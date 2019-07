Rùng rợn những “bàn tay ma” chết chóc ám ảnh suốt ngàn năm

Babylon là một nền văn minh lớn của Lưỡng Hà với nhiều thành tựu, công trình để đời. Giống như nhiều nền văn minh cổ xưa, người Babylon bị ám ảnh bởi một số hiện tượng siêu nhiên bí ẩn, trong đó nổi bật là những " bàn tay ma". Theo một số tài liệu, những "bàn tay ma" mang theo bệnh tật và những điều bất hạnh đến cho người dân Babylon. Vào thời xưa, một số căn bệnh nguy hiểm khiến nhiều người chết mà không tìm ra phương pháp chữa trị thì người dân đều cho rằng nó liên quan đến "bàn tay ma". Ví dụ như một người qua đời vì căn bệnh khó thở được cho là do hồn ma người chết đuối chạm tay vào cơ thể nạn nhân. Khi "bàn tay ma" chạm vào người bình thường sẽ khiến nạn nhân mắc bệnh và ngày càng yếu đi trước khi qua đời. Không những vậy, những người bị chết đuối hay bị "bà hỏa" thiêu sống khi nhà bị cháy... cũng được cho là do ma quỷ gây nên. Khi một thành viên trong gia đình được cho là tử vong do "bàn tay ma", người thân không khỏi lo sợ vì cho rằng vận đen có thể đeo bám họ. Theo quan niệm dân gian của người Babylon, khi thức dậy mà cảm thấy đau đầu, cổ bị cứng thì đó là dấu hiệu bạn đã bị "bàn tay ma" chạm vào người. Những hồn ma được cho là tiếp cận nạn nhân khi họ đang say giấc ngủ. Đặc biệt, trong giấc mơ, họ nằm mơ thấy người chết. Do vậy, để xua đuổi vận xui do "bàn tay ma" gây ra, nhiều người đến các đền thờ làm lễ và cầu mong thần linh phù hộ, xua đuổi ma quỷ không đeo bám họ nữa. Video: Khó lý giải video "ma" theo người lên taxi (nguồn: VTC14)

