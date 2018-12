Sự thật cuộc thảm sát kinh hoàng nhất của phát xít Đức

Từ năm 1939 - 1945, trùm phát xít Hitler và Đức quốc xã đã thực hiện cuộc diệt chủng người Do Thái. Sự kiện này của phát xít Đức còn được được biết đến với tên gọi là thảm sát Holocaust. Theo ước tính, hơn 6 triệu người Do Thái ở châu Âu, gồm 3 triệu đàn ông, 2 triệu phụ nữ và 1 triệu trẻ em bị Đức quốc xã giết hại. Để tàn sát hàng triệu người Do Thái, trùm phát xít Hitler đã cho xây dựng hơn 20.000 trại tử thần trên khắp châu Âu. Những trại tập trung này ra đời mới mục đích hành quyết, xử tử hàng loạt người Do Thái. Trong hệ thống trại tập trung của Đức quốc xã, trại tử thần Auschwitz là nơi có nhiều người Do Thái bị sát hại nhất. Theo ước tính, khoảng 1 triệu người Do Thái bị giết ở Auschwitz. Một trong những phương pháp tàn sát đẫm máu người Do Thái mà phát xít Đức sử dụng là phòng hơi ngạt. Những phòng hơi ngạt được xây dựng tại nhiều trại tử thần của Đức quốc xã. Hàng trăm tù nhân người Do Thái được đưa đến phòng hơi ngạt rồi bơm khí độc vào khiến các nạn nhân ngạt đến chết. Không chỉ sát hại người Do Thái, phát xít Đức đã lấy tóc và da của các tù nhân để làm cơ chế nổ bom, dây thừng… Hàng tháng, chỉ huy trại tập trung được cấp trên yêu cầu nhân viên cấp dưới nộp báo cáo về số lượng tóc thu thập được. Khi quân đội Liên Xô tiến vào giải phóng trại tập trung Birkenau của phát xít Đức tháng 1/1945, nhiều người không khỏi bàng hoàng khi phát hiện gần 7.000 kg tóc người đựng trong các bao giấy. Mời độc giả xem video: Tiếp tục truy tìm tội phạm chiến tranh thời phát xít Đức (nguồn: VCT14)

Từ năm 1939 - 1945, trùm phát xít Hitler và Đức quốc xã đã thực hiện cuộc diệt chủng người Do Thái. Sự kiện này của phát xít Đức còn được được biết đến với tên gọi là thảm sát Holocaust. Theo ước tính, hơn 6 triệu người Do Thái ở châu Âu, gồm 3 triệu đàn ông, 2 triệu phụ nữ và 1 triệu trẻ em bị Đức quốc xã giết hại. Để tàn sát hàng triệu người Do Thái, trùm phát xít Hitler đã cho xây dựng hơn 20.000 trại tử thần trên khắp châu Âu. Những trại tập trung này ra đời mới mục đích hành quyết, xử tử hàng loạt người Do Thái. Trong hệ thống trại tập trung của Đức quốc xã, trại tử thần Auschwitz là nơi có nhiều người Do Thái bị sát hại nhất. Theo ước tính, khoảng 1 triệu người Do Thái bị giết ở Auschwitz. Một trong những phương pháp tàn sát đẫm máu người Do Thái mà phát xít Đức sử dụng là phòng hơi ngạt. Những phòng hơi ngạt được xây dựng tại nhiều trại tử thần của Đức quốc xã. Hàng trăm tù nhân người Do Thái được đưa đến phòng hơi ngạt rồi bơm khí độc vào khiến các nạn nhân ngạt đến chết. Không chỉ sát hại người Do Thái, phát xít Đức đã lấy tóc và da của các tù nhân để làm cơ chế nổ bom, dây thừng… Hàng tháng, chỉ huy trại tập trung được cấp trên yêu cầu nhân viên cấp dưới nộp báo cáo về số lượng tóc thu thập được. Khi quân đội Liên Xô tiến vào giải phóng trại tập trung Birkenau của phát xít Đức tháng 1/1945, nhiều người không khỏi bàng hoàng khi phát hiện gần 7.000 kg tóc người đựng trong các bao giấy. Mời độc giả xem video: Tiếp tục truy tìm tội phạm chiến tranh thời phát xít Đức (nguồn: VCT14)