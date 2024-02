Tật xấu nào khiến Dương Quý Phi chết thảm, hoàng đế không cứu nổi?

Tên thật là Dương Ngọc Hoàn (719-756), đại mỹ nhân Dương Quý Phi là sủng phi được Đường Huyền Tông hết mực sủng hạnh. Nhờ đắc sủng, Dương Quý Phi có cuộc sống xa hoa, quyền quý, không có phi tần nào trong cung sánh bằng, kể cả hoàng hậu. Đường Huyền Tông tìm đủ mọi cách khiến sủng phi vui vẻ như cho hơn 700 người hầu hạ. Có nhiều giả thuyết khác nhau về nguyên nhân cái chết của Dương Quý Phi. Có giả thuyết cho rằng Dương Quý Phi chết dưới tay Đường Huyền Tông. Theo một phiên bản lưu truyền rộng rãi, Dương Quý Phi bị phế truất vì âm mưu với viên tướng An Lộc Sơn, người có mối quan hệ với bà. Điều này khiến hoàng đế cảm thấy uy hiếp và phải phế truất bà để bảo toàn đế chế và quyền lực. Một giả thuyết khác cho rằng chính tật xấu của Dương Quý Phi khiến bà phải mất mạng. Tật xấu đó chính là lối sống kiêu ngạo, ngông cuồng. Theo giả thuyết này, Dương Quý Phi ỷ vào việc được Đường Huyền Tông yêu chiều, sủng ái nên tận hưởng cuộc sống xa hoa, hưởng thụ quá mức. Điều này khiến hậu cung ghen ghét. Thậm chí, văn võ bá quan trong triều cũng không hài lòng, nhiều lần can gián Đường Huyền Tông nên quản thúc, chấn chỉnh lối sống của sủng phi. Đường Huyền Tông dù yêu thương, chiều chuộng Dương Quý Phi hết mực nhưng cũng không thể chấp nhận tật xấu này. Do đó, để triều đình ổn định, ông hoàng này cuối cùng đã quyết định quản thúc Dương Quý Phi trước khi ban cho dải lụa trắng dẫn đến cái chết của mỹ nhân tuyệt sắc này. Ngoài ra, còn có các giả thuyết khác, như tự sát sau khi mối tình với Hoàng đế bị phát hiện, hoặc bị sát hại bởi cung nữ khác do "gai mắt". Nguyên nhân chính xác của cái chết Dương Quý Phi vẫn là một bí ẩn, nhưng vẻ đẹp và số phận bi thảm của bà đã trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều tác phẩm văn hóa và nghệ thuật trong lịch sử Trung Quốc. Mời quý độc giả xem thêm video: Bí ẩn mê cung đường hầm bất khả xâm phạm của lực lượng Hamas.

Tên thật là Dương Ngọc Hoàn (719-756), đại mỹ nhân Dương Quý Phi là sủng phi được Đường Huyền Tông hết mực sủng hạnh. Nhờ đắc sủng, Dương Quý Phi có cuộc sống xa hoa, quyền quý, không có phi tần nào trong cung sánh bằng, kể cả hoàng hậu. Đường Huyền Tông tìm đủ mọi cách khiến sủng phi vui vẻ như cho hơn 700 người hầu hạ. Có nhiều giả thuyết khác nhau về nguyên nhân cái chết của Dương Quý Phi. Có giả thuyết cho rằng Dương Quý Phi chết dưới tay Đường Huyền Tông. Theo một phiên bản lưu truyền rộng rãi, Dương Quý Phi bị phế truất vì âm mưu với viên tướng An Lộc Sơn, người có mối quan hệ với bà. Điều này khiến hoàng đế cảm thấy uy hiếp và phải phế truất bà để bảo toàn đế chế và quyền lực. Một giả thuyết khác cho rằng chính tật xấu của Dương Quý Phi khiến bà phải mất mạng. Tật xấu đó chính là lối sống kiêu ngạo, ngông cuồng. Theo giả thuyết này, Dương Quý Phi ỷ vào việc được Đường Huyền Tông yêu chiều, sủng ái nên tận hưởng cuộc sống xa hoa, hưởng thụ quá mức. Điều này khiến hậu cung ghen ghét. Thậm chí, văn võ bá quan trong triều cũng không hài lòng, nhiều lần can gián Đường Huyền Tông nên quản thúc, chấn chỉnh lối sống của sủng phi. Đường Huyền Tông dù yêu thương, chiều chuộng Dương Quý Phi hết mực nhưng cũng không thể chấp nhận tật xấu này. Do đó, để triều đình ổn định, ông hoàng này cuối cùng đã quyết định quản thúc Dương Quý Phi trước khi ban cho dải lụa trắng dẫn đến cái chết của mỹ nhân tuyệt sắc này. Ngoài ra, còn có các giả thuyết khác, như tự sát sau khi mối tình với Hoàng đế bị phát hiện, hoặc bị sát hại bởi cung nữ khác do "gai mắt". Nguyên nhân chính xác của cái chết Dương Quý Phi vẫn là một bí ẩn, nhưng vẻ đẹp và số phận bi thảm của bà đã trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều tác phẩm văn hóa và nghệ thuật trong lịch sử Trung Quốc. Mời quý độc giả xem thêm video: Bí ẩn mê cung đường hầm bất khả xâm phạm của lực lượng Hamas.