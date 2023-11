Soi từng ngóc ngách nhà thờ “dị” nhất thế giới ở Iceland

Nằm ở thủ đô Reykjavik của đảo quốc Iceland, nhà thờ Hallgrimskirkja là một trong những công trình tôn giáo có kiến trúc độc đáo nhất thế giới. Ảnh: Peter's Big Adventure. Được xây dựng và hoàn thiện trong hơn 40 năm, từ năm 1945-1986, đây là nhà thờ lớn nhất và cũng là một trong 6 công trình đồ sộ nhất ở Iceland. Ảnh: Rajan Parrikar. Nhà thờ được đặt theo tên của vị mục sư, nhà thơ vĩ đại người Iceland Hallgrimur Petersson, với tác phẩm nổi tiếng Những bài thánh ca của niềm đam mê (Hymns of the Passion). Ảnh: TripSavvy. Công trình được xây dựng theo đồ án của kiến trúc sư Gudjon Samuelsson. Ông cũng là cha đẻ của nhiều công trình kiến trúc nổi tiếng khác ở Iceland. Ảnh: Lonely Planet. Đặc điểm nổi bật của nhà thờ Hallgrimskirkja là tòa tháp chuông cao hơn 74 mét, tương đương một tòa nhà 20 tầng, được tạo hình giống các cột đá bazan tự nhiên nổi tiếng của Iceland. Ảnh: Iceland The Beautiful. Nằm ở mặt trước, tháp chuông và hai cánh của nhà thờ là một khối độc lập, được nối tiếp với giáo đường chính và giáo đường phụ ở phía sau. Ảnh: Jontynz. Hệ thống cửa hình oval cao của nhà thờ phù hợp với dạng kiến trúc cần sự khuếch đại âm thanh, đồng thời lấy đủ ánh sáng để không cần sử dụng đèn điện vào ban ngày. Ảnh: Wallpapers.com. Phía sau bục đứng của cung thánh có một hệ thống âm thanh rất đặc biệt, đó là chiếc đàn organ khổng lồ với hàng ngàn ống tuýp sắt, cao 15 mét và nặng 25 tấn, được sử dụng trong các buổi lễ. Ảnh: Max / Flickr. Trước cổng vào nhà thờ có bức tượng Leif Ericsson, người đã khám phá ra vùng đất Iceland, do nhà điêu khắc Alexander Stiling Calder tạo tác. Ảnh: Visitor's Guide Iceland. Nhà thờ Hallgrimskirkja cũng được thiết kế như một tháp quan sát của thành phố. Từ nhà thờ, du khách có thể lên tầng quan sát bằng thang máy, nhìn toàn cảnh thành phố Reykjavik và khung cảnh xung quanh. Ảnh: Oddviser. Ngày nay, nhà thờ Hallgrimskirkja là một niềm tự hào của người dân Iceland và cũng là điểm đến không thể bỏ qua của du khách khi ghé thăm đất nước này. Ảnh: Your Friend in Reykjavik. Mời quý độc giả xem video: Nhà thờ Đức Bà Paris | VTV.

Nằm ở thủ đô Reykjavik của đảo quốc Iceland, nhà thờ Hallgrimskirkja là một trong những công trình tôn giáo có kiến trúc độc đáo nhất thế giới. Ảnh: Peter's Big Adventure. Được xây dựng và hoàn thiện trong hơn 40 năm, từ năm 1945-1986, đây là nhà thờ lớn nhất và cũng là một trong 6 công trình đồ sộ nhất ở Iceland. Ảnh: Rajan Parrikar. Nhà thờ được đặt theo tên của vị mục sư, nhà thơ vĩ đại người Iceland Hallgrimur Petersson, với tác phẩm nổi tiếng Những bài thánh ca của niềm đam mê (Hymns of the Passion). Ảnh: TripSavvy. Công trình được xây dựng theo đồ án của kiến trúc sư Gudjon Samuelsson. Ông cũng là cha đẻ của nhiều công trình kiến trúc nổi tiếng khác ở Iceland. Ảnh: Lonely Planet. Đặc điểm nổi bật của nhà thờ Hallgrimskirkja là tòa tháp chuông cao hơn 74 mét, tương đương một tòa nhà 20 tầng, được tạo hình giống các cột đá bazan tự nhiên nổi tiếng của Iceland. Ảnh: Iceland The Beautiful. Nằm ở mặt trước, tháp chuông và hai cánh của nhà thờ là một khối độc lập, được nối tiếp với giáo đường chính và giáo đường phụ ở phía sau. Ảnh: Jontynz. Hệ thống cửa hình oval cao của nhà thờ phù hợp với dạng kiến trúc cần sự khuếch đại âm thanh, đồng thời lấy đủ ánh sáng để không cần sử dụng đèn điện vào ban ngày. Ảnh: Wallpapers.com. Phía sau bục đứng của cung thánh có một hệ thống âm thanh rất đặc biệt, đó là chiếc đàn organ khổng lồ với hàng ngàn ống tuýp sắt, cao 15 mét và nặng 25 tấn, được sử dụng trong các buổi lễ. Ảnh: Max / Flickr. Trước cổng vào nhà thờ có bức tượng Leif Ericsson, người đã khám phá ra vùng đất Iceland, do nhà điêu khắc Alexander Stiling Calder tạo tác. Ảnh: Visitor's Guide Iceland. Nhà thờ Hallgrimskirkja cũng được thiết kế như một tháp quan sát của thành phố. Từ nhà thờ, du khách có thể lên tầng quan sát bằng thang máy, nhìn toàn cảnh thành phố Reykjavik và khung cảnh xung quanh. Ảnh: Oddviser. Ngày nay, nhà thờ Hallgrimskirkja là một niềm tự hào của người dân Iceland và cũng là điểm đến không thể bỏ qua của du khách khi ghé thăm đất nước này. Ảnh: Your Friend in Reykjavik. Mời quý độc giả xem video: Nhà thờ Đức Bà Paris | VTV.