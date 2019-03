Phụ nữ có 1 trong 3 tướng mũi này cả đời sung túc, viên mãn

Mũi Sư Tử

Trong nhân tướng học, mũi Sư Tử là tướng mũi rộng lớn, đầu mũi và hai cánh mũi to hơn những mũi bình thường và to hơn hẳn so với những bộ phận khác.

Nhiều người không thích có tướng mũi như vậy vì sẽ làm mất thẩm mỹ và cảm giác gương mặt không được đồng đều cân đối.

Tuy nhiên, trên thực tế đây là tướng mũi trời ban sẽ có được nhiều may mắn và phúc đức. Những người sở hữu tướng mũi Sư Tử thông thường rất quyết đoán trong công việc, có khả năng lãnh đạo mạnh mẽ.

Càng lớn tuổi, những người sở hữu tướng mũi này sẽ gặp được nhiều may mắn và phước lành, họ không những được ngưỡng mộ kính nể mà cuộc sống cũng quyền cao chức trọng.

Đặc biệt đối với phụ nữ sở hữu tướng mũi này thì được xem là phúc hậu hơn bao giờ hết. Họ có khả năng gánh vác việc nhà lẫn việc xã hội, ngoài ra còn có khả năng quán xuyên mọi việc từ trong ra ngoài.

Gia đình nào có người phụ nữ này trong nhà thì xem như phước đức mấy đời.

Ảnh minh họa. Mũi túi mật



Trong nhân tướng học, mũi túi mật có đặc biệt là đầu mũi tròn đầy, phần gốc mũi hơi hẹp, phần sống mũi cao cao và đến chop mũi thì tròn trịa thành một cục tròn lớn trong như túi mật treo.

Nhiều người sở hữu tướng mũi này đều cảm thấy không thích và nó làm cho gương mặt của họ không hài hòa.

Tuy nhiên, trên thực tế đây là tướng mũi có số phú quý bẩm sinh. Những người sở hữu tướng mũi này nếu không thành đại gia thì cũng có cuộc sống đầy đủ sung túc.

Ở những năm đầu đời, những người sở hữu tướng mũi này sẽ phải đối mặt với nhiều khó khan, trắc trở, nhưng càng về sau phúc tài của họ càng dồi dào, bất kể làm việc gì cũng sinh được nhiều lợi nhuận.

Đặc biệt khi bước vào hậu vận, những người có tướng mũi này không những có tiền mà còn có quyền.

Việc sở hữu cuộc sống vinh hoa phú quý chỉ trong tầm này. Những người này thường yêu thương gia đình và sẵn sàng lo cho người thân có một cuộc sống ấm no hạnh phúc đủ đầy.

Mũi rồng

Đặc trưng của tướng mũi rồng là sống mũi thẳng, cao nhưng lại không lộ cốt; đầu mũi tròn đều, lỗ mũi kín. Người sở hữu tướng mũi này vốn tính tình ngay thẳng, làm việc chăm chỉ cẩn thận. Họ cũng là người đối đãi với bạn bè vô cùng hào phóng, luôn trượng nghĩa và biết giữ chữ tín nên cả đời nhân duyên vô cùng vượng.

Đây là một trong những tướng mũi phú quý, là nét quý tướng giúp người sở hữu cả đời tài vận hanh thông, không chỉ gặp nhiều may mắn mà phúc lộc thọ còn vẹn toàn.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo