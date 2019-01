Sự thật té ngửa về thủ phạm thiêu rụi thành Rome

Là một trong những ông hoàng nổi tiếng nhất đế chế La Mã, bạo chúa Nero cai trị Rome từ năm 54 - 68. Trong suốt thời gian trị vì, hoàng đế Nero đã khiến dân chúng khiếp sợ khi giết hại hàng ngàn người theo những cách thức rùng rợn. Ngay cả mẹ, vợ, anh chị em cùng cha khác mẹ cũng bị hoàng đế Nero ra lệnh xử tử một cách tàn nhẫn. Sự độc ác, điên rồ của ông hoàng này lên một mức độ cao hơn khi được cho là đã châm lửa đốt cháy thành Rome hoa lệ vào tháng 7 năm 64. Vụ đại hỏa hoạn kinh hoàng này đã thiêu rụi 2/3 thành Rome. Theo đó, bạo chúa Nero được người đời nhớ đến nhiều nhất với hành động điên rồ châm lửa thiêu rụi thành Rome. Tuy nhiên, một số chuyên gia, nhà khoa học lại cho rằng sự thật về trận đại hỏa hoạn trên không phải do Nero gây ra. Theo quan điểm này, một số chuyên gia cho hay vào thời điểm bắt đầu xảy ra vụ đại hỏa hoạn, Nero không có mặt ở Rome. Thay vào đó, ông hoàng La Mã này ở Antium - nơi Nero sinh ra. Khu vực này ngày nay là Anzio. Khi nhận được tin tức về vụ cháy, Nero nhanh chóng quay trở về Rome và ra lệnh cho cấp dưới nhanh chóng xử lý, dập tắt vụ cháy cũng như giúp đỡ các nạn nhân. Các chuyên gia cũng chỉ ra việc Tacitus - người hay tố cáo Nero những hành động tàn bạo của ông hoàng này cũng viết rằng không ai biết vụ cháy thành Rome xảy ra là do cố tình hay vô ý. Sở dĩ vụ đại hỏa hoạn gây thiệt hại nặng nề như vậy là do Rome có những con đường rất hẹp. Tại đây, những tòa nhà cao tầng bằng gỗ sát nhau khiến lửa lan nhanh và khó dập tắt. Sau trận hỏa hoạn này, Nero được cho là đã ban hành một số luật về phòng chữa cháy. Video: Tái hiện trận chiến lịch sử của Hoàng đế Napoleon (nguồn: VTC14)

Là một trong những ông hoàng nổi tiếng nhất đế chế La Mã, bạo chúa Nero cai trị Rome từ năm 54 - 68. Trong suốt thời gian trị vì, hoàng đế Nero đã khiến dân chúng khiếp sợ khi giết hại hàng ngàn người theo những cách thức rùng rợn. Ngay cả mẹ, vợ, anh chị em cùng cha khác mẹ cũng bị hoàng đế Nero ra lệnh xử tử một cách tàn nhẫn. Sự độc ác, điên rồ của ông hoàng này lên một mức độ cao hơn khi được cho là đã châm lửa đốt cháy thành Rome hoa lệ vào tháng 7 năm 64. Vụ đại hỏa hoạn kinh hoàng này đã thiêu rụi 2/3 thành Rome. Theo đó, bạo chúa Nero được người đời nhớ đến nhiều nhất với hành động điên rồ châm lửa thiêu rụi thành Rome. Tuy nhiên, một số chuyên gia, nhà khoa học lại cho rằng sự thật về trận đại hỏa hoạn trên không phải do Nero gây ra. Theo quan điểm này, một số chuyên gia cho hay vào thời điểm bắt đầu xảy ra vụ đại hỏa hoạn , Nero không có mặt ở Rome. Thay vào đó, ông hoàng La Mã này ở Antium - nơi Nero sinh ra. Khu vực này ngày nay là Anzio. Khi nhận được tin tức về vụ cháy, Nero nhanh chóng quay trở về Rome và ra lệnh cho cấp dưới nhanh chóng xử lý, dập tắt vụ cháy cũng như giúp đỡ các nạn nhân. Các chuyên gia cũng chỉ ra việc Tacitus - người hay tố cáo Nero những hành động tàn bạo của ông hoàng này cũng viết rằng không ai biết vụ cháy thành Rome xảy ra là do cố tình hay vô ý. Sở dĩ vụ đại hỏa hoạn gây thiệt hại nặng nề như vậy là do Rome có những con đường rất hẹp. Tại đây, những tòa nhà cao tầng bằng gỗ sát nhau khiến lửa lan nhanh và khó dập tắt. Sau trận hỏa hoạn này, Nero được cho là đã ban hành một số luật về phòng chữa cháy.