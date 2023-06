Tận mục những bãi biển kỳ lạ nhất Việt Nam

1. Bãi đá Bảy Màu là một địa danh độc đáo nằm trên một phần bãi biển Cổ Thạch (xã Bình Thạnh, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận). Đây là một bãi đá màu có quy mô rất lớn. Bãi đá này có chiều dài khoảng 0,9 km, chiều ngang khoảng từ 200 mét đến 300 mét, hình thành tự nhiên khi đá bị đẩy lên bờ do tác động của thủy triều, hải lưu, nước biển. Hiện tượng đá được đẩy lên bờ ngày nào cũng diễn ra, trong suốt hàng nghìn năm qua. Đúng như tên gọi bãi đá bảy màu, đá có rất nhiều màu sắc như đỏ, nâu, vàng, tím, lam, xám, trắng… Các viên đá có nhiều hình dạng, kích thước lớn nhỏ khác nhau. Theo ước tính, trữ lượng đá bãi đá Bảy Màu lên đến 250.000 m3. Dù có giá trị trong xây dựng, nhưng việc khai thác đá hoàn toàn bị cấm ở đây. 2. Bãi biển Ghềnh Ráng ở thành phố Quy Nhơn (tỉnh Bình Định) được cả nước biết đến với bãi Đá Trứng độc đáo. Toàn bộ bãi đá có chiều rộng trên dưới 100 mét. Đây là một quần thể hàng nghìn viên đá lớn có hình dáng tròn trịa, nhẵn bóng như những quả trứng. Những viên đá này có kích cỡ rất lớn, từ hàng chục cho tới hàng trăm kg. Màu sắc chủ đạo của chúng là hai màu ghi và nâu vàng. Theo các nhà địa chất học, bãi Đá Trứng đã được hình thành từ sự vận động địa chất cùng sự bào mòn của sóng biển. 3. Đảo Bé (xã An Bình, huyện Lý Sơn , Quảng Ngãi) được ví như một thiên đường du lịch hoang dã dành cho những người ưa khám phá. Đường bờ biển của hòn đảo này có những bãi đá đen bóng, hình thù vô cùng độc đáo . Loại đá này được hình thành từ nham thạch trong các đợt phun trào cách đây trên dưới 30 triệu năm ở khu vực. Sự rắn lại đột ngột của nham thạch nóng chảy khi gặp nước biển đã tạo nên những hình dạng vô cùng bất ngờ của các phiến đá. Theo ước tính, các bãi đá nham thạch trải dài trên một nửa chiều dài đường bờ biển của đảo Bé, tập trung chủ yếu ở phía Bắc. Xen kẽ là các bãi đá là những dải cát trắng đẹp mê hồn. Môi trường thiên nhiên rất trong lành do chịu rất ít sự tác động của con người. Mời quý độc giả xem video: Hương Vị Nhiệt Đới ở Phú Quốc | VTV Travel.

1. Bãi đá Bảy Màu là một địa danh độc đáo nằm trên một phần bãi biển Cổ Thạch (xã Bình Thạnh, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận). Đây là một bãi đá màu có quy mô rất lớn. Bãi đá này có chiều dài khoảng 0,9 km, chiều ngang khoảng từ 200 mét đến 300 mét, hình thành tự nhiên khi đá bị đẩy lên bờ do tác động của thủy triều, hải lưu, nước biển. Hiện tượng đá được đẩy lên bờ ngày nào cũng diễn ra, trong suốt hàng nghìn năm qua. Đúng như tên gọi bãi đá bảy màu, đá có rất nhiều màu sắc như đỏ, nâu, vàng, tím, lam, xám, trắng… Các viên đá có nhiều hình dạng, kích thước lớn nhỏ khác nhau. Theo ước tính, trữ lượng đá bãi đá Bảy Màu lên đến 250.000 m3. Dù có giá trị trong xây dựng, nhưng việc khai thác đá hoàn toàn bị cấm ở đây. 2. Bãi biển Ghềnh Ráng ở thành phố Quy Nhơn (tỉnh Bình Định) được cả nước biết đến với bãi Đá Trứng độc đáo. Toàn bộ bãi đá có chiều rộng trên dưới 100 mét. Đây là một quần thể hàng nghìn viên đá lớn có hình dáng tròn trịa, nhẵn bóng như những quả trứng. Những viên đá này có kích cỡ rất lớn, từ hàng chục cho tới hàng trăm kg. Màu sắc chủ đạo của chúng là hai màu ghi và nâu vàng. Theo các nhà địa chất học, bãi Đá Trứng đã được hình thành từ sự vận động địa chất cùng sự bào mòn của sóng biển. 3. Đảo Bé (xã An Bình, huyện Lý Sơn , Quảng Ngãi) được ví như một thiên đường du lịch hoang dã dành cho những người ưa khám phá. Đường bờ biển của hòn đảo này có những bãi đá đen bóng, hình thù vô cùng độc đáo . Loại đá này được hình thành từ nham thạch trong các đợt phun trào cách đây trên dưới 30 triệu năm ở khu vực. Sự rắn lại đột ngột của nham thạch nóng chảy khi gặp nước biển đã tạo nên những hình dạng vô cùng bất ngờ của các phiến đá. Theo ước tính, các bãi đá nham thạch trải dài trên một nửa chiều dài đường bờ biển của đảo Bé, tập trung chủ yếu ở phía Bắc. Xen kẽ là các bãi đá là những dải cát trắng đẹp mê hồn. Môi trường thiên nhiên rất trong lành do chịu rất ít sự tác động của con người. Mời quý độc giả xem video: Hương Vị Nhiệt Đới ở Phú Quốc | VTV Travel.