Sự thật chấn động 10 xác ướp nổi tiếng nhất mọi thời đại

Năm 1971, một nhóm công nhân Trung Quốc tìm thấy thi thể còn nguyên vẹn của xác ướp phụ nữ trong ngôi mộ thời nhà Hán. Các chuyên gia xác định bà là vợ một vị quan nhà Hán, chết cách đây vào khoảng năm 178 - 145 TCN. Xác ướp này được đặt tên là "Phu nhân Dai", xác ướp nổi tiếng này vẫn còn rất mềm, tứ chi không cứng đơ, tóc, các cơ quan nội tạng và thực phẩm trong dạ dày vẫn còn. Bên cạnh xác ướp, các chuyên gia còn tìm thấy hơn 1.000 hiện vật quý giá bao gồm: 22 váy lụa và 9 sợi dây bao quanh xác chết... Xác ướp pharaoh Tutankhamun là một trong những xác ướp nổi tiếng nhất thế giới. Theo đó, vào ngày 4/11/1992, nhà khoa học Howard Carter tìm thấy quan tài chứa thi thể của pharaoh Tutankhamun tại Thung lũng các vị vua, Ai Cập. Cái chết của vị hoàng đế lên ngôi từ năm 9 tuổi và qua đời năm 18 - 19 tuổi cho đến nay vẫn là chủ đề gây tranh cãi. Hầm mộ chôn cất pharaoh Tutankhamun được đánh giá là nguyên vẹn nhất so với những ngôi mộ hoàng gia Ai Cập khác từng được phát hiện. Rosalia Lambardo là em bé người Italy sinh năm 1918 ở Palermo, Sicily. Bé gái này qua đời vào ngày 6/12/1920 do viêm phổi. Cha của Roslia đau buồn trước cái chết của con gái nên ông nhờ giáo sư Alfredo Salafia - chuyên gia về ướp xác - bảo quản thi hài cô con gái nhỏ bé. Lambardo là một trong những thi hài cuối cùng được đặt vào trong hầm mộ Capuchin ở Palermo. Thi hài Lambardo là một trong những xác ướp được bảo quản tốt nhất thế giới, khiến không ít người không tin rằng cô bé đã qua đời cách đây khoảng 90 năm. Do vậy, xác ướp Lambardo được đặt cho biệt danh là "người đẹp ngủ". Tollund Man là xác ướp tự nhiên của một người đàn ông sống vào khoảng thế kỷ thứ 4 TCN - thời kỳ tiền đồ sắt Roma. Xác ướp này được phát hiện nằm trong đầm lầy ở Jutland Peninsula, Đan Mạch năm 1950. Ông bị treo cổ để hiến tế cho các vị thần. Thi thể ông nằm trong một bãi than bùn nên hầu như không phân hủy. Bảo tàng Silkeborg ở Đan Mạch hiện bảo quản và trưng bày xác ướp này. Xác ướp Ginger là tên gọi mà mọi người đặt cho xác ướp tự nhiên của người đàn ông trưởng thành Hy Lạp được phát hiện tại Geblein, Hy Lạp. Người này sống trong khoảng thời gian trước năm 3400 TCN hoặc có thể sớm hơn. Hiện tại, xác ướp Ginger được bảo quản và trưng bày ở Bảo tàng Anh. Otzi là xác ướp của người đàn ông sống trong thời gian khoảng năm 3300 TCN (cách thời điểm hiện tại 53 thế kỷ). Các nhà khoa học phát hiện Otzi vào tháng 9/1991 tại dòng sông băng Schnalstal ở Otztal, thuộc ranh giới giữa Áo và Italy. Đây là xác ướp cổ nhất châu Âu. Nguyên nhân tử vong được cho có thể là do một cú đánh vào đầu. Hiện xác ướp Otzi được trưng bày xác tại Bảo tàng Khải cổ South Tyrol, Italy. Xác ướp Juanita được phát hiện trên đỉnh núi