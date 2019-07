Tận mục cuộc sống ở New York thập niên 1940 - 1950​

Bên ngoài một tiệm cắt tóc "60 cent" ở thành phố New York năm 1943. Đàn bồ câu bay trên bầu trời, phía xa là tòa nhà Stern, 1946. Tàu hỏa chạy qua giao lộ giữa đại lộ Số 2 và đường số 45, New York năm 1947. Bên ngoài rạp Paramount một ngày mưa, 1947. Hoàng hôn trên cầu George Washington, 1948. Trên đường Số 42, 1949. Ánh đén neon trên Quảng trưởng Thời Đại, 1949. Người chụp ảnh dạo tại một điểm chờ xe buýt, New York năm 1950. Trên sân trượt băng ở khu Rockefeller Center, 1950. Rạp Victory trên đường Số 42, 1950. Trên đường Broadway, 1951. Một chiếc xe ngựa kéo chạy qua phố. Mời quý độc giả xem clip: Những sự thật thú vị về nước Mỹ.

Bên ngoài một tiệm cắt tóc "60 cent" ở thành phố New York năm 1943. Đàn bồ câu bay trên bầu trời, phía xa là tòa nhà Stern, 1946. Tàu hỏa chạy qua giao lộ giữa đại lộ Số 2 và đường số 45, New York năm 1947. Bên ngoài rạp Paramount một ngày mưa, 1947. Hoàng hôn trên cầu George Washington, 1948. Trên đường Số 42, 1949. Ánh đén neon trên Quảng trưởng Thời Đại, 1949. Người chụp ảnh dạo tại một điểm chờ xe buýt, New York năm 1950 . Trên sân trượt băng ở khu Rockefeller Center, 1950. Rạp Victory trên đường Số 42, 1950. Trên đường Broadway, 1951. Một chiếc xe ngựa kéo chạy qua phố. Mời quý độc giả xem clip: Những sự thật thú vị về nước Mỹ.