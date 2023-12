Sửng sốt trước sự kỳ vĩ của nhà thờ gỗ cổ nhất thế giới

Nằm tại nông trang Ornes, tỉnh Sogn og Fjordane của Na Uy, nhà thờ ván gỗ Urnes (tiếng Na Uy là Urnes stavkirke) là một trong những công trình bằng gỗ lâu đời và có kiến trúc độc đáo nhất thế giới. Ảnh: Life in Norway. Khánh thành vào khoảng năm 1130, nhà thờ được người Viking xây dựng hoàn toàn bằng gỗ với kỹ thuật ghép những tấm ván gỗ lại với nhau một cách hết sức điêu luyện. Ảnh: Wikipedia. Nhà thờ đã định hình nên một phong cách kiến trúc kinh điển, được gọi là “phong cách Urnes”, là sự kết hợp giữa kiến trúc Cơ Đốc giáo với nghệ thuật Viking cùng các kiểu mẫu trang trí bản địa. Ảnh: Vassbakken Kro og Camping. Chi tiết kiến trúc tinh xảo nhất của nhà thờ ván gỗ Urnes là bộ cửa chính với hình tượng một con vật bốn chân và một con rắn đang ngoạm vào cổ nhau. Đây là hình ảnh tượng trưng cho cuộc chiến giữa thiện và ác theo quan niệm của người Viking cổ xưa. Ảnh: Books And Travel. Từ thế kỷ 17-18, nhà thờ đã trải qua nhiều lần trùng tu lớn với việc nới rộng về phía Nam, sửa chữa các cửa sổ và dựng thêm một số công trình nhỏ khác. Ảnh: Norway - Western Norwegian Fjords. Từ thế kỷ 19, nhà thờ đã bị hư hại nhiều và đến giữa thế kỷ 20 được trùng tu lại. Diện mạo hiện tại của nhà thờ được định hình từ lần trùng tu đó. Ảnh: PhotoHound. Mặc dù đã trải qua nhiều lần sửa chữa, phần lớn các cấu trúc căn bản có từ thời trung cổ của nhà thờ như xà, nền, ngưỡng cửa, các cột vẫn được giữ nguyên vẹn và trong tình trạng bảo quản tốt. Ảnh: Riksantikvaren. Có thể nói, nhà thờ ván gỗ Urnes chính là một minh chứng tiêu biểu cho tài nghệ danh bất hư truyền của những người thợ thủ công Viking. Đây là hình mẫu cho nhiều nhà thờ gỗ được xây dựng ở Na Uy sau này. Ảnh: Travel with Kevin and Ruth. Vào năm 1979, UNESCO đã công nhận nhà thờ gỗ ván gỗ tuổi đời 9 thế kỷ ở Sogn og Fjordane là Di sản văn hóa thế giới. Ảnh: Visit Norway. Mời quý độc giả xem video: Nhà thờ Đức Bà Paris | VTV.

Nằm tại nông trang Ornes, tỉnh Sogn og Fjordane của Na Uy, nhà thờ ván gỗ Urnes (tiếng Na Uy là Urnes stavkirke) là một trong những công trình bằng gỗ lâu đời và có kiến trúc độc đáo nhất thế giới. Ảnh: Life in Norway. Khánh thành vào khoảng năm 1130, nhà thờ được người Viking xây dựng hoàn toàn bằng gỗ với kỹ thuật ghép những tấm ván gỗ lại với nhau một cách hết sức điêu luyện. Ảnh: Wikipedia. Nhà thờ đã định hình nên một phong cách kiến trúc kinh điển, được gọi là “phong cách Urnes”, là sự kết hợp giữa kiến trúc Cơ Đốc giáo với nghệ thuật Viking cùng các kiểu mẫu trang trí bản địa. Ảnh: Vassbakken Kro og Camping. Chi tiết kiến trúc tinh xảo nhất của nhà thờ ván gỗ Urnes là bộ cửa chính với hình tượng một con vật bốn chân và một con rắn đang ngoạm vào cổ nhau. Đây là hình ảnh tượng trưng cho cuộc chiến giữa thiện và ác theo quan niệm của người Viking cổ xưa. Ảnh: Books And Travel. Từ thế kỷ 17-18, nhà thờ đã trải qua nhiều lần trùng tu lớn với việc nới rộng về phía Nam, sửa chữa các cửa sổ và dựng thêm một số công trình nhỏ khác. Ảnh: Norway - Western Norwegian Fjords. Từ thế kỷ 19, nhà thờ đã bị hư hại nhiều và đến giữa thế kỷ 20 được trùng tu lại. Diện mạo hiện tại của nhà thờ được định hình từ lần trùng tu đó. Ảnh: PhotoHound. Mặc dù đã trải qua nhiều lần sửa chữa, phần lớn các cấu trúc căn bản có từ thời trung cổ của nhà thờ như xà, nền, ngưỡng cửa, các cột vẫn được giữ nguyên vẹn và trong tình trạng bảo quản tốt. Ảnh: Riksantikvaren. Có thể nói, nhà thờ ván gỗ Urnes chính là một minh chứng tiêu biểu cho tài nghệ danh bất hư truyền của những người thợ thủ công Viking. Đây là hình mẫu cho nhiều nhà thờ gỗ được xây dựng ở Na Uy sau này. Ảnh: Travel with Kevin and Ruth. Vào năm 1979, UNESCO đã công nhận nhà thờ gỗ ván gỗ tuổi đời 9 thế kỷ ở Sogn og Fjordane là Di sản văn hóa thế giới. Ảnh: Visit Norway. Mời quý độc giả xem video: Nhà thờ Đức Bà Paris | VTV.