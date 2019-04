Sự thật hãi hùng bên trong Tháp Quỷ rùng rợn nhất TG

Nằm ở quận Crook, phía đông bắc bang Wyoming, Tháp Quỷ (Devils Tower) cao hơn 386m so với địa hình xung quanh và đỉnh của nó cao 1.558m so với mực nước biển. William Rogers và Willard Ripley vô tình phát hiện Tháp Quỷ vào năm 1893. Kể từ đó, kỳ quan thiên nhiên này thu hút sự quan tâm của giới chuyên gia cũng như công chúng. Một số người cho rằng, Tháp Quỷ chính là một ngọn núi lửa cũ. Tuy nhiên, cũng có quan điểm cho rằng đây là một núi đá cổ xưa. Những nhà địa chất cho biết Tháp Quỷ được hình thành bên dưới lòng đất từ đá nóng chảy hoặc magma. Về sau, chúng trở thành đá trầm tích và vô cùng chắc chắn, kiên cố theo thời gian. Các chuyên gia ước tính, Tháp Quỷ được hình thành vào khoảng 50 triệu năm trước. Dấu vết về sự xói mòn diễn ra tại kiến trúc này từ khoảng 5 - 10 triệu năm trước. Vào ngày 24/9/1906, Tháp Quỷ được Tổng thống Theodore Roosevelt tuyên bố là Đài tưởng niệm Quốc gia đầu tiên của đất nước này. Không ít người sợ hãi Tháp Quỷ bởi nó gắn liền với giai thoại đáng sợ. Cụ thể, truyền thuyết của bộ lạc bản địa Kiowa và Sioux Lakhota kể rằng, vào thời xưa, các cô gái trẻ đi chơi và bị bầy gấu hung dữ khổng lồ đuổi bắt. Vì vậy, các cô gái vội vã bỏ chạy và trèo lên đỉnh núi nhằm thoát khỏi lũ gấu. Tại đây, các cô gái quỳ xuống cầu nguyện Đức Thánh cứu họ. Nghe thấy lời cầu nguyện, Đức Thánh đã làm cho tảng đá từ mặt đất dần nhô cao lên đến thiên đàng để gấu không thể với tới các cô gái. Do tảng đá ngày càng dốc và cao nên bầy gấu không thể leo lên. Chúng để lại những dấu vết móng vuốt cào ở hai bên sườn trong khi đuổi theo các cô gái. Khi lên thiên đàng, các cô gái trở thành chòm sao Pleiades. Mời quý độc giả xem video: Bí ẩn rùng rợn nghĩa địa cổ Ai Cập (nguồn: VTC Now)

