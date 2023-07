Tần Thủy Hoàng được Trời ban mệnh đế vương nhờ... cặp mắt dị dạng?

Tần Thủy Hoàng sinh năm 259 TCN. Ông là vị vua thứ 36 của nước Tần và là người đầu tiên chấm dứt thời kỳ Chiến quốc, thống nhất Trung Quốc. Kế vị cha, ông lên ngôi vua từ năm 13 tuổi và trở thành hoàng đế ở tuổi 38. Sau khi chinh phục 6 nước chư hầu, Tần Thủy Hoàng tự đặt cho mình danh xưng Thủy hoàng đế với mục đích chứng minh rằng nhà Tần vĩ đại hơn các triều đại khác. Cho đến nay, ngoại hình thực sự của Tần Thủy Hoàng vẫn là một bí ẩn lớn của lịch sử vì các nhà khảo cổ vẫn chưa thể khai quật được đến nơi đặt hài cốt của vị hoàng đế này do cấu trúc phức tạp của lăng mộ. Tại hồi thứ 99 của tiểu thuyết lịch sử nổi tiếng Đông Chu liệt quốc có đoạn miêu tả về ngoại hình của Tần Thủy Hoàng. Ông có mũi to, trán rộng, mắt dài và đặc biệt là mỗi mắt của vị hoàng đế này có đến hai con ngươi. Với người xưa đây được xem là một quý tướng, ai có hai đồng tử trong mắt sẽ là người mang đến điềm lành cho đất nước, nhưng giới y học ngày nay gọi nó là căn bệnh đồng tử kép. Đây thực chất là một dị tật bẩm sinh khá nguy hiểm. Dị tật xuất hiện do mống mắt người có vấn đề, đồng tử hình tròn bị biến dạng thành hình ∞. Thực tế, dị tật này không bị ảnh hưởng nhiều đến tầm nhìn, con ngươi thứ hai trong mắt vẫn nhìn thấy mọi vật bình thường giống như mắt kép của côn trùng. Song, những người có "đồng tử kép" thường có tuổi thọ ngắn ngủi. Người xưa nhìn thấy một đôi mắt có tới 4 con ngươi, do chưa hiểu biết về y học nên sẽ sinh ra tâm lý nể sợ, coi người có "đồng tử kép" hay "đồng tử đôi" là người được chọn, người do đấng trên phái xuống. Mời quý độc giả xem thêm video: Hé lộ lý do khoan hơn 40.000 lỗ trên lăng mộ Tần Thủy Hoàng.

