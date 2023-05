Khám phá con đèo dài nhất, ngoạn mục nhất Việt Nam ở Tây Bắc

Nằm trên quốc lộ 4D ở vùng giáp ranh giữa hai tỉnh Lào Cai và Lai Châu, Việt Nam, đèo Ô Quy Hồ là cung đường đèo dài, hiểm trở và hùng vĩ bậc nhất Bắc Việt Nam. Tên gọi đèo Ô Quy Hồ có từ xa xưa, gắn liền với tên bản Ô Quy Hồ, ngày nay thuộc phường Ô Quý Hồ, nơi quốc lộ 4D chạy qua ở thị xã Sa Pa. Cái tên “Ô Quy Hồ” lại gắn với một truyền thuyết được lưu truyền qua nhiều đời. Truyền thuyết này kể về câu chuyện tình son sắt giữa một nàng tiên và chàng tiều phu tên Ô Quy Hồ. Hai người đã không thể đến được với nhau bởi lệnh nhà trời ngăn cấm... Ngoài ra, đèo Ô Quy Hồ còn có các tên gọi khác là đèo Hoàng Liên, hay đèo Hoàng Liên Sơn, do đèo vượt qua dãy núi Hoàng Liên Sơn, hoặc đèo Mây do trên đỉnh đèo quanh năm mây phủ. Với độ dài hơn 50 km, đèo Ô Quy Hồ được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam công nhận là đèo dài nhất Việt Nam từ năm 2013. Với độ cao trung bình gần 2.000 mét so với mực nước biển, đây cũng là một trong những con đèo cao nhất mảnh đất hình chữ S. Độ cao, sự hiểm trở và chiều dài đáng nể khiến đèo Ô Quy Hồ được cộng đồng "phượt thủ" đưa vào danh sách “Tứ đại đỉnh đèo” vùng Tây bắc hoặc mệnh danh không chính thống là "vua đèo vùng Tây Bắc". Trước khi được trải nhựa, đèo Ô Quy Hồ là tuyền đường ít người dám qua lại vì quá khó đi, lại mang theo nhiều câu chuyện truyền miệng đáng sợ, trong đó có chuyện về những con hổ thần rình bắt người qua lại. Ngày nay, dù được nâng cấp nhiều, đèo Ô Quy Hồ là một thử thách đối với giới tài xế, khi một bên là vực sâu hun hút, phía còn lại thường là vách đá dựng đứng, và có nhiều khúc cua gấp. Những tấm biển chỉ báo nguy hiểm được dựng lên khắp nơi, và đã có nhiều tai nạn thảm khốc xảy ra trên cung đường đèo này. Dù phải đối diện với những nguy hiểm tiềm ẩn, người qua đèo sẽ được “bù đắp” khi có cơ hội chiêm ngưỡng nhiều cảnh quan tuyệt vời. Đó là những dãy núi trùng điệp ẩn trong làn mây huyền ảo... Những thửa ruộng bậc thang uốn lượn khắp các triền dốc như tác phẩm nghệ thuật khổng lồ được con người tạc vào đá... Thác nước tung bọt trắng xóa giữa lưng chừng núi, ngoạn mục như kỳ quan của tạo hóa... Các loài kỳ hoa dị thảo khoe sắc trên đèo sẽ làm mê mẩn những người yêu thiên nhiên. Với những điều quyến rũ đó, ngày nay đèo Ô Quy Hồ đã trở thành một cung đường thu hút nhiều “phượt thủ” khắp ba miền đến khám phá và chinh phục. Mời quý độc giả xem video: Non nước hữu tình Chùa Tam Chúc | VTV24.

