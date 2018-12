Đời thường Sài Gòn năm 1966 qua ảnh của Donald F. Harrison

Cô gái mặc áo dài cùng một người đàn ông nước ngoài bước đi trên đường Nguyễn Văn Thinh (nay là đường Mạc Thị Bưởi), Sài Gòn năm 1966. Ảnh: Vietnam Center and Archive. Những đứa bé bán mía ghim trên đường Ngô Đức Kế. Ảnh: Vietnam Center and Archive. Chiếc xe xích lộ đỗ bên quầy bán mía ghim ở khu vực trung tâm Sài Gòn. Ảnh: Vietnam Center and Archive. Quầy hàng bán đồ thủ công mỹ nghệ trên hè phố của một thiếu nữ. Ảnh: Vietnam Center and Archive. Những người phụ nữ bán thuốc lá vỉa hè. Ảnh: Vietnam Center and Archive. Cậu bé này chia đậu phộng rang vào những gói nhỏ để bán cho lính Mỹ trong quán bar. Ảnh: Vietnam Center and Archive. Bữa ăn trên vỉa hè của người phụ nữ bán hàng rong cùng hai em nhỏ. Ảnh: Vietnam Center and Archive. Bà mẹ bón cơm cho con gái trên vỉa hè. Ảnh: Vietnam Center and Archive. Cảnh sát giao thông đứng ở góc Phan Thanh Giản - Hai Bà Trưng (nay là góc Điện Biên Phủ - Hai Bà Trưng). Ảnh: Vietnam Center and Archive. Xe bán chè và nước giải khát ở một góc phố Sài Gòn. Ảnh: Vietnam Center and Archive. Mời quý độc giả xem clip: Vẻ đẹp kiến trúc TP HCM.

