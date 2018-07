Phụ nữ có 7 nét tướng này, phú quý trời ban phúc lộc vẹn toàn

Khuôn mặt trái xoan: Những người phụ nữ có xương gò má cao thường có tính cách cứng nhắc, nam giới thường không thích những người phụ nữ như vậy. Còn người phụ nữ có gương mặt trái xoan tạo cảm giác dễ chịu với nam giới. Khuôn mặt ưa nhìn có sức hút với người đối diện là lợi thế của họ, nam giới rất thích sống chung với người phụ nữ có nét tướng như vậy. Ảnh: vozforums.com. Mày thanh mắt to: Phụ nữ có cặp lông mày thanh mảnh, đôi mắt to tròn thường có tính cách mềm mại, họ hiểu được cảm nhận của nam giới, họ rất thoải mái nhưng cũng rất tinh tế nên rất được nam giới yêu thích. Người có đôi mắt to tròn là người rất dễ biểu lộ tâm tư vì thế nam giới rất nhanh sẽ đáp ứng yêu cầu của họ. Những người phụ nữ này biết dùng sự quyến rũ của bản thân để thu hút, bày tỏ tình yêu với ý trung nhân. Ảnh: baidu.com. Thùy châu to dày: Theo tướng số học, tai tượng trưng cho trí tuệ và sự ổn định, thùy châu (dái tai) dày, to, có màu hồng chứng tỏ là người khỏe mạnh, có thể sinh ra và nuôi dưỡng những đứa con thông minh, cho nên họ bẩm sinh đã được nam giới yêu thích. Thùy châu (dái tai) to dày tượng trưng cho việc có phúc khí, có tài vận, nhân duyên tốt. Những người phụ nữ mang đặc điểm này là người thành thật, khoan dung, cũng rất chung thủy nên họ sẽ tìm được cho mình một ý trung nhân sống cùng họ đến đầu bạc răng long. Ảnh: baidu.com. Hàm răng trắng đều: Răng trắng đều tượng trưng cho việc thận và bàng quang hoạt động tốt, mà thận khỏe mạnh tức việc mang thai, sinh nở cũng sẽ thuận lợi. Xét theo góc độ giới tính, người phụ nữ có răng trắng đều rất hấp dẫn người khác giới. Ngoài ra, họ rất biết cách thể hiện tình yêu của mình, và họ yêu ghét rất rõ ràng. Khi yêu thì một lòng một dạ với tình yêu, nhưng khi đã không còn tình cảm sẽ dứt khoát chia tay. Ảnh: baidu.com. Đôi mắt đào hoa: Người có mắt đào hoa dù khi không cười nhưng mắt vẫn như cười, đôi mắt long lanh ươn ướt. Họ là người rất nữ tính, rất quyến rũ. Ảnh: baidu.com. Lông mày cong như hình trăng non: Lông mày có hình dáng cong, kéo dài đầu mắt đến đuôi mắt, giống như hình mặt trăng, khi cười, cặp lông mày cong lên thật hết sức quyến rũ. Người phụ nữ có lông mày như vậy tính cách ôn hòa, họ rất giỏi trong việc thu hút người mình thích. Ảnh: baidu.com. Miệng nhỏ: Theo quan niệm truyền thống, miệng nhỏ là điều kiện quan trọng nhất để đánh giá mỹ nhân. Khi vẽ về phụ nữ, người xưa thường vẽ “miệng nhỏ như hoa đào” ý chỉ bờ môi mềm mại, hồng tươi. Người phụ nữ có đặc điểm này rất thông minh, biết cách quyến rũ nam giới, biết cách nắm bắt thời cơ để có được trái tim người họ yêu thích. Ảnh: baidu.com. (Bài viết chỉ mang tính tham khảo, cung cấp nội dung trắc nghiệm vui cho bạn đọc).

