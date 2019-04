Sự thật kinh hoàng cô gái đóng băng bất ngờ “hồi sinh"

Câu chuyện về cô gái đóng băng Jean Hilliard ở Minnesota, Mỹ khiến nhiều người kinh ngạc, thậm chí là cảm thấy khó tin. Sự việc này xảy ra vào đêm ngày 20/12/1980. Vào tối hôm đó, Jean Hilliard lái ô tô trở về nhà để thăm bố mẹ. Tuy nhiên, trên đường đi, xe của Hilliard gặp sự cố chết máy khi trên đường đầy băng tuyết không có người đi qua. Vì vậy, cô phải xuống xe và đi bộ với hy vọng sẽ tìm được người giúp đỡ. Tuy nhiên, do thời tiết quá lạnh giá (-22 độ C) và ở ngoài trời tuyết khoảng 6 giờ đồng hồ, Hilliard bị bất tỉnh trên đường đi và cơ thể đóng băng. Đến sáng hôm sau, người ta phát hiện Hilliard trong tình trạng bị đóng băng nghiêm trọng nên nhanh chóng đưa cô đến bệnh viện để cấp cứu. Khi nhìn thấy Hilliard, bác sĩ cho rằng Hilliard không có nhiều hy vọng sống sót bởi cô bị đóng băng khá lâu. Thêm nữa, bác sĩ không thể tiêm hay truyền thuốc cho Hilliard do cơ thể đông cứng khiến mũi tiêm bị gãy. Không bỏ cuộc, bác sĩ sử dụng những miếng đệm sưởi để ủ ấm cho cô và cầu nguyện cho Hilliard sớm hồi phục. Vài giờ sau, kỳ tích xảy ra khi Hilliard có những cử động nhỏ. Sau khi nhận được sự điều trị của bệnh viện, Hilliard dần dần hồi phục và khỏe mạnh. Câu chuyện Jean Hilliard "hồi sinh" sau khi bị đóng băng hoàn toàn khiến nhiều người kinh ngạc và cảm thấy khó lý giải. Cho đến nay, giới chuyên gia vẫn chưa thể giải mã bí ẩn về sự việc này. Video: Thác nước đóng băng đẹp như cổ tích ở Trung Quốc (nguồn: VietnamPlus)

