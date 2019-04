Rùng rợn khách sạn bị hồn ma trùm mafia ám ở Las Vegas

Khách sạn Flamingo ở thành phố Las Vegas là một trong những khách sạn có lịch sử lâu đời và danh tiếng bậc nhất ở thiên đường cờ bạc của nước Mỹ. Khách sạn này cũng được biết đến như một địa điểm ma ám, gắn với vong hồn trùm mafia Bugsy Siegel. Ngược dòng lịch sử, Bugsy Siegel (1906-1947) sinh ra ở khu Williamsburg, quận Brooklyn của New York trong một gia đình người Do Thái nghèo di cư từ. Từ lúc còn bé, hắn đã bỏ học và gia nhập băng nhóm để trộm cắp. Là thành viên băng đảng do Lucky Luciano đứng đầu, Bugsy Siegel khởi nghiệp từ hoạt động bảo kê cho trẻ con (lúc còn vị thành niên). Hành vi tội phạm của hắn tăng dần theo thời gian với các hoạt động bảo kê các nhà hàng, cửa hiệu, cướp ngân hàng, buôn lậu và cả giết người. Bugsy Siegel cùng băng đảng đã giàu lên nhanh chóng từ sau khi nước Mỹ có đạo luật cấm rượu. Cùng với vẻ ngoài điển trai, hắn được biết tới là một trong những tay anh chị khét tiếng nhất cùng thời. Với thanh thế của mình, Bugsy Siegel đã thuyết phục được các ông trùm đầu tư, xây dựng khách sạn Flamingo (Chim hồng hạc) ở Las Vegas, một thành phố nằm trên sa mạc của bang Nevada lúc này còn khá hoang vắng. Sau lần đầu khai trương thất bại và phải đóng cửa vì không có khách, lần khai trương thứ hai thành công, khách sạn Flamingo bắt đầu hoạt động sinh lời. Việc gây dựng Flamingo cũng là một nỗ lực của Siegel nhằm quay trở lại một cuộc sống lương thiện. Tuy nhiên Bugsy Siegel đã phải trả giá cho thành công của mình bằng chính mạng sống mình vì đã làm thất thoát tiền bạc của các ông trùm cùng góp vốn. Ngày 20/6/1947, hắn bị bắn chết tại nhà nhân tình ở Beverly Hills, California. Kể từ đó nhiều du khách đến khách sạn Flamingo đã bắt gặp bóng ma của Bugsy Siegel đi lang thang ngoài khu vườn của khách sạn. Ngày nay, nhiều du khách ghé thăm khách sạn ma ám Flamingo không chỉ để nghỉ dưỡng, đánh bạc mà còn hi vọng rằng mình sẽ có cơ hội diện kiến hồn ma của trùm mafia khét tiếng một thời. Mời quý độc giả xem clip: Những sự thật thú vị về nước Mỹ.

Khách sạn Flamingo ở thành phố Las Vegas là một trong những khách sạn có lịch sử lâu đời và danh tiếng bậc nhất ở thiên đường cờ bạc của nước Mỹ. Khách sạn này cũng được biết đến như một địa điểm ma ám, gắn với vong hồn trùm mafia Bugsy Siegel. Ngược dòng lịch sử, Bugsy Siegel (1906-1947) sinh ra ở khu Williamsburg, quận Brooklyn của New York trong một gia đình người Do Thái nghèo di cư từ. Từ lúc còn bé, hắn đã bỏ học và gia nhập băng nhóm để trộm cắp. Là thành viên băng đảng do Lucky Luciano đứng đầu, Bugsy Siegel khởi nghiệp từ hoạt động bảo kê cho trẻ con (lúc còn vị thành niên). Hành vi tội phạm của hắn tăng dần theo thời gian với các hoạt động bảo kê các nhà hàng, cửa hiệu, cướp ngân hàng, buôn lậu và cả giết người. Bugsy Siegel cùng băng đảng đã giàu lên nhanh chóng từ sau khi nước Mỹ có đạo luật cấm rượu. Cùng với vẻ ngoài điển trai, hắn được biết tới là một trong những tay anh chị khét tiếng nhất cùng thời. Với thanh thế của mình, Bugsy Siegel đã thuyết phục được các ông trùm đầu tư, xây dựng khách sạn Flamingo (Chim hồng hạc) ở Las Vegas, một thành phố nằm trên sa mạc của bang Nevada lúc này còn khá hoang vắng. Sau lần đầu khai trương thất bại và phải đóng cửa vì không có khách, lần khai trương thứ hai thành công, khách sạn Flamingo bắt đầu hoạt động sinh lời. Việc gây dựng Flamingo cũng là một nỗ lực của Siegel nhằm quay trở lại một cuộc sống lương thiện. Tuy nhiên Bugsy Siegel đã phải trả giá cho thành công của mình bằng chính mạng sống mình vì đã làm thất thoát tiền bạc của các ông trùm cùng góp vốn. Ngày 20/6/1947, hắn bị bắn chết tại nhà nhân tình ở Beverly Hills, California. Kể từ đó nhiều du khách đến khách sạn Flamingo đã bắt gặp bóng ma của Bugsy Siegel đi lang thang ngoài khu vườn của khách sạn. Ngày nay, nhiều du khách ghé thăm khách sạn ma ám Flamingo không chỉ để nghỉ dưỡng, đánh bạc mà còn hi vọng rằng mình sẽ có cơ hội diện kiến hồn ma của trùm mafia khét tiếng một thời. Mời quý độc giả xem clip: Những sự thật thú vị về nước Mỹ.