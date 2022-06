Sự thật phũ phàng về hoàng hậu tuyệt sắc trong lá bài Q bích

Trong các bộ bài đều có lá J, Q, K. Mỗi nhân vật trong lá bài này đều là nhân vật lịch sử thời La Mã cổ đại. Trong đó, lá Q là viết tắt của từ Queen – Nữ hoàng và lá Q bích chính là hình ảnh của nữ hoàng Eleanor (1122 – 1204). Eleanor (1122 - 1204) là con gái đầu tiên của ngài William X, công tước xứ Aquitaine và bà Aleanor de Chatellerault. Eleanor thông thạo triết học, văn học và biết nhiều thứ tiếng. Nhiều sử gia còn bình chọn bà là người phụ nữ đẹp nhất châu Âu thời kỳ này. Trước khi qua đời, công tước William X trao quyền giám hộ cho con gái Eleanor cho Vua Pháp khi ấy là Louis VI. Sau đó, vị vua này đã sắp xếp hôn sự cho Eleanor với con trai và cũng là người thừa kế ngai vàng của mình (người sau này trở thành vua Louis VII). Mục đích của việc hứa hôn này đó là số tài sản mà Eleanor được thừa hưởng sẽ thuộc về vua nước Pháp. Đồng thời, Eleanor cũng sẽ có một tương lai tươi sáng hơn. Tháng 7/1137, hôn lễ sắp đặt được tổ chức. Sau đó 1 tháng, vua Louis VI băng hà, con trai ông đăng cơ lên ngôi hoàng đế và trở thành vua Louis VII. Eleanor cũng được sắc phong làm hoàng hậu. Tuy nhiên, cuộc sống hôn nhân giữa hai người không hạnh phúc. Do Eleanor không có tình yêu với người chồng từ hôn nhân sắp đặt, còn Louis VII lại quá ghen tuông. Hoàng hậu còn vướng vào tin đồn ngoại tình với chú ruột của mình.Đến năm 1152, hoàng hậu Eleano chính thức xin ly hôn. Đây là sự kiện chấn động dư luận lúc bấy giờ vì chưa từng có trường hợp nào tương tự. Sau một thời gian, Eleanor kết hôn với Henry - công tước xứ Anjou của Anh. Khi Henry trở thành vua nước Anh, Eleanor lần nữa trở thành hoàng hậu. Bà có với chồng 5 con trai và 3 con gái. Tuy nhiên, hoàng hậu Eleanor lại có nhiều tham vọng can dự vào chuyện triều chính. Đến năm 1173, Eleanor cùng một số con trai lên kế hoạch nổi dậy để chiếm quyền ngôi vua. Kế hoạch không thành công do bị vua Henry phát hiện. Sau đó, các con trai của hoàng hậu Eleanor trốn sang Pháp để tránh bị cha xử tội. Còn bà hoàng này đã bị chồng giam cầm trong một tòa lâu đài suốt 15 năm. Tuy nhiên, ngôi vị hoàng hậu nước Anh của bà vẫn được giữ nguyên. Khi vua Henry qua đời năm 1189, bà được con trai là vua Richard I ra lệnh thả. Dù tuổi đã cao, năm 1190, bà vẫn trở thành người đồng trị vì vương quốc khi vua Richard lãnh đạo cuộc Thập tự chinh lần thứ ba. Bà qua đời ngày 31/3/1204 và được an táng tại nhà thờ ở Fontevrault, cạnh vua Henry II, kết thúc cuộc đời đầy sóng gió của một hoàng hậu xinh đẹp, hai lần lấy vua của hai vương quốc hùng mạnh.

