Tuổi Sửu: Thoát khỏi năm tuổi đương đầu Thái Tuế và vòng hạn Tam Tai, vận trình tuổi Sửu khởi sắc trông thấy trong suốt năm 2022 này. Việc lựa chọn trang phục phù hợp trong 3 ngày Tết sẽ góp phần thúc đẩy vận khí, khiến mọi việc vốn đã hanh thông lại càng thêm phần suôn sẻ. Các màu phù hợp có thể kể đến như: tím, đỏ, ánh kim. 3. Tuổi Dần. Người tuổi Dần sở hữu tính cách mạnh mẽ quyết đoán hệt như “chúa sơn lâm”. Theo quan niệm phong thủy, Tết tới, hầu hết những người tuổi Dần hợp màu vàng và màu nâu. Trong khi màu vàng đại diện cho sự may mắn và ánh sáng rực rỡ thì màu nâu đem đến sự cứng cỏi quyết đoán trong công việc. Vậy nên, nếu bạn là người tuổi Dần, sắm đồ Tết 2022 hãy chọn gam màu vàng và màu nâu. 4. Tuổi Mão. Người tuổi Mão đón năm Nhâm Dần yên bình, công việc làm ăn ổn định. Với những ai làm công ăn lương, bản mệnh đạt được ít nhiều thành công hay sự thăng tiến nhưng tất cả vẫn ở mức khiêm tốn. Màu sắc mà người tuổi Mão nên diện vào dịp đầu năm mới chính là màu vàng. Màu vàng sẽ giúp người tuổi Mão có cơ hội gia tăng thu nhập, thăng quan tiến chức, mở rộng nguồn thu. 5. Tuổi Thìn. Năm 2022 chưa thực sự lý tưởng với người tuổi Thìn, dù mọi việc đã có dấu hiệu khởi sắc hơn so với năm ngoái do tính cách thích hưởng thụ của bạn. Và màu xanh lá cây chính là màu sắc mà người tuổi Thìn nên sử dụng vào ngày đầu năm mới để cân đối được các khoản thu chi và có thể gia tăng thu nhập cho bản thân. 6. Tuổi Tỵ. Trong năm 2022 âm lịch, vận trình của người tuổi Tỵ có khởi sắc nhưng không nhiều. Một mặt, bạn được quý nhân giải vây lúc nguy nan, nhưng mặt khác, tiểu nhân vẫn hoành hành, cản trở con đường thăng tiến. Tuổi Tỵ nên mặc những đồ màu tím, xanh da trời... làm tông màu chủ đạo trong dịp Tết Nguyên Đán này để đánh bay xui xẻo. (*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm)





1. Tuổi Tý. Năm 2022 là năm đầu Tam Tai của người tuổi Tý, vì thế họ được dự đoán là có một năm khá khó khăn. Vậy nên việc lựa chọn màu sắc để diện vào dịp đầu năm cũng là một yếu tố quan trọng để con giáp này gia tăng cát khí. Những gam màu vừa hợp mệnh vừa thúc đẩy tài khí rất mạnh cho tuổi Tý gồm các màu như trắng, đỏ, hồng... Màu trắng được xem là rất tốt cho đường tài chính của con giáp tuổi Tý trong năm 2022. 2. Tuổi Sửu : Thoát khỏi năm tuổi đương đầu Thái Tuế và vòng hạn Tam Tai, vận trình tuổi Sửu khởi sắc trông thấy trong suốt năm 2022 này. Việc lựa chọn trang phục phù hợp trong 3 ngày Tết sẽ góp phần thúc đẩy vận khí, khiến mọi việc vốn đã hanh thông lại càng thêm phần suôn sẻ. Các màu phù hợp có thể kể đến như: tím, đỏ, ánh kim. 3. Tuổi Dần. Người tuổi Dần sở hữu tính cách mạnh mẽ quyết đoán hệt như “chúa sơn lâm”. Theo quan niệm phong thủy, Tết tới, hầu hết những người tuổi Dần hợp màu vàng và màu nâu. Trong khi màu vàng đại diện cho sự may mắn và ánh sáng rực rỡ thì màu nâu đem đến sự cứng cỏi quyết đoán trong công việc. Vậy nên, nếu bạn là người tuổi Dần, sắm đồ Tết 2022 hãy chọn gam màu vàng và màu nâu. 4. Tuổi Mão. Người tuổi Mão đón năm Nhâm Dần yên bình, công việc làm ăn ổn định. Với những ai làm công ăn lương, bản mệnh đạt được ít nhiều thành công hay sự thăng tiến nhưng tất cả vẫn ở mức khiêm tốn. Màu sắc mà người tuổi Mão nên diện vào dịp đầu năm mới chính là màu vàng. Màu vàng sẽ giúp người tuổi Mão có cơ hội gia tăng thu nhập, thăng quan tiến chức, mở rộng nguồn thu. 5. Tuổi Thìn. Năm 2022 chưa thực sự lý tưởng với người tuổi Thìn, dù mọi việc đã có dấu hiệu khởi sắc hơn so với năm ngoái do tính cách thích hưởng thụ của bạn. Và màu xanh lá cây chính là màu sắc mà người tuổi Thìn nên sử dụng vào ngày đầu năm mới để cân đối được các khoản thu chi và có thể gia tăng thu nhập cho bản thân. 6. Tuổi Tỵ. Trong năm 2022 âm lịch, vận trình của người tuổi Tỵ có khởi sắc nhưng không nhiều. Một mặt, bạn được quý nhân giải vây lúc nguy nan, nhưng mặt khác, tiểu nhân vẫn hoành hành, cản trở con đường thăng tiến. Tuổi Tỵ nên mặc những đồ màu tím, xanh da trời... làm tông màu chủ đạo trong dịp Tết Nguyên Đán này để đánh bay xui xẻo. (*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm)