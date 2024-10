Quyền năng vô song của 15 vị thần quan trọng nhất Ấn Độ giáo

1. Brahma – Thần Sáng tạo. Brahma là một trong ba vị thần chính của tam thần (Trimurti) trong Ấn Độ giáo. Ông được xem là người sáng tạo ra vũ trụ và mọi thứ trong đó. Brahma thường được miêu tả với bốn khuôn mặt, biểu trưng cho sự thông thái và hiểu biết toàn diện về các phương hướng. Ảnh: Pinterest. 2. Vishnu – Thần Bảo hộ. Vishnu là vị thần của sự bảo hộ, duy trì và bảo vệ thế giới. Ông thường được miêu tả với màu da xanh dương, cầm vũ khí và biểu tượng như đĩa chakra, hoa sen. Vishnu thường hiện thân thành các hóa thân (avatar), nổi tiếng nhất là Rama và Krishna. Ảnh: Pinterest.Ảnh: Pinterest. 3. Shiva – Thần Hủy diệt và Tái sinh. Shiva là vị thần của sự hủy diệt, nhưng không phải theo nghĩa tiêu cực mà là sự tái sinh và chuyển đổi. Ông là một trong những vị thần mạnh mẽ nhất và được tôn thờ rộng rãi. Shiva thường được miêu tả với con mắt thứ ba trên trán, dấu hiệu của tri thức và hủy diệt. Ảnh: Pinterest.Ảnh: Pinterest. 4. Lakshmi – Nữ thần của sự Giàu có và Thịnh vượng. Lakshmi là vợ của Vishnu và là nữ thần của sự thịnh vượng, giàu có và may mắn. Bà thường được thờ cúng vào dịp lễ Diwali và được miêu tả đứng trên một hoa sen, với những đồng tiền vàng rơi ra từ tay. Ảnh: Pinterest.Ảnh: Pinterest. 5. Saraswati – Nữ thần của Trí tuệ và Nghệ thuật. Saraswati là nữ thần của học tập và các môn nghệ thuật. Bà là vợ của Brahma và thường được thờ cúng bởi những học giả và nghệ sĩ. Saraswati thường được miêu tả ngồi trên hoa sen hoặc một con thiên nga, tay cầm đàn veena. Ảnh: Pinterest.Ảnh: Pinterest. 6. Parvati – Nữ thần của Sức mạnh và Tình yêu. Parvati là vợ của Shiva và là mẹ của các vị thần như Ganesha và Kartikeya. Bà được coi là hiện thân của sức mạnh nữ giới, tình yêu và sự tận tụy. Parvati có nhiều hình thái, bao gồm Durga và Kali, biểu trưng cho các khía cạnh khác nhau của sức mạnh và bảo vệ. Ảnh: Pinterest.Ảnh: Pinterest. 7. Kali – Nữ thần của Hủy diệt và Sự biến đổi. Kali là một hình thái hủy diệt của Parvati, thường được thờ cúng như nữ thần của sự biến đổi và hủy diệt. Bà là hiện thân của sức mạnh hủy diệt nhưng cũng là sự giải thoát, giúp loại bỏ những trở ngại và sự xấu xa. Ảnh: Pinterest.Ảnh: Pinterest. 8. Durga – Nữ thần Chiến binh. Durga là một hình thái mạnh mẽ của Parvati, được tôn sùng như một nữ thần chiến binh chống lại các thế lực ác quỷ. Bà thường được miêu tả cưỡi sư tử hoặc hổ, với nhiều cánh tay cầm vũ khí. Ảnh: Pinterest.Ảnh: Pinterest. 9. Ganesha – Thần của Sự Khởi đầu và Tri thức. Ganesha, vị thần đầu voi, là con trai của Shiva và Parvati, được coi là vị thần của sự khởi đầu, trí tuệ và loại bỏ những chướng ngại vật. Ganesha được thờ cúng trong nhiều dịp lễ và được xem như một biểu tượng may mắn. Ảnh: Pinterest.Ảnh: Pinterest. 10. Rama – Hóa thân của Vishnu. Rama là hóa thân thứ bảy của thần Vishnu và là nhân vật chính trong sử thi "Ramayana". Ông là biểu tượng của lòng trung thành, sự can đảm và công lý. Rama được tôn thờ rộng rãi, đặc biệt là trong các lễ hội như Diwali. Ảnh: Pinterest.Ảnh: Pinterest. 11. Krishna – Hóa thân của Vishnu. Krishna là hóa thân thứ tám của Vishnu và là một trong những vị thần được thờ cúng nhiều nhất. Ông được biết đến với sự thông thái và tính cách dí dỏm, cũng như tình yêu của ông với Radha. Vị thần này đóng vai trò quan trọng trong sử thi "Mahabharata". Ảnh: Pinterest.Ảnh: Pinterest. 12. Hanuman – Thần Khỉ của Lòng Trung thành. Hanuman là vị thần khỉ trong sử thi "Ramayana", được tôn sùng vì lòng trung thành và sức mạnh vô địch. Ông là người phục vụ trung thành của Rama và được coi là biểu tượng của sự can đảm, sức mạnh và lòng hiếu trung. Ảnh: Pinterest.Ảnh: Pinterest. 13. Surya – Thần Mặt Trời. Surya là thần mặt trời và được coi là nguồn sống, ánh sáng và năng lượng. Surya thường được thờ cúng vào buổi sáng bởi những người cầu nguyện cho sức khỏe và thịnh vượng. Ông được miêu tả cưỡi xe ngựa kéo bởi bảy con ngựa tượng trưng cho bảy ngày trong tuần. Ảnh: Pinterest.Ảnh: Pinterest. 14. Indra – Thần Sấm Sét và Vua của Các Vị Thần. Indra là vị thần sấm sét và mưa, đồng thời là vua của các vị thần (Devas). Ông được coi là người bảo vệ trật tự thế giới và cai trị thiên giới. Trong các văn bản Hindu cổ đại, Indra được miêu tả với sức mạnh hùng mạnh, thường cầm vũ khí vajra (tia chớp). Ảnh: Pinterest.Ảnh: Pinterest. 15. Agni – Thần Lửa. Agni là thần lửa và đóng vai trò quan trọng trong các nghi lễ hiến tế (yajna). Ông được coi là sứ giả giữa con người và các vị thần. Ông thường được miêu tả với ba khuôn mặt, tượng trưng cho ba khía cạnh của lửa: trên trời, trên đất và trong không khí. Ảnh: Pinterest. Mời quý độc giả xem video: Ai Cập phát hiện thêm kho báu cổ đại với hơn 100 quan tài chứa xác ướp 2.500 năm | VTV24.

