Rùng mình những sự kiện bí ẩn có thật mãi mãi không lời giải

1. Tai nạn bí ẩn ở Đèo Dyatlov: Năm 1959, 9 sinh viên trẻ đi trượt tuyết trong kỳ nghỉ ở dãy núi Ural, Nga đã gặp tai nạn bí ẩn, một đi không trở về. Nhóm 9 sinh viên này đã rời khỏi lều của họ lúc nửa đêm nhưng không đi tất, giầy trượt hay quần áo ấm. Họ đã ra ngoài đi bộ trong thời tiết lạnh giá. Người ta đã tìm thấy thi thể hai sinh viên chết vì hạ thân nhiệt đầu tiên bên cạnh một cái cây. Họ chết trong tư thế đang cố gắng trèo lên cây. Một tuần sau đó, người ta tìm được thi thể 7 người còn lại. Tuy nhiên, điều kỳ lạ là những thi thể nạn nhân có những thương tích bí ẩn như có người bị vỡ đầu, người bị mất lưỡi, người bị vùi lấp trong tuyết trắng... Vụ tai nạn thảm khốc này đã khiến các nhà điều tra đau đầu truy tìm manh mối nhưng tới hiện tại vẫn chưa tìm được nguyên nhân. Câu chuyện này đã trở thành bí ẩn lớn. Địa điểm mà 9 sinh viên này dựng lều trước khi qua đời được đặt tên là “Đèo Dyatlov”. 2. Dịch bệnh nhảy múa: Cách đây 500 năm, vào năm 1518, một căn bệnh kỳ lạ đã tấn công vùng Strasbourg, Alsace, Pháp. Được biết đến với tên gọi "dịch bệnh nhảy múa", căn bệnh quái gở này đã khiến 400 người nhảy múa điên cuồng cho tới chết vì kiệt sức và đột quỵ. Mọi thứ bắt đầu khi một người phụ nữ tên là Troffea bắt đầu nhảy múa điên cuồng. Không lâu sau, 34 người khác đã tham gia và chỉ trong một thời gian ngắn, con số đã lên tới 400 người. Vào lúc cao điểm, dịch bệnh nhảy múa cuồng loạn đã khiến 15 người chết/ngày. Các nhà khoa học cho rằng nguyên nhân có thể là do các sản phẩm độc hại bị nhiễm nấm ergot nhưng lý do thực sự về sự kiện có thật này đến nay vẫn là một bí ẩn. 3. Người ngoài hành tinh bắt cóc: 2 người đàn ông Charles Hickson và Calvin Parker đến từ Mississippi khẳng định rằng họ từng bị người ngoài hành tinh bắt cóc khi đang câu cá năm 1973. Hai người này cho biết họ đã nghe thấy những âm thanh bí ẩn và nhìn thấy những ánh sáng kỳ lạ của một vật thể hình bầu dục trên đầu. Parker và Hickson cho biết họ bị tê liệt nhưng vẫn ý thức được khi bị các sinh vật kỳ lạ bắt cóc và làm một vài thí nghiệm trước khi thả họ đi. Một số người cho rằng 2 người này đã bị mộng du chứ không phải thực sự nhìn thấy người ngoài hành tinh. 4. Dấu chân của quỷ: Sự kiện bí ẩn chưa có lời giải này xảy ra ở Đông Devon, Anh vào tháng 2/1855. Đây là một trong những bí ẩn rùng mình không có lời giải. Sau khi tuyết rơi nặng, người dân phát hiện những dấu chân in trên nền tuyết trắng. Những dấu chân bí ẩn này xuất hiện trên một đoạn đường thẳng dài và đi theo một hướng duy nhất. Dấu chân bí ẩn này xuất hiện ở nhiều nơi từ mái nhà, ống nước, tường cho đến đống rơm khô. Một số dấu chân dừng lại ở nơi hoang vu và biến mất một cách bí ẩn. Đến năm 2009, người ta lại phát hiện "dấu chân của quỷ" xuất hiện trên tuyết. Nhiều giả thiết được đưa ra để giải thích hiện tượng kỳ bí trên. Theo đó, có người cho rằng "dấu chân của quỷ" là "sản phẩm" của người thích đùa giỡn, trêu ghẹo mọi người. Một số khách suy đoán những dấu chân lạ kỳ trên là của quỷ dữ. >>>Xem thêm video: Bí ẩn không lời giải về hiện tượng “mưa chim chết” tại Australia. Nguồn: Kienthucnet.