Ampato, Peru cùng với bộ xương của một bé trai, một bé gái và một người phụ nữ khác vào ngày 8/9/1995. Bé gái này có độ tuổi 12-14, qua đời cách đây khoảng 500 năm. Theo các chuyên gia, bé gái bị giết để làm vật tế các thần linh trên núi. Thi hài của bé gái này còn gần như nguyên vẹn từ da, nội tạng, tóc, quần áo... Thánh nữ Bernadette có tên thật là Saint Marie Bernarde Soubirous (7/1/1844 - 16/4/1879). Sau khi qua đời, thi thể Thánh nữ Bernadette được chôn cất ở Nhà thờ Thánh Gildard tại Nevers, Pháp. 30 năm sau, người ta khai quật mộ Bernadette và phát hiện thi thể của bà vẫn gần như nguyên vẹn và không chịu sự tác động nào từ môi trường. Xác ướp nổi tiếng Elmer McCurdy - tên cướp khét tiếng - đã qua đời năm 1911 bất ngờ được một đạo diễn phát hiện ở trường quay một tập của bộ phim truyền hình ăn khách Người Đàn Ông 6 Triệu Đô tại công viên giải trí Nu-Pike (bang California, Mỹ) vào ngày 7/12/1976. Thi hài tên cướp biển McCurdy được ướp xác bằng kỹ thuật Asen, một loại kỹ thuật có từ trước năm 1920. Các bộ phận nội tạng bên trong xác ướp này còn nguyên và đã hóa đá. Vết sẹo dài trên cơ thể cho thấy có người đã thực hiện mổ tử thi. Ngoài ra, trên xác ướp có một vết thương do đạn gây ra. Xác ướp vua Rmesses II, Ai Cập - người được coi là Pharaoh vĩ đại nhất từng cai trị Ai Cập cổ đại. Thi hài của ông được đánh giá là một trong những xác ướp được bảo tồn tốt nhất trên thế giới.

Năm 1971, một nhóm công nhân Trung Quốc tìm thấy thi thể còn nguyên vẹn của xác ướp phụ nữ trong ngôi mộ thời nhà Hán. Các chuyên gia xác định bà là vợ một vị quan nhà Hán, chết cách đây vào khoảng năm 178 - 145 TCN. Xác ướp này được đặt tên là "Phu nhân Dai", xác ướp nổi tiếng này vẫn còn rất mềm, tứ chi không cứng đơ, tóc, các cơ quan nội tạng và thực phẩm trong dạ dày vẫn còn. Bên cạnh xác ướp, các chuyên gia còn tìm thấy hơn 1.000 hiện vật quý giá bao gồm: 22 váy lụa và 9 sợi dây bao quanh xác chết... Xác ướp pharaoh Tutankhamun là một trong những xác ướp nổi tiếng nhất thế giới. Theo đó, vào ngày 4/11/1992, nhà khoa học Howard Carter tìm thấy quan tài chứa thi thể của pharaoh Tutankhamun tại Thung lũng các vị vua, Ai Cập. Cái chết của vị hoàng đế lên ngôi từ năm 9 tuổi và qua đời năm 18 - 19 tuổi cho đến nay vẫn là chủ đề gây tranh cãi. Hầm mộ chôn cất pharaoh Tutankhamun được đánh giá là nguyên vẹn nhất so với những ngôi mộ hoàng gia Ai Cập khác từng được phát hiện. Rosalia Lambardo là em bé người Italy sinh năm 1918 ở Palermo, Sicily. Bé gái này qua đời vào ngày 6/12/1920 do viêm phổi. Cha của Roslia đau buồn trước cái chết của con gái nên ông nhờ giáo sư Alfredo Salafia - chuyên gia về ướp xác - bảo quản thi hài cô con gái nhỏ bé. Lambardo là một trong những thi hài cuối cùng được đặt vào trong hầm mộ Capuchin ở