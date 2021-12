Rớt nước mắt với câu chuyện về hòn Phụ Tử ở Hà Tiên

Nằm ở huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang, hòn Phụ Tử là một thắng cảnh nổi tiếng của mảnh đất Hà Tiên. Tên gọi của hòn Phụ Tử gắn liền với một truyền thuyết đầy cảm động về tình cha con. Theo lời kể được truyền lại qua nhiều đời, xưa kia ở vùng biển này có con thuồng luồng rất hung dữ, hay đánh đắm thuyền bè để ăn thịt ngư dân. Bên chân ngọn An Hải Sơn cạnh chùa Hang có hai cha con làm nghề chài lưới. Đau xót trước tình cảnh thê lương mà bà con phải gánh chịu, người cha quyết tâm tiêu diệt con quái vật. Nhưng con thuồng luồng quá mạnh, sức người thường không thể địch nổi. Sau khi tính hết kế, cuối cùng người cha thấy chỉ còn cách hy sinh thân mình mới mong giết chết được nó. Ông liền tẩm thuốc độc vào mình rồi nằm sát mé biển để dụ loài ác vật. Thấy mồi ngon dâng tận miệng, con thuồng luồng lao đến cắn đứt đầu người ngư dân. Như dự liệu, nó trúng độc rồi chết ngay sau đó. Người con đi tìm cha, thầy xác cha cụt đầu nằm bên bãi biền thì ôm lấy khóc thương thảm thiết. Không ngờ chất độc từ người cha thấm qua khiến người con trúng độc rồi chết theo. Sau đó trời nổi giông bão, mưa suốt nhiều ngày. Ở nơi hai cha con nằm xuống mọc lên hai hòn đá lớn và nhỏ. Người dân địa phương coi hòn to là cha và hòn nhỏ là con, gọi chung là hòn Phụ Tử.Hai bên hòn Phụ Tử còn có các hòn đảo đá có thù kỳ thú, mà người đời tưởng tượng ra hình ảnh một con thỏ quỳ hai chân sau để giỡn với sóng biển và một con rùa. Vào năm 2006, phần Phụ của hòn Phụ Tử đã bị đổ xuống biển do sự bào mòn của thiên nhiên. Dù vậy, điều này vẫn không làm mất đi sức hút của một thắng cảnh đã đi vào truyền thuyết... Mời quý độc giả xem video: Hương Vị Nhiệt Đới ở Phú Quốc | VTV Travel.

Nằm ở huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang, hòn Phụ Tử là một thắng cảnh nổi tiếng của mảnh đất Hà Tiên. Tên gọi của hòn Phụ Tử gắn liền với một truyền thuyết đầy cảm động về tình cha con. Theo lời kể được truyền lại qua nhiều đời, xưa kia ở vùng biển này có con thuồng luồng rất hung dữ, hay đánh đắm thuyền bè để ăn thịt ngư dân. Bên chân ngọn An Hải Sơn cạnh chùa Hang có hai cha con làm nghề chài lưới. Đau xót trước tình cảnh thê lương mà bà con phải gánh chịu, người cha quyết tâm tiêu diệt con quái vật. Nhưng con thuồng luồng quá mạnh, sức người thường không thể địch nổi. Sau khi tính hết kế, cuối cùng người cha thấy chỉ còn cách hy sinh thân mình mới mong giết chết được nó. Ông liền tẩm thuốc độc vào mình rồi nằm sát mé biển để dụ loài ác vật. Thấy mồi ngon dâng tận miệng, con thuồng luồng lao đến cắn đứt đầu người ngư dân. Như dự liệu, nó trúng độc rồi chết ngay sau đó. Người con đi tìm cha, thầy xác cha cụt đầu nằm bên bãi biền thì ôm lấy khóc thương thảm thiết. Không ngờ chất độc từ người cha thấm qua khiến người con trúng độc rồi chết theo. Sau đó trời nổi giông bão, mưa suốt nhiều ngày. Ở nơi hai cha con nằm xuống mọc lên hai hòn đá lớn và nhỏ. Người dân địa phương coi hòn to là cha và hòn nhỏ là con, gọi chung là hòn Phụ Tử. Hai bên hòn Phụ Tử còn có các hòn đảo đá có thù kỳ thú, mà người đời tưởng tượng ra hình ảnh một con thỏ quỳ hai chân sau để giỡn với sóng biển và một con rùa. Vào năm 2006, phần Phụ của hòn Phụ Tử đã bị đổ xuống biển do sự bào mòn của thiên nhiên. Dù vậy, điều này vẫn không làm mất đi sức hút của một thắng cảnh đã đi vào truyền thuyết... Mời quý độc giả xem video: Hương Vị Nhiệt Đới ở Phú Quốc | VTV Travel.