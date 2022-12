Quốc gia an toàn nhất khi nổ ra chiến tranh hạt nhân

Chiến tranh hạt nhân bắt đầu với một đám mây hình nấm duy mọc lên trên đường chân trời, hình ảnh duy nhất mà thế giới đã hy vọng sẽ không bao giờ nhìn thấy. (Nguồn: VTV.vn) Nhiều kịch bản tính toán về sự tàn phá của chiến tranh hạt nhân quy mô lớn đã được tính toán từ thời Chiến tranh Lạnh. (Nguồn: Báo Thanh Niên) Chiến tranh hạt nhân có thể quét sạch phần lớn dân số thế giới. Bỏ qua thương vong trước mắt trong các cuộc tấn công, với con số có thể lên đến hàng trăm triệu người, chỉ riêng cuộc khủng hoảng thiếu lương thực sau chiến tranh đã đủ để quét sạch phần lớn dân số thế giới. (Nguồn: PLO) Ví dụ trong cuộc chiến tranh hạt nhân "quy mô nhỏ" với khoảng 100 vụ nổ, các nhà khoa học thấy rằng sẽ có 5 triệu tấn hạt bụi sẽ bốc lên bầu khí quyển. (Nguồn: Báo Nghệ An) Hậu quả từ việc này là tình trạng thiếu lương thực sẽ xảy ra, do các diện tích canh tác bị phá hủy và khí hậu biến đổi. Hầu hết chúng ta sẽ được tiếp cận với lượng calo ít hơn 8% so với mức bình thường. (Nguồn: VOV.VN) Khoảng 255 triệu người sẽ chết vì nạn đói trong những năm tiếp theo. Trớ trêu thay, những điều chỉnh trong cách thức chúng ta nuôi sống mình như thế nào có thể dẫn đến việc một số cộng đồng sẽ tăng cường tích trữ và có lượng thức ăn tăng thêm 5% so với bình thường. (Nguồn: Dân trí) Tuy nhiên có hai nước thoát khỏi "chết đói từ từ". Nếu không có hoạt động thương mại quốc tế bổ sung thực phẩm, dân số Australia vẫn có thể nhận được ít nhất một nửa lượng calo mà họ cần từ lúa mì trồng trong lãnh thổ. (Nguồn: khoahocphattrien.vn) Những kịch bản mô phỏng do các nhà nghiên cứu thực hiện cho thấy giống lúa mì Australia sẽ chỉ giảm rất ít năng suất hoặc thậm chí là tăng nhẹ khi xảy ra chiến tranh hạt nhân. Mặc dù người Australia vẫn cần thắt lưng buộc bụng, họ có thể tránh được cái chết vì đói. (Nguồn: MPU) Tương tự như vậy, nguồn cung cấp lương thực của New Zealand sẽ chịu tác động nhỏ hơn so với các quốc gia phụ thuộc vào những giống cây trồng như lúa gạo. (Nguồn: JIA) Tuy nhiên, như các nhà nghiên cứu lưu ý, sự hỗn loạn chính trị xã hội toàn cầu chắc chắn sẽ có ảnh hưởng tới hoạt động dự trữ và phân phối thực phẩm của các nước có "tương lai lạc quan" trong chiến tranh hạt nhân như Australia và New Zealand. (Nguồn: VietnamBiz) Theo đó, hai nước này có thể sẽ chứng kiến một dòng người tị nạn khổng lồ từ châu Á và các quốc gia khác đang gặp phải tình trạng mất an ninh lương thực. (Nguồn: Global New Kaizen)

Chiến tranh hạt nhân bắt đầu với một đám mây hình nấm duy mọc lên trên đường chân trời, hình ảnh duy nhất mà thế giới đã hy vọng sẽ không bao giờ nhìn thấy. (Nguồn: VTV.vn) Nhiều kịch bản tính toán về sự tàn phá của chiến tranh hạt nhân quy mô lớn đã được tính toán từ thời Chiến tranh Lạnh. (Nguồn: Báo Thanh Niên) Chiến tranh hạt nhân có thể quét sạch phần lớn dân số thế giới. Bỏ qua thương vong trước mắt trong các cuộc tấn công, với con số có thể lên đến hàng trăm triệu người, chỉ riêng cuộc khủng hoảng thiếu lương thực sau chiến tranh đã đủ để quét sạch phần lớn dân số thế giới. (Nguồn: PLO) Ví dụ trong cuộc chiến tranh hạt nhân "quy mô nhỏ" với khoảng 100 vụ nổ, các nhà khoa học thấy rằng sẽ có 5 triệu tấn hạt bụi sẽ bốc lên bầu khí quyển. (Nguồn: Báo Nghệ An) Hậu quả từ việc này là tình trạng thiếu lương thực sẽ xảy ra, do các diện tích canh tác bị phá hủy và khí hậu biến đổi. Hầu hết chúng ta sẽ được tiếp cận với lượng calo ít hơn 8% so với mức bình thường. (Nguồn: VOV.VN) Khoảng 255 triệu người sẽ chết vì nạn đói trong những năm tiếp theo. Trớ trêu thay, những điều chỉnh trong cách thức chúng ta nuôi sống mình như thế nào có thể dẫn đến việc một số cộng đồng sẽ tăng cường tích trữ và có lượng thức ăn tăng thêm 5% so với bình thường. (Nguồn: Dân trí) Tuy nhiên có hai nước thoát khỏi "chết đói từ từ". Nếu không có hoạt động thương mại quốc tế bổ sung thực phẩm, dân số Australia vẫn có thể nhận được ít nhất một nửa lượng calo mà họ cần từ lúa mì trồng trong lãnh thổ. (Nguồn: khoahocphattrien.vn) Những kịch bản mô phỏng do các nhà nghiên cứu thực hiện cho thấy giống lúa mì Australia sẽ chỉ giảm rất ít năng suất hoặc thậm chí là tăng nhẹ khi xảy ra chiến tranh hạt nhân. Mặc dù người Australia vẫn cần thắt lưng buộc bụng, họ có thể tránh được cái chết vì đói. (Nguồn: MPU) Tương tự như vậy, nguồn cung cấp lương thực của New Zealand sẽ chịu tác động nhỏ hơn so với các quốc gia phụ thuộc vào những giống cây trồng như lúa gạo. (Nguồn: JIA) Tuy nhiên, như các nhà nghiên cứu lưu ý, sự hỗn loạn chính trị xã hội toàn cầu chắc chắn sẽ có ảnh hưởng tới hoạt động dự trữ và phân phối thực phẩm của các nước có "tương lai lạc quan" trong chiến tranh hạt nhân như Australia và New Zealand. (Nguồn: VietnamBiz) Theo đó, hai nước này có thể sẽ chứng kiến một dòng người tị nạn khổng lồ từ châu Á và các quốc gia khác đang gặp phải tình trạng mất an ninh lương thực. (Nguồn: Global New Kaizen)