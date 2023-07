Tần Thủy Hoàng vừa mất, vì sao 20 vạn quân lập tức bị chôn sống?

Vào năm 210 trước Công nguyên, Tần Thủy Hoàng đột ngột băng hà vì bạo bệnh. Nhiều sử giả tin rằng, thái giám Triệu Cao và Lý Tư đã ám hại Tần Thủy Hoàng. Sau đó, hoạn quan này giả mạo di chiếu để đưa con trai thứ của Tần Thủy Hoàng là Hồ Hợi lên ngôi đồng thời ép con trai trưởng Phù Tô phải tự sát. Nhờ vậy, Hồ Hợi thuận lợi đăng cơ trở thành Tần Nhị Thế - tân vương của nước Tần. Thế nhưng, do không có tài trị quốc nên con trai Tần Thủy Hoàng bị thái giám Triệu Cao thao túng, trở thành vị vua bù nhìn. Mọi quyền hành thực chất rơi vào tay hoạn quan này. Trong thời gian Tần Nhị Thế nắm quyền, thái giám Triệu Cao và bè phái gây ra nhiều tội ác, bao gồm lạm sát trung thần. Những điều này khiến tình hình nước Tần ngày càng rối ren, bạo loạn xảy ra ở nhiều nơi. Một năm sau khi Tần Nhị Thế lên ngôi, các nước chư hầu như thời Chiến Quốc từng bị nhà Tần tiêu diệt là: Sở, Triệu, Yên, Nguỵ và Tề lần lượt khôi phục. Theo đó, các thế lực này gây ra các cuộc chiến với nhà Tần. Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ là một trong những thế lực mạnh nhất thời đó. Với tài cầm quân đánh trận, Hạng Vũ đã chỉ huy quân sĩ tiến đánh quân Tần. Trong 9 trận chiến với quân Tần, bao gồm trận Cự Lộc, Hạng Vũ đều giành chiến thắng. Nhờ đó, danh tiếng của nước Sở cũng như Hạng Vũ lấn át các nước chư hầu khác. Do thua trận Cự Lộc và không được Tần Nhị Thế gửi viện binh tới giúp nên tướng Chương Hàm đã dẫn theo 20 vạn quân đầu hàng Hạng Vũ với hy vọng sẽ giữ được tính mạng. Theo các sử liệu, 20 vạn binh lính nhà Tần quy hàng Hạng Vũ đã bị đối xử khắc nghiệt trên đường áp giải về Tây An. Sau đó, số tù binh này biến mất, không rõ kết cục ra sao. Một giai thoại cho rằng, 20 vạn quân Tần đã bị Hạng Vũ chôn sống. Hạng Vũ bắt những tù binh này tự đào một hố sâu lớn trên cánh đồng ở ngoại ô thành Tây An. Sau khi đào hố xong, Hạng Vũ bắt tất cả tù bình đi xuống đó rồi sai binh sĩ quân Sở lấp đất. Theo đó, 20 vạn binh sĩ nhà Tần có cái chết đau đớn. Dù vậy, đây chỉ là giả thuyết. Đến nay, giới chuyên gia vẫn chưa tìm được bằng chứng chứng minh Hạng Vũ thực sự đã chôn sống hàng vạn quân Tần. Mời độc giả xem video: Hé lộ lý do khoan hơn 40.000 lỗ trên lăng mộ Tần Thủy Hoàng.

