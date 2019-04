Sang hè năm 2019, con giáp này giàu lên đột biến, tiền nhiều như mưa rào mùa hạ

Tuổi Tý: Người tuổi Tý bảo thủ, thận trọng nhưng con giáp này rất biết chớp lấy thời cơ và đặc biệt thông minh. Năm 2019 cung mệnh của người tuổi Tý xuất hiện “Văn KhúcTinh” nên vận khí tương đối thuận lợi đặc biệt là về tài vận và sự nghiệp, đều có xu hướng chuyển biến đi lên. Mùa hè năm 2019, do có cát tinh "Thái Dương" và " Thiên Ất quý nhân" soi chiếu nên các mối quan hệ công việc, xã hội càng ngày càng tốt đẹp, các mối nhân duyên ngày được mở rộng,những lúc cần giúp đỡ thì luôn có người ra tây tương trợ. Đồng thời, cát tinh "Thái dương" cũng giúp cho sự nghiệp của người tuổi Tý ngày một hanh thông, cho dù là người làm công ăn lương hay tự kinh doanh đều có thu nhập tăng lên gấp bội phần. Người tuổi Tý không còn phải đau đầu vì tiền nữa. Tuổi Ngọ: Bước vào năm 2019, người tuổi Ngọ vô cùng may mắn trong sự nghiệp, thu được nhiều kết quả tốt đẹp. Lưu niên năm 2019 là thái tuế Hợi Thủy, thiên can là Kỷ Thổ, mà Kỷ Thổ có Lộc Thần là Ngọ Hỏa, Lộc Thần Tinh chấn tọa trong Ngọ Cung, đồng nghĩa với việc vận thế của người tuổi Ngọ trong năm Hợi rất vượng phát, cho dù làm nghề gì thì thu nhập cũng rất khả quan. Mùa hè năm 2019, người tuổi Ngọ có cát tinh "Tử Vi" và "Long Đức" xuất hiện ở Tài Bạch cung nên tài vận rất tốt, chỉ cần con giáp này vẫn phát huy được đức tính ham học hỏi, không quá tham lam chắc chắn sẽ có được rất nhiều cơ hội để kiếm được nguồn thu nhập khủng. Tuổi Dần: Năm 2019, người tuổi Dần và lưu niên của năm là Thái tuế Hợi Thủy tạo thành cục diện lục hợp, điều này có nghĩa là các mối quan hệ và sự nghiệp của con giáp này sẽ vô cùng tốt đẹp. Mùa hè năm 2019, không chỉ được cát tinh soi chiếu mà còn con giáp này còn được quý nhân phù hộ. Con giáp này sẽ dễ dàng có được thành công trong công việc, làm việc gì cũng suôn sẻ thuận lợi, do đó đem lại nguồn thu nhập không những tăng nhanh mà còn rất ổn định. Tuổi Thìn: người tuổi Thìn thông minh, nhanh nhẹn, linh hoạt, phản ứng nhanh nhạy, cho dù làm bất cứ việc gì cũng bình tĩnh phân tích thiệt hơn. Con giáp này khi nhỏ được cha mẹ che chở, còn khi trưởng thành lại được quý nhân giúp đỡ. Mùa hè 2019, do có cát tinh "Nguyệt Đức" nhập mệnh nên mang tới vận may về tài vận. Con giáp này không chỉ có một nguồn thu chính vững vàng, dồi dào, mà còn cón thêm các khoản thu phụ kếch xù từ việc đầu tư hợp lý. (Bài viết chỉ mang tính tham khảo, cung cấp nội dung trắc nghiệm vui cho bạn đọc).

