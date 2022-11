Sửng sốt thiên tài Stephen Hawking tiên tri về ngày tàn của Trái Đất

Stephen Hawking sinh ngày 8/1/1942 tại Oxford, Anh, là nhà vật lý nổi tiếng người Anh với những cống hiến vĩ đại cho khoa học. Khi ông hoàng vật lý Stephen Hawking qua đời vào năm 2018 cũng chính là lúc thế giới đã mất đi một trong những bộ óc lỗi lạc nhất của giới khoa học. Ông đã từng nói về rất nhiều điều, trong đó có những điều buồn bã, có những điều vui vẻ, và có cả một số điều liên quan đến tương lai của tất cả mọi người trên hành tinh này, đó là ngày tận thế. Hawking không chỉ đưa ra những dự đoán về kết cục thảm khốc của hành tinh mà còn có cả những bức tranh về tương lai của vũ trụ. Việc Mỹ rút khỏi Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu đã khiến các nhà khoa học phải thót tim, và Stephen Hawking cũng đã từng băn khoăn về việc đó. Trong cuộc trao đổi với BBC, ông cho biết: " Chúng ta đang ở gần thời điểm mà sự nóng lên toàn cầu đã không thể cứu vãn được nữa. (...) Trái Đất có thể bị đẩy ra khỏi mức giới hạn và trở thành một Sao Kim với nhiệt độ lên đến 250 độ C cùng những cơn mưa axit sunfuric ". Đó có thể là một cái nhìn khá ảm đạm về tương lai, nhưng biết đâu con người sẽ bị xóa sổ trước khi điều đó diễn ra thì sao? Vào năm 2016, thiên tài Stephen Hawking đã cho rằng virus biến đổi gen là một trong những nguy cơ lớn dẫn đến sự diệt vong của loài người. Tạp chí Journal of Toxicology and Environment Health cũng cho rằng những loại virus này "không thể đoán trước và tiềm ẩn nguy cơ gây hại". Cùng năm đó, các nhà nghiên cứu từ Texas A&M đã công bố nghiên cứu của mình về một loại virus có thể can thiệp vào các tế bào thần kinh dẫn đến tình trạng nghiện của con người, đặc biệt là nghiện rượu hoặc ma tuý. Đồng thời cũng đã có những nghiên cứu về loại virus khác chống lại tế bào ung thư, tăng cường hệ miễn dịch. Mọi thứ nghe có vẻ rất tuyệt vời, nhưng có một điểm khó khăn đã xuất hiện. Vào năm 2020, Foreign Policy đã đưa ra thông tin về việc những thiết bị dùng để chỉnh sửa gen đang xuất hiện một cách tràn lan. Những lời hứa hẹn về khả năng chỉnh sửa gen các sinh vật sống dễ dàng cùng với quá trình đặt hàng trực tuyến nhanh chóng đang thực sự là một mối đe dọa lớn. Vào năm 2016, Hawking đã có một bài giảng tại Đại học Cambridge, nơi ông thẳng thắn nói ra quan điểm của mình rằng: “ Tôi không nghĩ rằng chúng ta có thể tồn tại thêm 1.000 năm nữa nếu không thoát ra khỏi hành tinh này ". Chỉ 1 năm sau đó, ông đã giảm một nửa khoảng thời gian đó và ấn định ngày tận thế của Trái Đất là vào năm 2600: “ Vào năm 2600, dân số thế giới và việc tiêu thụ điện sẽ khiến Trái Đất trở thành một quả cầu lửa ". Và sau đó thì sao? Con số đó đã giảm xuống chỉ còn 100 năm ngay khi Mỹ quyết định rút khỏi Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu, và ông xem đó là một động thái thảm khốc đến nỗi nhân loại nên tìm một nơi khác để sinh sống. >>>Xem thêm video: Vinfast và tương lai ngành công nghiệp ô tô Việt Nam (Nguồn: VTV24).