Palermo. Thi hài Lambardo là một trong những xác ướp được bảo quản tốt nhất thế giới, khiến không ít người không tin rằng cô bé đã qua đời cách đây khoảng 90 năm. Do vậy, xác ướp Lambardo được đặt cho biệt danh là "người đẹp ngủ". Tollund Man là xác ướp tự nhiên của một người đàn ông sống vào khoảng thế kỷ thứ 4 TCN - thời kỳ tiền đồ sắt Roma. Xác ướp này được phát hiện nằm trong đầm lầy ở Jutland Peninsula, Đan Mạch năm 1950. Ông bị treo cổ để hiến tế cho các vị thần. Thi thể ông nằm trong một bãi than bùn nên hầu như không phân hủy. Bảo tàng Silkeborg ở Đan Mạch hiện bảo quản và trưng bày xác ướp này. Xác ướp Ginger là tên gọi mà mọi người đặt cho xác ướp tự nhiên của người đàn ông trưởng thành Hy Lạp được phát hiện tại Geblein, Hy Lạp. Người này sống trong khoảng thời gian trước năm 3400 TCN hoặc có thể sớm hơn. Hiện tại, xác ướp Ginger được bảo quản và trưng bày ở Bảo tàng Anh. Otzi là xác ướp của người đàn ông sống trong thời gian khoảng năm 3300 TCN (cách thời điểm hiện tại 53 thế kỷ). Các nhà khoa học phát hiện Otzi vào tháng 9/1991 tại dòng sông băng Schnalstal ở Otztal, thuộc ranh giới giữa Áo và Italy. Đây là xác ướp cổ nhất châu Âu. Nguyên nhân tử vong được cho có thể là do một cú đánh vào đầu. Hiện xác ướp Otzi được trưng bày xác tại Bảo tàng Khải cổ South Tyrol, Italy. Xác ướp Juanita được phát hiện trên đỉnh núi Ampato, Peru cùng với bộ xương của một bé trai, một bé gái và một người phụ nữ khác vào ngày 8/9/1995. Bé gái này có độ tuổi 12-14, qua đời cách đây khoảng 500 năm. Theo các chuyên gia, bé gái bị giết để làm vật tế các thần linh trên núi. Thi hài của bé gái này còn gần như nguyên vẹn từ da, nội tạng, tóc, quần áo... Thánh nữ Bernadette có tên thật là Saint Marie Bernarde Soubirous (7/1/1844 - 16/4/1879). Sau khi qua đời, thi thể Thánh nữ Bernadette được chôn cất ở Nhà thờ Thánh Gildard tại Nevers, Pháp. 30 năm sau, người ta khai quật mộ Bernadette và phát hiện thi thể của bà vẫn gần như nguyên vẹn và không chịu sự tác động nào từ môi trường. Xác ướp nổi tiếng Elmer McCurdy - tên cướp khét tiếng - đã qua đời năm 1911 bất ngờ được một đạo diễn phát hiện ở trường quay một tập của bộ phim truyền hình ăn khách Người Đàn Ông 6 Triệu Đô tại công viên giải trí Nu-Pike (bang California, Mỹ) vào ngày 7/12/1976. Thi hài tên cướp biển McCurdy được ướp xác bằng kỹ thuật Asen, một loại kỹ thuật có từ trước năm 1920. Các bộ phận nội tạng bên trong xác ướp này còn nguyên và đã hóa đá. Vết sẹo dài trên cơ thể cho thấy có người đã thực hiện mổ tử thi. Ngoài ra, trên xác ướp có một vết thương do đạn gây ra. Xác ướp vua Rmesses II, Ai Cập - người được coi là Pharaoh vĩ đại nhất từng cai trị Ai Cập cổ đại. Thi hài của ông được đánh giá là một trong những xác ướp được bảo tồn tốt nhất trên thế giới.