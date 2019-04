Sự thật ngỡ ngàng thánh tích vô giá trong Nhà thờ Đức Bà Paris

Nhà thờ Đức Bà Paris, được bắt đầu xây dựng từ năm 1163 và hoàn thành vào năm 1345. Đây là nơi lưu giữ nhiều hiện vật, tác phẩm nghệ thuật và di tích được thu thập qua hàng thế kỷ, mỗi hiện vật đều có câu chuyện và giá trị riêng. Vụ cháy hôm 15/4 khiến không ít người lo ngại các báu vật của Nhà thờ Đức Bà Paris sẽ bị hủy hoại. Khi vụ hỏa hoạn xảy ra, các thành viên của lực lượng ứng phó với tình huống khẩn cấp đã nhanh chóng làm việc với các nhà chức trách địa phương để di dời những cổ vật vô giá bên trong nhà thờ tới nơi an toàn. Lực lượng cảnh sát, cứu hoả và các tu sĩ đã nhanh chóng di dời các cổ vật ra khỏi nơi bị cháy. Trong số những cổ vật được bảo vệ, có 2 cổ vật được cho là vô giá đó là Mão gai của Chúa Jesus và áo choàng của Thánh Louis Theo các tín đồ Cơ đốc giáo, chiếc vương miện nằm trên đầu chúa Jesus trước khi bị đóng đinh. Ngoài Mão gai được đội trên đầu Chúa Jesus, Nhà thờ Đức Bà Paris còn lưu giữ những cổ vật thiêng liêng như một mảnh thánh giá nơi Chúa Jesus bị đóng đinh hay cây Đinh thánh được dùng khi Chúa Jesus bị hành hình. Bên trong nhà thờ còn có hệ thống tranh, tượng và chuông quý giá. Thứ năm tuần trước, 16 bức tượng đồng mô tả 12 tông đồ và 4 nhà truyền giáo được tháo khỏi bệ để chuyển đi phục chế, may mắn thoát khỏi thảm họa. Ba khung cửa sổ hoa hồng bằng kính màu đại diện cho những bông hoa từ thiên đường, được khởi dựng từ thế kỷ 13, sau đó được trùng tu nhiều lần. Hai cửa sổ lớn nhất là ở phía Bắc và phía Nam đường kính tới 13m, mỗi bức tranh kính đều kể chuyện trong kinh thánh. Đàn ống khổng lồ đặt bên trong nhà thờ Đức Bà Paris, bên dưới cửa sổ hoa hồng là một trong những dàn đàn ống nổi tiếng nhất thế giới. Nó được nghệ sĩ Aristide Cavaillé-Coll xây dựng năm 1868, bao gồm 5 bàn phím với 56 nốt và bàn đạp 30 nốt. Cây đàn organ này trải qua nhiều lần trùng tu, hiện có khoảng gần 8.000 ống. Một trong những kiệt tác bên trong Nhà thờ Đức Bà là bức điêu khắc Appearance to the Apostles in the Upper Room (tạm dịch: Hiện ra cho các môn đồ tại phòng cao). Đây là một phần của tác phẩm lớn “Appearances of the Risen Christ” (tạm dịch: Sự xuất hiện của Chúa Jesus được phục sinh). Nhà thờ Đức Bà Paris cũng nổi tiếng với 10 quả chuông đặc biệt, trong đó 9 quả chuông được đặt tên lần lượt là Marie, Gabriel, Anne-Genevieve, Denis, Marcel, Etienne, Benoit-Joseph, Maurice và Jean-Marie. Quả chuông lớn nhất có tên Emmanuel (ảnh) nặng hơn 13 tấn và thường rung lên trong các sự kiện quan trọng tại Pháp.

Nhà thờ Đức Bà Paris, được bắt đầu xây dựng từ năm 1163 và hoàn thành vào năm 1345. Đây là nơi lưu giữ nhiều hiện vật, tác phẩm nghệ thuật và di tích được thu thập qua hàng thế kỷ, mỗi hiện vật đều có câu chuyện và giá trị riêng. Vụ cháy hôm 15/4 khiến không ít người lo ngại các báu vật của Nhà thờ Đức Bà Paris sẽ bị hủy hoại. Khi vụ hỏa hoạn xảy ra, các thành viên của lực lượng ứng phó với tình huống khẩn cấp đã nhanh chóng làm việc với các nhà chức trách địa phương để di dời những cổ vật vô giá bên trong nhà thờ tới nơi an toàn. Lực lượng cảnh sát, cứu hoả và các tu sĩ đã nhanh chóng di dời các cổ vật ra khỏi nơi bị cháy. Trong số những cổ vật được bảo vệ, có 2 cổ vật được cho là vô giá đó là Mão gai của Chúa Jesus và áo choàng của Thánh Louis Theo các tín đồ Cơ đốc giáo, chiếc vương miện nằm trên đầu chúa Jesus trước khi bị đóng đinh. Ngoài Mão gai được đội trên đầu Chúa Jesus, Nhà thờ Đức Bà Paris còn lưu giữ những cổ vật thiêng liêng như một mảnh thánh giá nơi Chúa Jesus bị đóng đinh hay cây Đinh thánh được dùng khi Chúa Jesus bị hành hình. Bên trong nhà thờ còn có hệ thống tranh, tượng và chuông quý giá. Thứ năm tuần trước, 16 bức tượng đồng mô tả 12 tông đồ và 4 nhà truyền giáo được tháo khỏi bệ để chuyển đi phục chế, may mắn thoát khỏi thảm họa. Ba khung cửa sổ hoa hồng bằng kính màu đại diện cho những bông hoa từ thiên đường, được khởi dựng từ thế kỷ 13, sau đó được trùng tu nhiều lần. Hai cửa sổ lớn nhất là ở phía Bắc và phía Nam đường kính tới 13m, mỗi bức tranh kính đều kể chuyện trong kinh thánh. Đàn ống khổng lồ đặt bên trong nhà thờ Đức Bà Paris, bên dưới cửa sổ hoa hồng là một trong những dàn đàn ống nổi tiếng nhất thế giới. Nó được nghệ sĩ Aristide Cavaillé-Coll xây dựng năm 1868, bao gồm 5 bàn phím với 56 nốt và bàn đạp 30 nốt. Cây đàn organ này trải qua nhiều lần trùng tu, hiện có khoảng gần 8.000 ống. Một trong những kiệt tác bên trong Nhà thờ Đức Bà là bức điêu khắc Appearance to the Apostles in the Upper Room (tạm dịch: Hiện ra cho các môn đồ tại phòng cao). Đây là một phần của tác phẩm lớn “Appearances of the Risen Christ” (tạm dịch: Sự xuất hiện của Chúa Jesus được phục sinh). Nhà thờ Đức Bà Paris cũng nổi tiếng với 10 quả chuông đặc biệt, trong đó 9 quả chuông được đặt tên lần lượt là Marie, Gabriel, Anne-Genevieve, Denis, Marcel, Etienne, Benoit-Joseph, Maurice và Jean-Marie. Quả chuông lớn nhất có tên Emmanuel (ảnh) nặng hơn 13 tấn và thường rung lên trong các sự kiện quan trọng tại Pháp.