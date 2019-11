Sự thực sốc trận vây thành chết chóc nhất thời cổ đại

Diễn ra năm 70 Sau Công nguyên, trận vây thành Jerusalem được các sử gia coi là trận hãm thành đẫm máu nhất thế giới thời cổ đại. Sự kiện này bắt nguồn từ việc vào năm 66 người Do Thái nổi dậy và chiếm giữ Jerusalem. Để dập tắt hoàn toàn cuộc nổi dậy này, Hoàng đế La Mã Titus Flavius triển khai 70.000 lính bao vây thành. Thời điểm cuộc vây thành diễn ra, Jerusalem được phòng thủ bởi gần 40.000 quân được trang bị khá tốt. Vua Titus đã dùng 4 quân đoàn bao vây thành phố nhưng người Do Thái không chịu khuất phục. Titus cố gắng đàm phán với lực lượng thủ thành bằng việc cử sứ giả Do Thái Josephus đến thương thuyết. Tuy nhiên, Josephus bị thương sau khi trúng một mũi tên, khiến cuộc điều đình đổ vỡ. Quân đội La Mã đã áp dụng chiến thuật vây thành kinh điển là chặn mọi nguồn tiếp tế từ bên ngoài. Dần dần cư dân trong thành rơi vào cảnh đói khát, buộc phải ăn uống bất kỳ thứ gì có thể tìm thấy. Một số người thậm chí còn ăn thịt đồng loại. Khi quân Do Thái đã rệu rã, người La Mã sử đã đột kích bí mật trong đêm khuya, chọc thủng tường thành. Jerusalem thất thủ sau nhiều tháng trời chống đỡ ngoan cường. Sau khi tràn vào thành, quân La Mã bắt đầu thực hiện một cuộc tàn sát khủng khiếp. Gót chân La Mã đi đến đâu, thường dân ở đó gục ngã, các tòa nhà bị san phẳng và cướp bóc. Đền thiêng của người Do Thái cũng bị phá hủy theo lệnh của Titus. Theo ước tính của các sử gia, số người bị giết trong cuộc thảm sát ở Jerusalem có thể lên đến một triệu. Những người sống sót thì bị gom lại và bán làm nô lệ... Đây quả thực là một trang sử bi thảm của dân tộc Do Thái. Mời quý độc giả xem clip: Sự thật bất ngờ về kim tự tháp Ai Câp.

