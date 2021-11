Sửng sốt phát hiện ngôi mộ “Tề Thiên Đại Thánh”: Có cả gậy như ý!

Nhắc tới câu chuyện về ngôi mộ của Tề Thiên Đại Thánh, nhiều người cho rằng đó là việc hoang đường. Bởi Tôn Ngộ Không vốn chỉ là một nhân vật hư cấu trong "Tây Du Ký", sao có thể có mộ an táng? Thế nhưng, sự thực là giới khảo cổ Trung Quốc quả thực đã phát hiện ngôi mộ của Tôn Ngộ Không, bên trong thậm chí còn tìm thấy gậy Như Ý, vòng Kim Cô. Vậy thực hư của câu chuyện này là như thế nào? Vào những năm 80 của thế kỷ trước, một phát hiện mộ cổ đã khiến cả giới khảo cổ lẫn dư luận vô cùng bất ngờ. Đó là lăng mộ của Tề Thiên Đại Thánh trên núi Bảo Sơn, huyện Thuận Xương, tỉnh Phúc Kiến. Đây là ngôi mộ hợp táng, ngoài Tề Thiên Đại Thánh còn có mộ của một nhân vật tên Thông Thiên Đại Thánh. Khu lăng có tổng diện tích khoảng 18 mét vuông, chiều rộng 2,9 mét, sâu khoảng 1,3 mét. Theo thông tin khắc trên bia mộ, Tề Thiên Đại Thánh và em trai ông là Thông Thiên Đại Thánh là hai nhân vật sống dưới thời nhà Nguyên. Thông Thiên Đại Thánh đã kết hôn với công chúa con vua, còn lai lịch của Tề Thiên Đại Thánh được tò mò hơn cả thì không thể đọc được nữa. Không chỉ đơn giản là có cái tên cùng với danh xưng của Tôn Ngộ Không, ngay trước lăng mộ còn có một bức tượng khỉ. Và khi đào mộ lên, người ta còn tìm thấy một cây gậy dài hơn 7 mét làm bằng sắt nguyên chất. Phát hiện này khiến tất cả liên tưởng ngay đến cây gậy Như Ý quá quen thuộc của vua Khỉ. Việc phát hiện ra ngôi mộ đã dẫn đến nhiều cuộc tranh luận sôi nổi về tính xác thực của nhân vật Tôn Ngộ Không dưới ngòi bút của tác giả Ngô Thừa Ân. Điều đáng nói là sau khi tiến hành giám định các cổ vật từ trong mộ, các nhà nghiên cứu khẳng định ngôi mộ này thực sự đã được xây vào cuối thời nhà Nguyên (1271- 1368). Trong khi đó, mãi hơn 200 năm sau, Ngô Thừa Ân mới viết tiểu thuyết Tây Du Ký nên chắc chắn không có chuyện ngôi mộ là do người yêu mến Tôn Ngộ Không trong truyện xây nên. Vậy rốt cuộc có phải Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không là một nhân vật có thật từng tồn tại hay không? Câu hỏi này đến nay vẫn chưa được các nhà khoa học giải đáp hoàn toàn và cuộc tranh luận vẫn đang tiếp diễn. Nhiều chuyên gia tin rằng, hai ngôi mộ này được xây cất bởi một người ái mộ tác phẩm Tây Du Ký. Thậm chí, người này còn chu đáo tới mức chuẩn bị những đồ an táng giống như đồ vật trong nguyên tác. Một giả thuyết khác còn cho rằng, Tề Thiên Đại Thánh là nhân vật có thật. Nguyên mẫu của nhân vật này chính là một thủy quái ở sông Hoài có tên Vô Chi Kỳ. Nhân vật này được miêu tả "hình dáng giống vượn", "khỏe hơn chín voi". Mời các bạn xem video: Ai Cập phát hiện thêm kho báu cổ đại với hơn 100 quan tài chứa xác ướp 2.500 năm. Nguồn: VTV

