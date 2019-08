Soi “điệp viên nguyên tử” Liên Xô đánh cắp bí mật Mỹ

" Điệp viên nguyên tử" George Abramovich Koval chào đời ngày 25/12/1913 tại Sioux City, Iowa, Mỹ. Ông thường được biết đến với cái tên Delmar và là con trai của gia đình nhập cư đến từ Belarus (từng thuộc lãnh thổ Nga). Đến năm 1932, gia đình của ông Koval quay trở về Nga. Hai năm sau, ông thi đỗ vào Trường đại học Kỹ thuật hóa học Moscow. Mùa hè năm 1939, ông tốt nghiệp với luận văn về các loại khí hiếm. Sau khi tốt nghiệp, ông Koval quyết định học tiếp nghiên cứu sinh của trường. Thế nhưng, khi Chiến tranh thế giới 2 nổ ra và phát xít Đức tấn công các nước châu Âu và cả Liên Xô nên ông Koval tạm dừng việc học và nộp đơn tình nguyện phục vụ trong quân đội Liên Xô. Ông Koval được Tổng cục Tình báo (GRU) thuộc Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Liên Xô để ý và muốn chiêu mộ từ năm 1938 bởi tài năng và lập trường chính trị kiên định của ông. Vì vậy, ngay sau khi gia nhập quân đội Liên Xô, Koval được GRU chính thức tuyển dụng và đào tạo trở thành điệp viên. Ngay trong năm 1939, ông được pháo sang Mỹ với mật danh Delmar để thu thập thông tin về các loại vũ khí hóa học mới của chính quyền Washington. Do được sinh ra và học tập tại hai trường College ở Mỹ, rất giỏi tiếng Anh nên việc thâm nhập vào Mỹ đối với ông Koval gặp nhiều thuận lợi. Đến năm 1943, ông Koval được gọi nhập ngũ quân đội Mỹ rồi được cử đi học tại Trường College, thành phố New York. Chuyên ngành ông theo học liên quan tới công việc ở cơ sở sản xuất vật liệu hạt nhân. Sau khi hoàn thành khóa học, điệp viên Koval của Liên Xô được đưa tới làm việc tại một cơ sở chế tạo bom nguyên tử, cụ thể là sản xuất vật liệu phóng xạ có tên Oak Ridge. Tại đây, điệp viên Koval thu thập các thông tin, tài liệu mật về cơ sở nghiên cứu và sản xuất vũ khí hạt nhân của Mỹ rồi gửi về Liên Xô. Dựa trên những tin tình báo của điệp viên Koval, Liên Xô đẩy nhanh kế hoạch chế tạo bom hạt nhân, chạy đua với Mỹ trong lĩnh vực này. Đến cuối năm 1945, điệp viên Koval xuất ngũ dù được giới chức trách quân đội Mỹ muốn giữ lại. Đầu năm 1949, ông trở về Liên Xô. Vài tháng sau, FBI mới phát hiện thân phận điệp viên Liên Xô của Koval. Sau khi về nước an toàn, điệp viên Koval phục vụ trong quân đội Liên Xô và được trao tặng nhiều huân huy chương cho những cống hiến vì đất nước. Ông qua đời tại Moscow năm 2006. Một năm sau, ông được truy tặng danh hiệu Anh hùng nước Nga. Video: Mỹ rút khỏi hiệp ước hạt nhân INF với Nga (nguồn: VTC14)

