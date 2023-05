Ba “địa đàng” tránh nắng nóng nổi tiếng nhất Việt Nam

1. Miền Bắc: Sa Pa. Nằm ở tỉnh Lào Cai, cách thành phố Lào Cai 38 km và cách Hà Nội 376 km, thị xã Sa Pa là một trong những địa danh du lịch nổi tiếng nhất Việt Nam. Nằm ở độ cao trung bình 1500-1800 mét nên vào mùa hè khí hậu Sa Pa mang sắc thái của xứ ôn đới, với nhiệt độ luôn mát mẻ, đem lại cảm giác sảng khoái cho những du khách đến từ vùng đồng bằng. Cùng với khí hậu dễ chịu, Sa Pa thu hút khách phương xa nhờ những cảnh sắc núi đồi, ruộng bậc thang kỳ vĩ, nhiều di tích lịch sử và bản sắc văn hóa độc đáo của cộng đồng các dân tộc thiểu số. Những địa điểm mà du khách không nên bỏ qua ở Sa Pa là nhà thờ Đá, núi Hàm Rồng, đỉnh Phan Xi Păng, chợ phiên, tu viện cổ Tả Phìn, thác Bạc, bãi đá cổ, các bản của đồng bào quanh thị xã... 2. Miền Trung: Bà Nà. Nằm trên đỉnh núi Chúa, thuộc huyện Hòa Vang, cách trung tâm thành phố Đà Nẵng khoảng 25 km về phía Tây Nam, khu du lịch Bà Nà là một điểm đến nổi tiếng quốc tế của thành phố lớn nhất miền Trung. Nằm ở độ cao trên 1.400 mét so với mực nước biển, Bà Nà có nền nhiệt độ thấp hơn so với toàn bộ các phần còn lại của Đà Nẵng. Nơi đây thường được ví như “Đà Lạt của miền Trung” hay “ hòn ngọc khí hậu” của Viêt Nam. Sức hút của Bà Nà đến từ những công trình kiến trúc độc đáo, phong cảnh thiên nhiên tươi đẹp và nhiều trải nghiệm vui chơi giải trí độc đáo, thú vị. Những địa điểm hút khách nhất ở Bà Nà là cầu Vàng, chùa Linh Ứng, khu làng Pháp, khu vui chơi Fantasy Park, vườn hoa Le Jadin D’amour... 3. Miền Nam: Đà Lạt. Nằm trên cao nguyên Lâm Viên, cách TP HCM khoảng 300 km, Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) là thành phố du lịch "hot" bậc nhất khu vực miền Nam và Tây Nguyên. Với độ cao 1.500 mét so với mực nước biển và được các dãy núi cùng quần hệ thực vật rừng bao quanh, Đà Lạt thừa hưởng một khí hậu miền núi ôn hòa và dịu mát quanh năm. Thành phố này từng được người Pháp ví như một "tiểu Paris" ở Đông Dương. Bên cạnh những thế mạnh về khí hậu và cảnh quan thiên nhiên, thành phố còn sở hữu một di sản kiến trúc giá trị, được ví như một bảo tàng kiến trúc châu Âu thế kỷ 20. Những điểm đến nổi tiếng ở Đà Lạt là hồ Xuân Hương, chợ Đà Lạt, ga Đà Lạt, nhà thờ Con Gà, quảng trường Lâm Viên, hồ Tuyền Lâm, thung lũng Tình Yêu, hồ Than Thở... Mời quý độc giả xem video: Non nước hữu tình Chùa Tam Chúc | VTV24.

1. Miền Bắc: Sa Pa. Nằm ở tỉnh Lào Cai, cách thành phố Lào Cai 38 km và cách Hà Nội 376 km, thị xã Sa Pa là một trong những địa danh du lịch nổi tiếng nhất Việt Nam. Nằm ở độ cao trung bình 1500-1800 mét nên vào mùa hè khí hậu Sa Pa mang sắc thái của xứ ôn đới, với nhiệt độ luôn mát mẻ, đem lại cảm giác sảng khoái cho những du khách đến từ vùng đồng bằng. Cùng với khí hậu dễ chịu, Sa Pa thu hút khách phương xa nhờ những cảnh sắc núi đồi, ruộng bậc thang kỳ vĩ, nhiều di tích lịch sử và bản sắc văn hóa độc đáo của cộng đồng các dân tộc thiểu số. Những địa điểm mà du khách không nên bỏ qua ở Sa Pa là nhà thờ Đá, núi Hàm Rồng, đỉnh Phan Xi Păng, chợ phiên, tu viện cổ Tả Phìn, thác Bạc, bãi đá cổ, các bản của đồng bào quanh thị xã... 2. Miền Trung: Bà Nà. Nằm trên đỉnh núi Chúa, thuộc huyện Hòa Vang, cách trung tâm thành phố Đà Nẵng khoảng 25 km về phía Tây Nam, khu du lịch Bà Nà là một điểm đến nổi tiếng quốc tế của thành phố lớn nhất miền Trung. Nằm ở độ cao trên 1.400 mét so với mực nước biển, Bà Nà có nền nhiệt độ thấp hơn so với toàn bộ các phần còn lại của Đà Nẵng. Nơi đây thường được ví như “Đà Lạt của miền Trung” hay “ hòn ngọc khí hậu” của Viêt Nam. Sức hút của Bà Nà đến từ những công trình kiến trúc độc đáo, phong cảnh thiên nhiên tươi đẹp và nhiều trải nghiệm vui chơi giải trí độc đáo, thú vị. Những địa điểm hút khách nhất ở Bà Nà là cầu Vàng, chùa Linh Ứng, khu làng Pháp, khu vui chơi Fantasy Park, vườn hoa Le Jadin D’amour... 3. Miền Nam: Đà Lạt. Nằm trên cao nguyên Lâm Viên, cách TP HCM khoảng 300 km, Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) là thành phố du lịch "hot" bậc nhất khu vực miền Nam và Tây Nguyên. Với độ cao 1.500 mét so với mực nước biển và được các dãy núi cùng quần hệ thực vật rừng bao quanh, Đà Lạt thừa hưởng một khí hậu miền núi ôn hòa và dịu mát quanh năm. Thành phố này từng được người Pháp ví như một "tiểu Paris" ở Đông Dương. Bên cạnh những thế mạnh về khí hậu và cảnh quan thiên nhiên, thành phố còn sở hữu một di sản kiến trúc giá trị, được ví như một bảo tàng kiến trúc châu Âu thế kỷ 20. Những điểm đến nổi tiếng ở Đà Lạt là hồ Xuân Hương, chợ Đà Lạt, ga Đà Lạt, nhà thờ Con Gà, quảng trường Lâm Viên, hồ Tuyền Lâm, thung lũng Tình Yêu, hồ Than Thở... Mời quý độc giả xem video: Non nước hữu tình Chùa Tam Chúc | VTV24.